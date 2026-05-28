AK Parti ve DEM Parti bayramlaşıyor

Kurban Bayramı’nın ikinci günü siyasiler arasında bayramlaşma ziyaretleri devam ediyor. AK Parti ve DEM Parti bu kapsamda karşılıklı olarak bayramlaştı.

DEM PARTİ, AK PARTİ'Yİ ZİYARET ETTİ

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz, Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ve Parti Meclisi Üyesi Zeyno Bayramoğlu'ndan oluşan heyet AK Parti'yi ziyaret etti.

AK Parti'de ise AK Parti Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın başkanlığında, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi ve Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Abdullah Uçan'dan oluşan heyet DEM Partili heyeti kabul etti.

AK PARTİ DE DEM PARTİ'YE GİTTİ

Aynı anlarda AK Parti'den Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'un başkanlığında, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Fatma İlkcan Aksu ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Yunus Emre Şahin'den oluşan heyet DEM Parti'yi ziyaret etti.

DEM Parti'de ise AK Partili heyet, Eş Genel Başkan Yardımcısı Hatice Betül Çelebi, Van Milletvekili Zülküf Uçar ve Parti Meclisi Üyesi Nuray Özdoğan tarafından karşılandı.

DEM PARTİ İLK ZİYARETİNİ MHP'YE YAPTI

DEM Parti, programı kapsamında ilk bayramlaşma ziyaretini MHP'ye yaptı.

DEM Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz, Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ve Parti Meclisi Üyesi Zeyno Bayramoğlu'ndan oluşan heyet, MHP'ye bayram ziyareti gerçekleştirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Başkan Başdanışmanı ve MYK üyesi Prof. Dr. Esma Özdaşlı ve MYK üyesi Şahin Kartal'dan oluşan ziyaret heyeti ise, DEM Parti'ye bayram ziyareti gerçekleştirdi.

3 BAYRAM SONRA BİR İLK

AK Parti ve CHP, belediyelere yönelik soruşturmalar nedeniyle üç bayramdır bir araya gelmiyordu. Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla CHP yönetiminde yaşanan değişiklik sonrası iki parti bayramlaştı.

CHP'den Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve Ankara Milletvekili Deniz Demir'den oluşan heyet AK Parti'yi ziyaret etti.

Aynı anlarda AK Parti'den Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'un başkanlığındaki, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Fatma İlkcan Aksu ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Yunus Emre Şahin'den oluşan heyet CHP'yi ziyaret etti.