Acar'dan CHP Liderine Gazeteci Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Acar'dan CHP Liderine Gazeteci Tepkisi

Acar\'dan CHP Liderine Gazeteci Tepkisi
09.05.2026 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Anadolu Yayıncılar Derneği panelinde CHP lideri Özgür Özel'in gazeteci Sinan Burhan'a yönelik sözlerini eleştirirken, bağımlılıkla mücadelede medyanın rolüne ve aile kurumunun korunmasına vurgu yaptı. Acar, dijital bağımlılık ve sosyal medya yasasına dair değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Sayın Faruk Acar, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen 'Bağımlılıkla Mücadelede Medyanın Rolü' paneline katıldı.

Esenler Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada Acar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gazeteci Sinan Burhan hakkında yaptığı açıklamalara tepki göstererek, "Gazetecilere yönelik hakarete varan üslubu doğru bulmuyoruz. Vatandaşımızın takdirine bırakıyoruz" dedi.

Muhalefetin medya ve gazetecilere yaklaşımını değerlendiren Acar, CHP yönetiminin özellikle AK Parti kadroları ve medya temsilcileriyle kurulan ilişkileri sürekli farklı şekillerde yorumladığını ifade etti. Özgür Özel'in ile ilgili konuşan Acar, "Ekranlarda doğrudan, kabul edilemeyecek bir üslupla gazetecileri hedef alan bir yaklaşım sergiliyor. Memleket meselelerine dair ortaya koydukları bir vizyon yerine, insanları hedef alan ve hakarete varan söylemlerle muhalefet yapmayı tercih ediyorlar" dedi.

'AİLEYİ HEDEF ALAN HER SALDIRI, ASLINDA MİLLETİN VE DEVLETİN OMURGASINI NİŞAN ALIYOR'

Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Aile, toplumun hareket ve mukavemet merkezidir' sözlerini hatırlatan Acar, bireyden aileye, aileden millete uzanan mukaddes zincirin halkalarında yaşanacak en ufak bir kırılmanın, devletin ve milletin geleceğini tehdit eden bir beka sorununa dönüşeceğini ifade etti. Küresel odakların hedef tahtasına koyduğu ilk mevzinin aile kurumu olduğunu belirten Acar, "Aileyi hedef alan her saldırı, aslında milletin ve devletin omurgasını nişan alıyor. Ailevi değerlerimizin erozyona uğratılması, bağlarımızın zayıflatılması ve nihayetinde bağımlılık dediğimiz o sinsi illete kapı aralanması, asla tesadüfi bir süreç değil. Bu bir kuşatma operasyonudur. Bu sebeple bizler, bağımlılıkla mücadeleyi her bir vatandaşımızın huzuru ve devletimizin mukavemeti adına bir ödev kabul ediyoruz" diye konuştu.

'YENİ BİR MEDYA DÜZLEMİNİ HAYATA GEÇİRMEKTEYİZ'

Bağımlılıkla mücadelede medyanın önemine değinen Acar, "Gençlerimizi, ailelerimizi ve toplumsal farkındalığı kapsayan bütüncül bir anlayışla, yeni bir medya düzlemini hayata geçirmekteyiz" ifadelerini kullandı. Bağımlılığın geniş, sinsi ve görünmez bir yelpazeye yayıldığını ifade eden Acar, dijital mecralardaki tehlikelere değinerek, "Sonsuz kaydırma dediğimiz o dijital girdap, ekran bağımlılığı ile yavrularımızın zihnini esir alıyor. Siber zorbalık, mahremiyet ihlali ve şiddet içerikli oyunlar, tertemiz zihinleri kirletiyor" dedi.

Acar konuşmasında, "Medya, doğru kullanıldığında toplumu iyileştiren bir panzehir; ancak yanlış ellerde ve denetimsiz mecralarda nesilleri çürüten bir zehirdir" sözlerini kaydederek hayata geçirilen Sosyal Medya Yasasını dijital vatanı ve gençleri her türlü sinsi saldırıdan koruyan milli bir kalkan olarak gördüklerini vurguladı. Acar konuşmasında, Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı ile siber devriye faaliyetlerine ilişkin bilgi vererek, "Bizim siyasetimiz, insanı yaşatmayı ve yüceltmeyi esas alır" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: DHA

Etkinlik, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Acar'dan CHP Liderine Gazeteci Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilecik’te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı Bilecik'te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı
Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
Beşiktaş İskelesi’nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı Beşiktaş İskelesi'nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçişi kenti ikiye böldü Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçişi kenti ikiye böldü
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
Ali Mahir Başarır’dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
CHP’li Veli Ağbaba’dan, Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in ’1 milyon Euro’ iddiasına yanıt CHP'li Veli Ağbaba'dan, Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek'in '1 milyon Euro' iddiasına yanıt
Ünlü oyuncunun Trump paylaşımı ülkeyi ayağa kaldırdı Ünlü oyuncunun Trump paylaşımı ülkeyi ayağa kaldırdı

16:46
Papa, Inter’i Vatikan’da ağırladı Gözler Hakan Çalhanoğlu’nu aradı
Papa, Inter’i Vatikan’da ağırladı! Gözler Hakan Çalhanoğlu'nu aradı
16:34
Zabıtaya yakalanan seyyar satıcının zor anları: Gariban gördünüz diye...
Zabıtaya yakalanan seyyar satıcının zor anları: Gariban gördünüz diye...
16:07
Özgür Özel geri adım atmıyor Meydandan Akın Gürlek’e çağrı yaptı
Özgür Özel geri adım atmıyor! Meydandan Akın Gürlek'e çağrı yaptı
15:35
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
15:34
Icardi maçtan sonra tası tarağı toplayıp gidiyor Galatasaray’da bir dönem sona erdi
Icardi maçtan sonra tası tarağı toplayıp gidiyor! Galatasaray'da bir dönem sona erdi
14:55
Cesedi yakılan Kübra’ya veda Baba cenazede bir kişinin daha adını verdi
Cesedi yakılan Kübra'ya veda! Baba cenazede bir kişinin daha adını verdi
14:21
Daha 32 yaşındaydı Yediği mantar hamile kadının sonu oldu
Daha 32 yaşındaydı! Yediği mantar hamile kadının sonu oldu
14:12
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
13:53
Sadettin Saran’dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
Sadettin Saran'dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
13:24
Ev sahibi, tartıştığı kiracısını av tüfeği ile vurdu
Ev sahibi, tartıştığı kiracısını av tüfeği ile vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 17:01:55. #7.12#
SON DAKİKA: Acar'dan CHP Liderine Gazeteci Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.