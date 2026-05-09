Acar\'dan CHP Liderine Gazeteci Tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Sayın Faruk Acar, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen 'Bağımlılıkla Mücadelede Medyanın Rolü' paneline katıldı.

Esenler Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada Acar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gazeteci Sinan Burhan hakkında yaptığı açıklamalara tepki göstererek, "Gazetecilere yönelik hakarete varan üslubu doğru bulmuyoruz. Vatandaşımızın takdirine bırakıyoruz" dedi.

Muhalefetin medya ve gazetecilere yaklaşımını değerlendiren Acar, CHP yönetiminin özellikle AK Parti kadroları ve medya temsilcileriyle kurulan ilişkileri sürekli farklı şekillerde yorumladığını ifade etti. Özgür Özel'in ile ilgili konuşan Acar, "Ekranlarda doğrudan, kabul edilemeyecek bir üslupla gazetecileri hedef alan bir yaklaşım sergiliyor. Memleket meselelerine dair ortaya koydukları bir vizyon yerine, insanları hedef alan ve hakarete varan söylemlerle muhalefet yapmayı tercih ediyorlar" dedi.

'AİLEYİ HEDEF ALAN HER SALDIRI, ASLINDA MİLLETİN VE DEVLETİN OMURGASINI NİŞAN ALIYOR'

Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Aile, toplumun hareket ve mukavemet merkezidir' sözlerini hatırlatan Acar, bireyden aileye, aileden millete uzanan mukaddes zincirin halkalarında yaşanacak en ufak bir kırılmanın, devletin ve milletin geleceğini tehdit eden bir beka sorununa dönüşeceğini ifade etti. Küresel odakların hedef tahtasına koyduğu ilk mevzinin aile kurumu olduğunu belirten Acar, "Aileyi hedef alan her saldırı, aslında milletin ve devletin omurgasını nişan alıyor. Ailevi değerlerimizin erozyona uğratılması, bağlarımızın zayıflatılması ve nihayetinde bağımlılık dediğimiz o sinsi illete kapı aralanması, asla tesadüfi bir süreç değil. Bu bir kuşatma operasyonudur. Bu sebeple bizler, bağımlılıkla mücadeleyi her bir vatandaşımızın huzuru ve devletimizin mukavemeti adına bir ödev kabul ediyoruz" diye konuştu.

'YENİ BİR MEDYA DÜZLEMİNİ HAYATA GEÇİRMEKTEYİZ'

Bağımlılıkla mücadelede medyanın önemine değinen Acar, "Gençlerimizi, ailelerimizi ve toplumsal farkındalığı kapsayan bütüncül bir anlayışla, yeni bir medya düzlemini hayata geçirmekteyiz" ifadelerini kullandı. Bağımlılığın geniş, sinsi ve görünmez bir yelpazeye yayıldığını ifade eden Acar, dijital mecralardaki tehlikelere değinerek, "Sonsuz kaydırma dediğimiz o dijital girdap, ekran bağımlılığı ile yavrularımızın zihnini esir alıyor. Siber zorbalık, mahremiyet ihlali ve şiddet içerikli oyunlar, tertemiz zihinleri kirletiyor" dedi.

Acar konuşmasında, "Medya, doğru kullanıldığında toplumu iyileştiren bir panzehir; ancak yanlış ellerde ve denetimsiz mecralarda nesilleri çürüten bir zehirdir" sözlerini kaydederek hayata geçirilen Sosyal Medya Yasasını dijital vatanı ve gençleri her türlü sinsi saldırıdan koruyan milli bir kalkan olarak gördüklerini vurguladı. Acar konuşmasında, Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı ile siber devriye faaliyetlerine ilişkin bilgi vererek, "Bizim siyasetimiz, insanı yaşatmayı ve yüceltmeyi esas alır" ifadelerinde bulundu.