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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan'ın cenazesi toprağa verildi

ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 24, 25, 26, ve 27'nci Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan'ın cenazesi, memleketinde toprağa verildi.

08.01.2024 - 14:11,
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ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 24, 25, 26, ve 27'nci Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan'ın cenazesi, memleketinde toprağa verildi.

Şanlıurfa'da 4 dönem milletvekilliği yapan Halil Özcan, dün böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da geçen hafta hastanede ziyaret ettiği Özcan'ın cenazesi, sabah saatlerinde uçakla Şanlıurfa'ya getirildi. Havalimanında karşılanan Özcan'ın cenazesi, daha sonra namazının kılınması için Balıklıgöl Platosu'ndaki Dergah Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri ile çok sayıda bürokrat katıldı. Özcan'ın cenazesi, namaz sonrası Şahinalan Mahallesi'nde toprağa verildi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan\'ın cenazesi toprağa verildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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