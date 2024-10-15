Ak Partili Meclis Üyesinin Kadın Cinayetleriyle İlgili Açıklamasına Kadınlardan Tepki: Bu Ülkede Ne Kadın Hakkı Ne De Hayvan Hakkı, Hiçbir Şey Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ak Partili Meclis Üyesinin Kadın Cinayetleriyle İlgili Açıklamasına Kadınlardan Tepki: Bu Ülkede Ne Kadın Hakkı Ne De Hayvan Hakkı, Hiçbir Şey Yok

Geniş Video İzle

İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclislerinin AK Partili üyelerinin kadın cinayetleriyle ilgili ‘öldürülen kadınların nevrotik flört ilişkisinin olduğu’ ve ‘öldüren kadar ölenler de suçludur’ ifadelerine kadınlar tepki gösterdi. ANKA'ya konuşan bir kadın, "Bu ülkede ne seçme, ne seçilme, ne kadın hakkı ne  de hayvan hakkı hiçbir şey yok. Konuştuğumuz an ölüyoruz. Konuşma hakkı verildiği an ölüyoruz. Bunu bir kadın söylüyor bir de" dedi. Bir başka kadın ise “Yani ölenin ne suçu var burada. Kimsenin kimsenin canını almaya hakkı yok” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

15.10.2024 14:45  Güncelleme: 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Edda SÖNMEZ - Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL)- İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclislerinin AK Partili üyelerinin kadın cinayetleriyle ilgili 'öldürülen kadınların nevrotik flört ilişkisinin olduğu' ve 'öldüren kadar ölenler de suçludur' ifadelerine kadınlar tepki gösterdi. ANKA'ya konuşan bir kadın, "Bu ülkede ne seçme, ne seçilme, ne kadın hakkı ne  de hayvan hakkı hiçbir şey yok. Konuştuğumuz an ölüyoruz. Konuşma hakkı verildiği an ölüyoruz. Bunu bir kadın söylüyor bir de" dedi. Bir başka kadın ise "Yani ölenin ne suçu var burada. Kimsenin kimsenin canını almaya hakkı yok" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Kadın ve çocuklara yönelik saldırılar İstanbul ve İzmir'de belediye meclislerinde tartışma konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin AKP'li üyesi Işıl İlgin Oktay, Semih Çelik tarafından katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil cinayetleri ile ilgili, "İntihar eden fail sabıkasız olup hakkında ne başkası ne de rahmetli kızlarımız tarafından bir şikayet yapılmamış tedbir kararı alınmamış. Failin madde bağımlısı, ruhsal problemlerinin olduğu hatta öldürülen evlatlarımızın nevrotik flört ilişkisinin olduğu soruşturma dosyasına girmiştir. Kadına yönelik şiddetle mücadele politikalarında İstanbul Sözleşmesi'nin feshiyle kadına yönelik politikaların zedelendiği iddiası bu yüzden tamamen yanlıştır" dedi.

AKP'li Aydemir'den kadın cinayetleri konusunda tepki çeken sözler: Öldüren kadar ölenler de suçludur

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında da kadın cinayetleri gündeme geldi. AKP'li Meclis Üyesi Latif Aydemir, katledilen kadınların da suçu olduğunu öne sürerek, "Hanımlarımızı, kadınlarımızı tenzih ediyorum ama,  bir kısmı bayanlar olmak üzere erkeklerin de çoğunda öldüren kadar ölenler de suçludur. Bunu iyi irdelemek lazım..." ifadelerini kullandı.

Kadınlar, AK Partili meclis üyeleri Latif Aydemir ve Işıl İlgin Oktay'ın sözlerini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi:

"Şu an yürüyorum ama tedirginim mesela, başıma ne gelebilir?"

Öyle bir şey olur mu? Öyle bir şey mümkün mü? Yani kadınlarımızı korumayacaksak, sahip çıkmayacaksak, ya şu an yürüyorum ama tedirginim mesela, başıma ne gelebilir? Yani çok yanlış bir yere gidiyoruz. Bence ülkece, toplumca.

"Bu ülkede ne seçme, ne seçilme, ne kadın hakkı ne  de hayvan hakkı hiçbir şey yok. Konuştuğumuz an ölüyoruz. Konuşma hakkı verildiği an ölüyoruz"

Yani ne düşünebilirim ki? Bir kere benim konuşma hakkım bile yok. Yani konuşma hakkım yok. Şu an hani gördüm sabahtan beri belki beş altı tane kadın çevirdiniz korkudan konuşamadılar. Böyle bir ülke burası yani. Bunu bir kadın söylüyor bir de değil mi, yanlışım yoksa. Bunu bir kadın söyledi. Ne halde. ya hiçbir şey söylemek istemiyorum. Çünkü dediğim gibi bu ülkede ne seçme, ne seçilme, ne kadın hakkı ne  de hayvan hakkı hiçbir şey yok. Konuştuğumuz an ölüyoruz. Konuşma hakkı verildiği an ölüyoruz. Buradan bir yere yürüyemiyoruz. Hiçbir şekilde yürüyemiyoruz. Dışarı çıkamıyoruz. Yani ben ne söyleyebilirim? Bunu ben değil o mecliste oturan madem o mecliste oturdu, bence hakkını vererek konuşması gerekiyordu da. Böyle bir konuşma yapmaması gerekiyordu. ya başka bir şey diyemem. Ne diyebilirim ki ben bu konu hakkında?

"Ben avukat olduğum halde korkuyorum"

Tabii ki değil. Yani ölenin ne suçu var burada.  Kimsenin kimsenin canını almaya hakkı yok. Devletin yargısı var, adaleti var. Yani hukuk boşuna yok. Korkuyorum ben avukat olduğum halde korkuyorum. Korkuyorum.

"Caydırıcı ceza olmadığı sürece öldürmeye devam ederler"

Neden ki yani? Neden? Hiç kimse öldürülmeyi hak etmiyor ki. Boşan git. Caydırıcı ceza olmadığı sürece öldürmeye devam ederler. Ben zaten gece çıkmıyorum, biliyorum. Oturduğum yer de kötü. Evet tabii ki tedirginlik duyuyorum. Doğru. Zaten çıkmıyorum belirli bir saatten sonra.

"Sesimizi çıkarttığımızda bunun sonucunu ağır bir şekilde yaşıyoruz"

Yani şimdi bulunduğumuz siyasi dönem içerisinde herhangi bir şekilde sesimizi çıkarttığımızda bunun sonucunu ağır bir şekilde yaşıyoruz biz  kadınlar olarak maalesef ki. Kendisi kadınların ne yaşadığını bilmediği için yani çok uzakta olduğu için hani bu durumdan. Böyle bir şey söylemiş. Ne diyeyim? Yani herhalde suç bizde gerçekten. Yani tabii ki yani yanımızda biber gazı taşımadan herhangi bir delici alet taşımadan yürüyebilmemiz imkansız zaten. Dönerken eve sürekli arkamıza dönüp bakmak zorunda kalabiliyoruz. Bu tedirginliği yaşıyoruz. ya da yanımızda mutlaka biri olmasa bile telefonumuza hani birilerini arayıp bir sese ihtiyaç duyabiliyoruz. Farklı farklı yöntemler deniyoruz. Kendimizi koruyabilmek için. Hani bunların zorunda olmamamız gerekiyordu bence. Daha rahat yürüyebilmemiz gerekiyordu bu sokaklarda."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, AK Parti, İstanbul, Politika, Güncel, Sözler, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ak Partili Meclis Üyesinin Kadın Cinayetleriyle İlgili Açıklamasına Kadınlardan Tepki: Bu Ülkede Ne Kadın Hakkı Ne De Hayvan Hakkı, Hiçbir Şey Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:28 Özgür Özel’den AK Parti’nin kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifine sert tepki Özgür Özel'den AK Parti'nin kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifine sert tepki
14:05 GSS borcu olanlar 1 Ocak’tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak
14:01 İstanbul’da Down sendromlu genç kız, komşusunun 40 günlük bebeğini camdan attı İstanbul'da Down sendromlu genç kız, komşusunun 40 günlük bebeğini camdan attı
11:21 MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin
10:44 “Karımın fotoğrafını neden paylaştın“ kavgası Tek yumrukla komalık etti "Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
23:10 A Milli Takım’ın İzlanda maçındaki penaltı golü iptal edildi A Milli Takım'ın İzlanda maçındaki penaltı golü iptal edildi
22:31 Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu
22:28 Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar
22:14 AK Parti, “Öldüren kadar ölen de suçlu“ diyen meclis üyesi için harekete geçti AK Parti, "Öldüren kadar ölen de suçlu" diyen meclis üyesi için harekete geçti
22:01 Eskişehir’de tüyler ürperten olay: Arazinin ortasına bırakılan tabuttaki not polisi alarma geçirdi Eskişehir'de tüyler ürperten olay: Arazinin ortasına bırakılan tabuttaki not polisi alarma geçirdi
21:50 EuroLeague maçında birbirine giren Elijah Bryant ve Tarık Biberovic’in cezaları belli oldu EuroLeague maçında birbirine giren Elijah Bryant ve Tarık Biberovic'in cezaları belli oldu
21:18 “Devlet yetmiyor“ diyen başkana İstanbul Valisi’nden tepki: Pislikten geçilmeyen sokakları temizleyin "Devlet yetmiyor" diyen başkana İstanbul Valisi'nden tepki: Pislikten geçilmeyen sokakları temizleyin
21:14 Annesini bıçaklayıp bastonla boğdu Cinnet getiren adam, dehşet saçtı Annesini bıçaklayıp bastonla boğdu! Cinnet getiren adam, dehşet saçtı
20:58 Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 15:23:26. #1.11#
SON DAKİKA: Ak Partili Meclis Üyesinin Kadın Cinayetleriyle İlgili Açıklamasına Kadınlardan Tepki: Bu Ülkede Ne Kadın Hakkı Ne De Hayvan Hakkı, Hiçbir Şey Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.