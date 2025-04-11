Ak Partili Yetkiliden Tutuklanan Öğrencilerle İlgili Açıklama: "Hepsi Özel Kameralardan Seçildi"

Haber: Emine DALFİDAN

(TBMM) - AK Parti yetkili, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eylemlerine katılan gençlerin tutuklanmasıyla ilgili, "Çok basit nitelikli meselelerde, o 'tutuksuz yargılanamaz mı' diyen arkadaşlar geçen yıl biz katalog suçlarla ilgili somut delil kavramı getirirken, başta CHP ve DEM Partililer olmak üzere karşı çıkmışlardı. Bizim maalesef ikircikli davranma modelimiz var. Başta da muhalefet yapıyor bunu" dedi. Gençlerin "protesto adı altında Terörle Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'na göre suç teşkil eden eylemlerde bulunduğunu" ileri süren AK Partili yetkili, "Onların hepsi özel kameralardan seçildiler. Her biri molotof atıyordu, yüzlerini maskeyle gizliyordu, polise küfredip, tekmeyle saldırıyordu" iddia etti.

TBMM'de bir grup gazetecinin sorusunu yanıtlayan AK Partili yetkili, protesto eylemlerine katılan öğrencilerle ilgili şunları söyledi:

"İçlerinde polise molotof atan, asit atan, küfreden, tekmeyle saldıranlar var. Avrupa'da da örnekleri var görüyorsunuz, kim izin verir? Ben öğrenciyim, molotof atabilirim, asit atabilirim diye bir şey mi var? Türkiye'de öğrencilerin protesto kavramı adı altında Terörle Mücadele Kanunu'na, Türk Ceza Kanunu'na göre suç teşkil eden molotof atmak, yüzünü maskeyle kapatmak, polise asit atmak, küfretmek, tekmeyle sopayla polise saldırmak hakkı vardır desinler… Onların hepsi özel kameralardan seçildiler. Her biri molotof atıyordu, yüzlerini maskeyle gizliyordu, polise küfredip tekmeyle saldırıyordu."

"Bu gençler tutuksuz yargılanamaz mıydı" sorusuna AK Partili yetkili, şöyle yanıt verdi:

"Biz dosyayı bilmiyoruz ki, önyargıyla bakıyoruz. Evet Türkiye'de tutuklama dediğimiz hadise, maalesef biraz, bunu her kesim açısından söylüyorum, farklı algılanıyor. Tutuklama çok istisnai olmalı. Adam öldürme suçu dahil, daha üst cezalar dahil… Adresin bilinememesi, delilleri karartma şüphesi, katalog suçlar, ağır cezalık müeyyideler var. Şartlar sağlanamazsa tutuklama veya diğer şeylere başvuruyorsunuz, hakimin takdirinde. Ama bakıyoruz, çok basit nitelikli meselelerde o 'tutuksuz yargılanamaz mı' diyen arkadaşlar ki geçen yıl biz katalog suçlarla ilgili somut delil kavramı getirirken, başta CHP ve DEM Partililer olmak üzere karşı çıkmışlardı. Niye o zaman itiraz etmediler?

Esas olan cezanın infazıdır. Tutuklama cezalandırma şekli olamaz. Çok özel alanlarda uygulanmalı, tedbir olarak uygulanmalı. Ama bizde bir ceza soruşturması başladığında kişi tutuklanıyorsa 'tamam.' Tutuklanmıyorsa 'beraat etti' algısı var. Kişi soruşturmanın devamında ceza alacak belki. Bizim maalesef ikircikli davranma modelimiz var. Başta da muhalefet yapıyor bunu. İşte birisi doktora bir tekme attığı zaman, normalde tutuksuz yargılanması lazım. Ama hemen 'tutuklanmadı' diye manşet atıyorlar."

"İddialara cevap verilmesi lazım"

İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin AK Partili yetkili, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kendilerinin paylaştığını İmamoğlu'nun dosyasına baktım 121 soru var. O iddialara cevap verilmesi lazım. Şöyle diyebilirsiniz, 'Kendi özel şirketim var, kendim kazanıyorum, ben kimseye haksızlık etmedim.' Ama siz bir kamu görevi ifa ediyorsunuz ve size birtakım sorular yöneltiliyor. Bir ihale süreci ve bunun uygulamaları var. Bir ihale süreci ve uygulamalarıyla ilgili cevap veremiyorsanız sizde bir şey karartma, bir şey gizleme endişesi var demektir. Açıkça cevap verebilirsiniz.

MASAK raporlarına yansımış, İstanbul'un göbeğinde boğazda, çok özel bir bölgede üç tane villa 15 milyon TL ile sizin şirketinize devrediliyor. Gerçek değeri ne? Her biri 500 milyon TL, belki de daha fazla şu anda. Devreden şirket altı aylık dönemde Büyükşehir Belediyesinden 15-20 milyara yakın ihale almış. Bunu izah etmiyorsun.

Basın danışmanı… Milletvekili maaşı 176 bin lira. Bir basın müşavirinin ise aylık geliri 350 bin lira. En başta siz gazetecilerin bunu sorması lazım. Cumhuriyet savcısının önüne geldiğinize, 'ben bu soruyu cevaplamıyorum' diyorsanız, 'Susma hakkımı kullanıyorum' da demiyorsunuz, 'cevaplamıyorum' diyorsanız, kusura bakmayın, kamu görevi ifa ediyorsan kamu görevini tam bir ciddiyetle, tam bir özenle, mevzuata uygun olarak yapmak sorumluluğun var. Yapmadığın takdirde en basiti görevi ihmal, diğer unsur görevi kötüye kullanma, diğerleri rüşvet, irtikap, kamu zararı oluşturma gibi birçok müeyyideli ceza maddesiyle muhatap olursun."

"Bizim önceliğimiz 'Terörsüz Türkiye' hedefine gidecek şekilde çağrının gereğinin yapılması"

İmralı ziyaretlerinin ardından DEM Partililerin dile getirdikleri taleplerle ilgili sorulara karşılık AK Partili yetkili, "Bizim önceliğimiz 'Terörsüz Türkiye' hedefine gidecek şekilde çağrının gereğinin yapılması, PKK'nın silahları bıraktığına dair açık kararı uygulaması. Kendini feshetmesi ve kongresini toplaması. Bizim başka gündemimiz yok" ifadelerini kullandı.

"Bunlar yapılırsa, talepler yerine getirilir mi" sorusunu yetkili, "Bu işler atmosfer meselesi. Dolayısıyla önce sonuçlarını bir görelim, ortam nasıl gelişiyor, ihtiyaçlar nedir, ne gibi durumlar var. Birileri kendine göre gündem oluşturabilir. Ama sizin ulaşacağınız şartlar ve durumlar, sonuçlar, buna yönelik bir şey geliştirir mi bilemezsiniz. 'Benim gündemim budur, gündemime uygun olarak da ben izliyorum. Bunun öncesinde şunu da koyalım, bunu da koyalım' gibi bir şartı veya bir beklentiyi şu anda uygun görmüyoruz, biz işimize bakıyoruz" şeklinde yanıtladı.

"Toplumsal yapıya entegre olun, sivil siyaset noktasında kendinizi yeniden yapılandırın"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK'nın kongresinin 4 Mayıs'ta Muş'ta toplanması çağrısı yaptığının hatırlatılması üzerine AK Partili yetkili, şöyle konuştu:

"Bazı şeyler semboliktir, işin beklentisini anlatmaktır. Geçmişte bu şeylerin nasıl uygulanacağını bilirsiniz. Sembolik olarak artık gecikmeksizin bir şeyin ortaya konulması lazım. Çünkü bunu kuran, yöneten İmralı çağrı yapmış değil mi? Şu andaki beklenti, dünyanın şu anda savrulduğu kriz alanı, Orta Doğu, Suriye, Irak'taki meseleler bundan sonraki serüvende şiddetin, terörün, silahın bir sonuç vermeyeceğini, bundan sonra da vermesinin mümkün olmadığını ortaya koyuyor. Dolayısıyla toplumsal yapıya entegre olun, sivil siyaset noktasında kendinizi yeniden yapılandırın. Silahları bıraktığınızın çağrısını yapın ve silahları gömün, kendinizi feshedin. Bunun önüne, arkasına, sağına, soluna bir şey eklemek çok doğru olmaz. Bizim de öyle bir şeyimiz yok."

"Uygun zamanda yüz yüze söyleriz"

CHP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Özgür Özel'i tebrik edip etmedikleri konusundaki soruya AK Partili yetkili, 'Yok. Hayırlı olsun. Uygun bir zamanda yüz yüze de söyleriz" karşılığını verdi.