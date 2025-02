Akdamar Adası\'ndaki Tavşan Popülasyonu Tehdit Oluşturuyor

Güncel

VAN Gölü'ndeki Akdamar Adası'na, önceki yıllarda turistlerin ilgisini çekmesi için bırakılan tavşanların sayıları hızla artıyor. Van Gölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Dr. Erdoğan Özel, "Tavşanlar hem adada tarihi yapının altını boşaltıyor, zarar veriyor hem de badem ağaçlarının köklerini yiyerek kurutuyor. Böyle giderse ada, kısa süre sonra çöl gibi olacak. Özellikle tarihi yapıya verdiği zararla birlikte kilisenin bile çökme ihtimali var" dedi.

Akdamar Adası ve üzerindeki tarihi Ermeni Kilisesi, kentin önemli tarihi ve turistik değerleri arasında bulunuyor. Yurt içi ve yurt dışından yüzlerce turisti ağırlayan ada, yılın her mevsiminde turistlerin ilgi odağı oluyor. Akdamar Adası'na önceki yıllarda turistlerin ilgisini çekmesi için tavşanlar bırakıldı. Hızlı üremeleriyle bilinen tavşanların sayısı gün geçtikçe arttı. Ada ve kilisenin çevresinde oyuklar açan tavşanlar, ağaç ve bitki örtüsüne zarar verince 2015 yılında yetkililer harekete geçti. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde kurulan komisyon, popülasyonu artan tavşanların adaya ve tarihi kiliseye zarar vermeye başladığı yönünde fikir birliğine vardı. Ardından adaya, 50 tuzak kafesi yerleştirilip, tavşanları avlaması için de 4 puhu bırakıldı. O dönem toplanan belli sayıdaki tavşanlar başka bir bölgede doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Ancak yapılan çalışma kısa sürdü. Adadaki sayıları her geçen gün artan tavşanlar, adanın her tarafına oyuklar açıp tarihi yapılar için risk oluşturmaya devam ediyor.

Daha önce bilim insanlarının da açıklama yapıp uyarılarda bulunduğu adadaki tavşanlar için bir uyarı da Van Gölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Dr. Erdoğan Özel'den geldi. Her yıl yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği Akdamar Adası ve üzerindeki tarihi yapının önemli bir turizm noktası olduğunu belirten Dr. Özel, "Bugün Akdamar Adası'ndayız. Akdamar Adası üzerindeki tarihi yapısı ve badem ağaçlarıyla çok meşhur bir yer. Her sene burada yüzbinleri misafir ediyor. Turizm destinasyonu açısında da oldukça önemli bir yer. Fakat uzun süredir adayı tavşanlar tehdit ediyor. Tavşanlar hem adada tarihi yapının altını boşaltıyor, zarar veriyor hem de badem ağaçlarının köklerini yiyerek kurutuyor. Böyle giderse ada kısa süre sonra çöl gibi olacak. Özellikle tarihi yapıya verdiği zararla birlikte kilisenin bile çökme ihtimali var. Akdamar Adası'ndaki tavşanlara mutlaka hızlı bir şekilde çözüm bulunması gerekir" dedi.

'TOPRAK ÖRTÜSÜNE DE ZAAR VERİYOR, EROZYONA NEDEN OLACAK'

Tavşanların diğer hayvanlar göre doğum oranlarının fazla olduğunu belirten Dr. Özel, "Çünkü tavşanlar adada kontrolsüz bir şekilde artıyor. Yıllık doğum oranları diğer hayvanlara göre çok fazla. Önlem alınmazsa yüz binlerce tavşan adanın tarihiyle birlikte toprak örtüsüne de zarar veriyor. Bu da erozyona neden olacak. Yani ilerde yüz binlerin ziyaret ettiği gelecekte milyonların ziyaret etmesi beklenen Akdamar Adamız kalmayacak. Buradan yetkililere sesimizi duyurmak istiyoruz. Acilen tavşanlara çözüm bulunmalıdır" diye konuştu.