Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kara Harp Okulu mezuniyet töreniyle ilgili değerlendirmelerine sert tepki gösterdi. Çelik, Özel'in yaklaşımını 'provakatif ve sorumsuz' olarak nitelendirdi. Ayrıca, Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran cinayeti üzerinden siyasi değerlendirme yapılmasının yanlış olduğunu ve PKK'yı destekleyenlerin ikiyüzlülük sergilediğini ifade etti.

11.09.2024 18:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde yaşananlara ilişkin değerlendirmelerine tepki gösterdi. Çelik, "Sayın Özel'in yaklaşımı son derece provakatif ve sorumsuz siyaset anlayışının örneği olarak ortaya çıkmıştır" dedi.

Ömer Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde yaşananlara ilişkin yaptığı değerlendirmelerine tepki gösterdi. Çelik, şunları söyledi:

"Bu kurumlardan yetişen ve bu memlekete hizmet eden bu milletin çocuklarına haksızlık olduğu gibi aynı şekilde de Cumhurbaşkanlığı makamına dönük olarak son derece provakatif bir yaklaşımdır. Aynı şey 28 Şubat zihniyetinde, 28 Şubat kafasında görülmüştü. Harbiye milletin değeri olduğu gibi İmam Hatipler de milletin değeridir, milletin çocuklarının bu ülkeye hizmet etmek için gittiği kurumları, okulları bu şekilde karşı karşıya getirme anlayışı asıl sayın Özel'in dilinde ifade bulmaktadır ve son derece yanlış ve provakatiftir.

Hangi okuldan mezun olmuş olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunların izin verdiği çerçevede faaliyet gösteren bütün bu kurumlardan mezun olan milletin evlatlarının bu millete hizmet etmek için mezun olduğu açıktır. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerine dönük Harbiye'yi ve İmam Hatipleri karşı karşıya getirmek istiyor şeklindeki bir yaklaşım provakatif bir yaklaşımdır ve 28 Şubat zihniyetinin bir ürünüdür. Maalesef Sayın Özel'in değerlendirmelerinde demokratik çıktı görülmemektedir. Cumhurbaşkanımıza dönük olarak Harbiye ve İmam Hatip'i karşı karşıya getiriyor demek kınanması gereken son derece provakatif bir yaklaşımdır. Cumhurbaşkanımız devletin başı olarak Harbiye'nin üzerinde hassasiyeti yüksek bir devlet anlayışına sahiptir. İmam Hatip ve diğer okullardan mezun olanların geleceği üzerindeki hassasiyeti yüksek devlet anlayışına sahiptir. Maalesef Sayın Özel'in bu yaklaşımı son derece provakatif ve sorumsuz siyaset anlayışının örneği olarak ortaya çıkmıştır. Bütün bu kurumların yüksek standartta eğitim vermesi, disiplinlerinin gözetilmesi geleceğe dönük olarak bu çerçevede mevcut faaliyetlerini yürütürken bu hassasiyetler içinde olmaları her zaman son derece kıymetli olacaktır. Bu çerçeveden bakıldığında bütün bu kurumlar üzerindeki hassasiyetleri net bir şekilde gözetilmesi gerektiğini ifade etmek isteriz."

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra ölü olarak bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin de açıklamalarda bulunan Çelik, DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş'in "Buradan çok açık bir çağrı yapıyoruz. Her köyde, her mahallede devlet büyük bir bütçe ayırarak Kur'an kursları açıyor. O Kur'an kurslarında ne oluyor?" sözlerine de tepki gösterdi. Çelik, şöyle konuştu:

"Milletimiz evladı olan ve milletimizin acısı olarak maalesef toprağa verdiğimiz Narin kızımızı halen nüyük bir acıyla. Sayın Cumhurbaşkanımız sürecin bizzat takipçisi olacağını ve bu kişilerin hukuk çerçevesinde gereken cezayı alması için en yüksek şekilde bu konuyu takip edeceğini ifade ettiler. Tabii bu konu bu tip konularda siyasi cümle kurmak, siyasi değerlendirme yapmak son derece yanlıştır. Bu vicdanları yaralayan, kanatan ve hepimizin acısı olan bir meseledir. Dolayısıyla buradan bir siyasi sonuç çıkarmaya çalışmak, topyekun belli camiaları suçlamaya çalışmak şeklindeki bir siyasi motivasyon içinde olmak fevkalade yanlış bir durumdur. Maalesef acıyı paylaşmak yerine doğrudan hükümetimize, partimize dönük olarak birtakım laflar söyleyenler söz konusu oldu. Tabii bunların belli bir siyasi motivasyonla hareket ettiği net bir şekilde görülmektedir. Özellikle de PKK terör örgütünü destekleyen ve Diyarbakır annelerinin yanında bir kere gitmemiş olan bu PKK terör örgütünün dağa kaçırdığı küçük kız çocukları hakkında herhangi bir cümle söylememiş olanların burada Narin'e sahip çıkıyormuş gibisinden bir tabloyla görüntü vermeleri ikiyüzlülükten başka bir şey değildir. Evlatlarına kavuşmak isteyen Diyarbakır annelerine herhangi bir şekilde sahip çıkmayanlar, burada bu dağa kaçırılan kız çocukları konusunda tek bir cümle etmemiş olanlar bugün çıkmışlar bu acı üzerinden bir politika üretmeye çalışıyor. Yine bu çerçevede DEM Parti Mardin Milletvekilinin kuran kurslarını hedef alması da işte bu maalesef bu ikiyüzlü politik ajandanın bir neticesi olarak gündeme gelmiştir. Yani bütün bu acıyı, bütün bu yanlışı tutup da Kur'an kursları üzerinden, Kur'an kurslarına saldırmak için bir vesile adletmek, acıyı paylaşmak değildir. Tam tersine siyasi iki yüzlülüktür, siyasi istismardır."

Kaynak: ANKA

Kara Harp Okulu, Narin Güran, Diyarbakır, Özgür Özel, Ömer Çelik, Politika, AK Parti, Siyaset, Güncel, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:41 3 Bakan, Diyarbakır’da Narin’in kabrini ziyaret etti: Narin’in hiçbir akrabası ile görüşmediler 3 Bakan, Diyarbakır'da Narin'in kabrini ziyaret etti: Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler
19:31 Özgür Özel’den Hulusi Akar’a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık
18:33 Meta’dan Narin açıklaması Amca Salim Güran’ın sildiği Whats App mesajları istenmişti Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti
16:25 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü
15:45 İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi
10:04 İngiltere’de kaykay şarj cihazı bomba gibi patladı Aile, canını zor kurtardı İngiltere'de kaykay şarj cihazı bomba gibi patladı! Aile, canını zor kurtardı
10:02 Dün akşam gözaltına alınmıştı Narin’in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme
09:56 Gülmeyi bile bilmiyordu Bambaşka birine dönüştü Gülmeyi bile bilmiyordu! Bambaşka birine dönüştü
09:39 Fransa’da anaokulunda şiddet skandalı: Öğretmen, 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı Fransa'da anaokulunda şiddet skandalı: Öğretmen, 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı
09:23 Su isteği ölümüne neden oldu: Genç adam dövülerek katledildi Su isteği ölümüne neden oldu: Genç adam dövülerek katledildi
09:18 Bakışlarıyla adamı dövdü resmen Galatasaray forması Edin Dzeko’yu delirtti Bakışlarıyla adamı dövdü resmen! Galatasaray forması Edin Dzeko'yu delirtti
08:50 İstanbul’da maymun çiçeği paniği: Afrika uyruklu kişi karantinaya alındı İstanbul'da maymun çiçeği paniği: Afrika uyruklu kişi karantinaya alındı
08:42 Fotoğrafları servis edilmişti Alaattin Çakıcı’dan öldürülen iş insanıyla ilgili açıklama geldi Fotoğrafları servis edilmişti! Alaattin Çakıcı'dan öldürülen iş insanıyla ilgili açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 20:25:02. #1.11#
SON DAKİKA: Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement