Ak Parti Mkyk'da 39 Yeni İsim Yer Aldı - Son Dakika
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Ak Parti Mkyk'da 39 Yeni İsim Yer Aldı

AK Parti'nin 8. Olağan Kongresi'nde yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) seçimlerinde, 75 kişilik listede 39 yeni isim yer aldı, Gelecek Partisi'nden istifa ederek AK Partiye katılan Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Konya Milletvekili Ünal Karaman da MKYK listesinde bulunuyor

23.02.2025 16:01  Güncelleme: 18:40
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(ANKARA) - AK Parti'nin 8. Olağan Kongresi'nde yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) seçimlerinde, 75 kişilik listede 39 yeni isim yer aldı, Gelecek Partisi'nden istifa ederek AK Partiye katılan Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Konya Milletvekili Ünal Karaman da MKYK listesinde bulunuyor.

AK Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan Büyük Kongresi tamamlandı.

Kongrede, İYİ Partiden istifa eden Konya Milletvekili Ünal Karaman ve İstanbul Milletvekili Mehmet Selim Ensarioğlu ile Gelecek Partisinden istifa eden Antalya Milletvkeili Serap Yazıcı Özbudun'un AK Parti rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı.

Seçim sonucunda, AK Parti'nin 8. Olağan Kongresi'nde, 75 kişilik MKYK'da 39 yeni isim yer aldı, bu da yüzde 52 değişim anlamına geliyor. MKYK'ye yeni giren isimler şöyle:

"Abdulkadir Develi, Abdurrahman Akyüz, Ahmet Baha Öğütken, Ayşe Keşir, Cengiz Tokmak, Cihad Terzioğlu, Derya Ayaydın, Dursun Ataş, Eyyüp Kadir İnan, Fatih Sadullah Selman, Fadime Zehra Şener, Gökhan Diktaş, Halit Yerebakan, Haydar Ali Yıldız, Hilal Kalyoncu Koç, Hilmi Türkmen, Hüseyin Yayman, İdris Nebi Hatipoğlu, İsmet Gergerli, Kürşad Zorlu, Mehmet Kırmızı, Melek Duman, Mesut Özil, Muhammed Faruk Acar, Mustafa Demir, Mustafa Hulki Cevizoğlu, Mustafa Nedim Yamalı, Mustafa Özkan, Naim Makas, Nihal Ayan, Osman Gökçek, Sadettin Hülagü, Selçuk Sümer, Serap Yazıcı Özbudun, Seyithan İzsiz, Temel Başalan, Ünal Karaman, Veli Arslan, Zakir Avşar."

Osman Gökçek de MKYK'da

İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan milletvekilleri Kürşad Zorlu, Ünal Karaman, Dursun Ataş, İdris Nebi Hatipoğlu ve Seyithan İzsiz ile Gelecek Partisi'nden istifa eden Mustafa Nedim Yamalı ve Serap Yazıcı Özbudun, AK Parti MKYK'sının yeni üyeleri arasında yer aldı.

Ayrıca, eski Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, iletişim profesörü Zakir Avşar, eski Ankara Büyükyşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek ve eski futbolcu Mesut Özil de MKYK'ya dahil oldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ak Parti Mkyk'da 39 Yeni İsim Yer Aldı - Son Dakika

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