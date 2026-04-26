Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ak Parti'nin Yüzde 47 Oy Aldığı Sakarya'da Miting Meydanını Dolduran Binlerce Yurttaşa Seslenen Özgür Özel: "Sakarya, Bundan Sonra Milletin Kalesidir"

26.04.2026 20:00  Güncelleme: 21:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: GENCER KETEN

(SAKARYA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" temalı mitinglerin 107'ncisi Sakarya'da yapıldı. AK Parti'nin 2024 yerel seçimlerinde yüzde 47 oy aldığı şehirde binlerce yurttaş, Demokrasi Meydanı'nı doldururken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kale siyaseti bitmiştir. Sakarya, bundan sonra milletin kalesidir" dedi.

19 Mart'taki operasyonda gözaltına alındıktan sonra 23 Mart'ta tutuklanarak Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne gönderilen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP'lilerin ve belediye bürokratlarının yargılandığı İBB davası sürüyor. CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi de her hafta sonu bir ilde gerçekleştirilmeye devam ediliyor.

İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle başlatılan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Mitinge değil, eyleme geldik" diye vurguladığı eylemin 107'nci adresi bugün Sakarya oldu. 2023 genel seçimleri öncesinde 9 Mayıs'ta geldiği mitingde "Sakarya'nın ulaşım problemleri, Sakarya'nın doğayla ilgili sorunları, Sapanca'nın korunması, bu memleketteki tarımla ilgili köklü problemler, bu şehirdeki 60 binin üzerindeki üniversite öğrencilerinin problemleri, barınma sorunları, yurt sorunları, bütün bunları biz aşacağız. Biz bu memleketin bir kuruşuna bile zeval getirmeyeceğiz" diyen İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından dün yapılan paylaşımda da "Yarın Sakarya'da buluşuyoruz. Ben de ekran başında sizlerleyim" çağrısını yapmıştı.

Türk bayraklarıyla alana geldiler

2024 yerel seçimlerde AK Parti'nin yüzde 47 oy aldığı kentte binlerce yurttaş, saati 16.30 olarak belirlenen miting için 14.30'dan itibaren ellerinde Türk bayraklarıyla Demokrasi Meydanı'na geldi. Her mitingde olduğu gibi alana Özel ile İmamoğlu'nun resminin olduğu "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" yazılı dev bir bayrak asıldı. Yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için de "Unutmayacağız" yazılı dev pankart yer aldı.

"Getir sandığı, çık karşımıza" pankartı açıldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehirdeki tek CHP'li ilçe olan Sapanca'nın Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin ile çok sayıda parti yöneticisi ve milletvekili, otobüsün üzerinden yurttaşları selamladı.

Sakarya'da yurttaşlar, ellerinde "Adalet susarsa halk konuşur", "Karıncanın kardeşi Özgür Özel aramıza hoş geldiniz", "Dersimiz kesirler, payımıza yine ölmek düştü", "Köylerimiz yok oluyor", "Kameracı yanlış yeri çekiyorsun, emeklinin halini çek", "Yarı aç, yarı tok; kurtar bizi altı ok", "Kalanların gidenlere borcudur mücadele" yazılı dövizlerle, "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" ve "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı. CHP Sapanca Gençlik Kolları, üzerinde İmamoğlu'nun resminin olduğu "Getir sandığı, çık karşımıza. Hodri meydan" yazılı dev pankart açarken Birleşik Emekliler Sendikası da "Emeklinin müzakere masası kurulsun, hakkını orada alınsın" yazılı döviz taşıdı.

İmamoğlu'ndan "Milletin aklıyla hareket edeceğiz" mesajı

İmamoğlu'nun Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nden gönderdiği mesajı CHP Sakarya İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu okudu. İmamoğlu, "Vatandaşın inancıyla, fikriyle, yaşam tarzıyla değil; refahıyla, mutluluğuyla, emeğinin karşılığını alıp almamasıyla ilgileneceğiz. Bir kişinin aklıyla değil, milletin aklıyla hareket edeceğiz. O pazar günü gelecek; devletin gücünü kendi gücü zannedenlere millet sandıkta hadlerini bildirecek. Herkes, hayalini kurduğu, özlemini duyduğu, hak ettiği hayata kavuşacak" ifadelerini kullandı.

"Kale siyaseti bitmiştir"

Meydandaki kalabalığa dikkat çeken Özgür Özel, "Emekliyi 20 bin liraya, emekçiyi 28 bin liraya mahküm eden bir iktidarın kalesi olamaz. O kale siyaseti bitmiştir. Sakarya, bundan sonra milletin kalesidir. Ben Sakarya'ya şunu söyleyeyim: Siyaset insan için, insanla, insan içinde yapılır" ifadelerini kullandı.

Sakaryaspor atkısı taktı

"Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" şarkısı söylenirken ceketini çıkaran Özel, Sakaryaspor atkısı taktı. Özel, Gençlik Marşı'yla tamamlanan mitingin ardından yurttaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra alandan ayrıldı."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 21:46:14.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.