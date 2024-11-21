Akdeniz Fokları Türkiye Kıyılarında Yavru Veriyor - Son Dakika
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Akdeniz Fokları Türkiye Kıyılarında Yavru Veriyor

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ODTÜ'den Dr. Meltem Ok, Türkiye kıyılarında 120'den fazla Akdeniz foku bulunduğunu duyurdu.

21.11.2024 09:35
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Türkiye kıyılarında sadece 120 tane: Akdeniz fokları yeni yavrular da dünyaya getiriyor

Akdeniz fokları ile ilgili çalışmalar yapan ODTÜ Deniz Bilimleri Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Meltem Ok, özellikle yuvalarda foto kapanlarla takiplerinin yapıldığını yeni yavruların da olduğunu söyledi

Öğretim Görevlisi Dr. Meltem Ok:

"Mersin kıyılarında 25'in üzerinde bireyimiz var"

"Türkiye kıyılarında ise 120'nin üzerinde birey var"

"Yaptığımız çalışmalarda yeni yavrulara da rastlıyoruz, tabi bu bizim için sevindirici"

MERSİN - Mersin'de zaman zaman sahil kenarlarına görünen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foklarının her yıl düzenli olarak takibini yapıldığı ve ülke genelindeki sularda yaklaşık 120'nin üzerinde olduğu öğrenildi. Akdeniz fokları ile ilgili çalışmalar yapan ODTÜ Deniz Bilimleri Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Meltem Ok, özellikle yuvalarda foto kapanlarla takiplerinin yapıldığını yeni yavruların da olduğunu söyledi.

IUCN kriterlerine göre nesli kritik derecede tehdit altında olan, tüm dünyada yaklaşık bin, Türkiye kıyılarında ise 120'den fazla olduğunu belirlenen foklarla ilgili Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Mersin Erdemli'deki Deniz Bilimleri Enstitüsü koordinesine koruma ve takip çalışmaları gerçekleştiriliyor. Daha önce Türkiye kıyılarında yaklaşık 100 civarında Akdeniz foku kaldığı bilinirken yapılan çalışmalarda bu rakamın 120'inin üzerinde olduğu belirlendi. Yeni yavruların da dünyaya geldiği fokların 25'inin ise Mersin kıyılarında korunan alanlarda bulunduğu belirtildi. Akdeniz fokları ile ilgili çalışmalar yapan ODTÜ Deniz Bilimleri Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Meltem Ok, özellikle yuvalarda foto kapanlarla takiplerinin yapıldığını yeni yavruların da olduğunu ifade etti.

"Mersin kıyılarında 25, Türkiye kıyılarında 120'nin üzerinde"

Akdeniz foklarının Mersin kıyılarının güzide türlerinden bir tanesi olduğunu belirten ODTÜ Deniz Bilimleri Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Meltem Ok," Bu konunda ODTÜ 1994 yılından beri Türkiye kıyılarında çalışmalara devam ediyor. Özellikle Mersin, Antalya ve Hatay Antakya kıyılarında çalışıyoruz. Mersin kıyıları özellikle önemli. Zaten Doğu Akdeniz'deki çalışmalar Mersin kıyılarında başladı. Alanı yıllar içerisinde genişlettik. Şuanda Mersin kıyılarında 25'in üzerinde bireyimiz var. Doğu Akdeniz'deki bizim çalışma alanımız içerisinde ise 50'nin üzerinde tanımlı bireyimiz var. Bunları yuvalarında tam zamanlı olarak foto kapanla takibini yapıyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye kıyılarında ise 120'nin üzerinde birey var. Kıyılarımızda böyle nadir Akdeniz foklarının barınıyor olması sevindirici ve çok önemli" dedi.

"Yeni yavrulara da rastlıyoruz, bu bizim için sevindirici"

Aslında uzun yıllar Türkiye kıyılarında Akdeniz foklarının 100 civarında olarak değerlendirildiğini hatırlatan Ok, "Sosyal medya, foto kapan, teknolojik kaynakların ilerlemesi, gözlemler ve vatandaş kaynağı ile gelen bilgilerle kapsamlı bir çalışma gerçekleştirebiliyoruz. Bir artış olduğundan bahsedemeyiz şuanda stabil bu sevindirici. Yaptığımız çalışmalarda yeni yavrulara da rastlıyoruz. Tabi bu bizim için sevindirici. Bunları da envantere kaydediyoruz. Her sene Akdeniz fokları bu dönemde yavru yapıyor. Bu yavrular özellikle 4 ay gibi bir zaman anne sütüyle besleniyor. Ancak fırtına ve olumsuz hava durumlarında zaman zaman anneyle koptuğunu da biliyoruz. Yavruların ergin hale gelmesi için 6-7 seneyi bulduğu için koruma çok önemli" diye konuştu.

Enstitünün kampüs alanındaki sahile de fokların geldiğine dikkat çeken Ok, bulundukları alanın da koruma alanlarında yer aldığını ve her türlü avcılığa yasak olduğunu kaydetti.

Akdeniz Fokları Türkiye Kıyılarında Yavru Veriyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Akdeniz Fokları Türkiye Kıyılarında Yavru Veriyor - Son Dakika

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