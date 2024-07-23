AK Parti Sözcüsü Çelik: Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi katliam yasası gibi sunuluyor

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifine ilişkin "Bunun böyle bir katliam yasası gibi sunulması büyük bir haksızlıktır ve meseleyi çözümsüzlüğe doğru itmektir." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin, "Efendim sahipsiz hayvanlara ilişkin kanun teklifinde 'ötanazi' ifadesi kaldırıldı. Fakat muhalefetle uzlaşma sağlanamadı. Sizce muhalefet ne istiyor? Bir de bununla bağlantılı olarak CHP'li bir il başkanı, 'Tarihi bir direnişe hazır olsunlar, iki ağaç kesildi diye nasıl sokakları gümbür gümbür titrettiysek eğer can dostlarımıza dokunurlarsa aynı şekilde mücadelemizi vereceğiz' dedi. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz?" sorusunu Çelik, şöyle yanıtladı:

"Ötanazi ifadesinin düzeltilmesi ve veterinerlikle ilgili yasaya atıf yapılmasıyla ilgili bir düzenleme söz konusu. Burada esas mesele, yani ortada bir problem yok da biz bununla ilgili bir yasal düzenleme yapıyor değiliz. İnsanımızın canını yakan bir mesele var. Çocuklar saldırıya uğruyor, yaşlılar saldırıya uğruyor, sokaklarda bir durum var. Yani burada bunu böyle yine her zaman söylediğim, insan bu kainatta tek başına yaşamıyor. Doğada bir sürü varlıkla beraber yaşıyor. Bitkilerle beraber yaşıyoruz, hayvanlarla beraber yaşıyoruz."

"Bunun katliam yasası gibi sunulması büyük bir haksızlık"

Çelik, doğada, dünyayı ve kainatı paylaşan bütün canlılara hürmet ve saygı gösterilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bakın dün de bir görüntü gerçekleşti. Bir hanımefendiye sokak köpeklerinin saldırısı söz konusu oldu. Ondan evvel biliyorsunuz birçok çocukla ilgili bu saldırılar söz konusu oldu. Arzu ettiğimiz şey bu manzaraları sokaklarımızda görmemektir. Ama bunun böyle bir katliam yasası gibi sunulması büyük bir haksızlıktır ve meseleyi çözümsüzlüğe doğru itmektir." şeklinde konuştu.

Söz konusu yasada bir kademelendirme sistemi olduğunu belirten Çelik, şöyle devam etti:

"O kademelendirme çerçevesinde sahiplendirmeden tutun da barınaklara alınmasına kadar bir sürü mekanizma var, bir sürü kademe var, büyük bir eylem planı var. En sonunda herhangi bir şekilde hastalık yayma tehlikesi olan ya da saldırganlaşmış hayvanlarla ilgili olarak bu düzenleme söz konusu. Esasında bu insanımızı koruma konusunda, çocuklarımızı koruma konusunda, yaşlı insanlarımızı koruma konusunda yüksek bir irade, bir kararlılık olduğu gibi aynı zamanda da bu hayatı paylaştığımız hayvanları koruma konusunda da bir iradedir.

Bunu böyle bir ucundan tutup başka yerlere doğru götürmenin bir şeyi yoktur. Yani biz şunda net bir tutum takınmalıyız. Herhangi bir şekilde sokaklarda çocuklarımızın, yaşlı insanlarımızın bu saldırılara uğramasını hiçbir şekilde kabul edemeyiz. İnsanların, 'Okula gidemiyoruz, biz camiye gidemiyoruz, saldırıya uğruyoruz, tarlaya gidemiyoruz' gibisinden, yani bunu sadece şehir merkezlerinde gördüğümüz bölgelerdeki gibi düşünmeyin. Bunu asla kabul edemeyiz. Bunun ötesinde de bunu bir katliam yasası gibi sunmak da son derece yanlıştır."

Çelik, kendi siyasetlerinin temelinde bütün varoluşa saygı ve bütün varlıklara merhametle yaklaşma olduğuna işaret ederek, "Herhangi bir şekilde bu değerlerden vazgeçtiğimizi kimse iddia etmesin. Sonuçta bahsettiğiniz o kelimenin değiştirilmesi, veteriner kanununa atıf yapılması da gördüğünüz gibi bizim burada ortak akılla bir meseleyi çözmek istediğimizi, bir mutabakat oluşturmak istediğimizi net bir şekilde gösteriyor." diye konuştu.

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz'ın, "Tarihi bir direnişe hazır olsunlar, iki ağaç kesildi diye nasıl sokakları gümbür gümbür titrettiysek eğer can dostlarımıza dokunurlarsa aynı şekilde mücadelemizi vereceğiz." sözlerine ilişkin Çelik, şunları söyledi:

"Tabii ki demokratik protesto hakkının başımızın üzerinde yeri vardır. Şiddete başvurmamak koşuluyla vatandaşlarımızın demokratik protesto hakkına yüksek bir saygıyla yaklaşırız. Bununla ilgili herhangi bir eleştirimiz olmaz. Ama sizin de bahsettiğiniz konuyla ilgili haberin tamamına bakarsak Türkiye'nin geçmişte yaşadığı birtakım kötü günlere, birtakım kötü uygulamalara atıf yaparak bir hak savunuşu içinde olduğunu iddia etmek yanlıştır. Ayrıca şunu da söylemek isterim, hayvan hakları mücadelesi tarih boyunca hümanizmin genişletilmesiyle, hümanizme eklenen insan sevgisinin daha da büyümesiyle ortaya çıkan bir mücadeledir. Tutup da bunu 'Yakarız, yıkarız, şöyle yaparız' gibi bir meseleye sokmak aslında bu mücadeleyi verenlere de hem insanlara saygısızlıktır, hem hayvan hakları mücadelesini doğru bir zeminde vermiş insanlara da saygısızlıktır."

ABD Başkanı Biden'ın yarıştan çekileceğini açıklaması

Çelik, ABD Başkanı Joe Biden'ın, seçim yarışından çekileceğini açıklaması ve Kamala Harris'in Demokratlar'ın adayı olabileceği iddialarına ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Biz bütün demokrasilerle ilgili olduğumuz gibi için Amerikan demokrasiyle de ilgiliyiz. Bu çerçevede baktığımızda bir yerden almak isterim bu cevabı. Bu suikast girişimi meselesi son derece tehlikelidir. Yani siyasetin, şiddeti topyekun dışlaması gerekir. Bir başkan adayına dönük olarak böyle bir suikast girişiminin ortaya çıkması, daha sonra da iddia edilen birtakım zaaflardan bahsedilmesi tabii ki ciddiyetle soruşturulmalıdır. Çünkü Amerika'daki demokratik kurumlar ve demokratik işleyişlerle ilgili ortaya çıkacak zaaflar bütün dünyayı etkileyecektir. Tabii ki Amerikan demokrasinin işleyişine büyük eleştirilerimiz var. Tabii ki Amerikan -Kongresi'nin Netanyahu'yu davet edip konuşmaya, bu kadar Gazze'deki katliamdan sonra böyle bir işe imza atmasına büyük eleştirilerimiz var. Bunu aslında demokratik değerlere aykırı bir durum olarak görüyoruz. Amerikan demokrasisi açısından da bir zaaftır bu."

Siyasette bir tıkanma gözlemlendiğini belirten Çelik, "İster Demokratlar'ın adayı seçilsin, ister Cumhuriyetçiler'in adayı seçilsin, sonuçta Amerikan halkının iradesine saygılıyız. Ama şunu söylemek isterim. Hem hükümet olarak, kabine olarak, hem de parti olarak hangisi seçilirse seçilsin, hangi argümanlarla çalışacağımıza, hangi dosyalarla çalışacağımıza dair bizim hazırlığımız tamdır. Tabii ki yakından izliyoruz." şeklinde konuştu.

Çelik, parti olarak sadece ABD'deki siyasi durumu değil, tüm ülkeleri yakından takip ettiklerini ifade ederek, " Belçika'daki durumu da yakından takip ediyoruz, Almanya'dakini de, İngiltere'dekini de, diğer hususları da yakından takip ediyoruz. Ama tabii önümüzdeki birkaç ay Amerikan seçimleri ayı olacak ve hangi politikaların değişeceğine dair bütün dünyanın peşinde koşacağı sorular olacak. Biz de burada yakından takip edeceğiz." dedi.

(Sürecek)