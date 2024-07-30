CHP Milletvekili Umut Akdoğan, sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifi görüşmelerinde konuştu - Son Dakika
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CHP Milletvekili Umut Akdoğan, sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifi görüşmelerinde konuştu

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CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifi görüşmelerinde konuşarak, sorunun çözümünün bütçe, aşılama, kısırlaştırma seferberliği, çipleme, sahiplendirme kampanyası, bakımevleri, ithalata yasak, kontrolsüz satışa yasak, üretim çiftliklerine denetleme yapmak olduğunu ifade etti. Akdoğan, köpekleri öldürmeye karşı olduklarını ve bu yasayı geçirmeyeceklerini belirtti.

30.07.2024 01:23  Güncelleme: 01:39
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(TBMM) - CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Köpek sevmezsiniz, kedi sevmezsiniz, börtü böcek sevmezsiniz, ağaç sevmezsiniz, emekliyi sevmezsiniz, emekçiyi sevmezsiniz sanatçıyı sevmezsiniz. Sizin Tayyip Erdoğan dışında sevdiğiniz bir canlı yok mu? Bu işin üzerinde bir vicdan, merhamet etmeniz lazım. Ağacı kesen, ormanları yok eden, insanları perişan eden sizsiniz. Her şeyi bitirdiniz sıra geldi köpekleri öldürmeye. Buradan bu yasayı geçirseniz de biz buna müsaade etmeyeceğiz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifi görüşmelerinde konuşan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, sorunun çözümünün bütçe, aşılama, kısırlaştırma seferberliği, çipleme, sahiplendirme kampanyası, bakımevleri, ithalata yasak, kontrolsüz satışa yasak, üretim çiftliklerine denetleme yapmak olduğunu ifade etti.

"Bu işi orta vadede çözmek akılcılıktır"

Umut Akdoğan şu ifadelere yer verdi:

"Bu görüşmelerin sonuna geliyoruz ama kafamda bir şey gitmiyor. Köpek sevmezsiniz, kedi sevmezsiniz, börtü böcek sevmezsiniz, ağaç sevmezsiniz, orman sevmezsiniz, emekliyi sevmezsiniz, emekçiyi sevmezsiniz, yazarı sevmezsiniz, sanatçıyı sevmezsiniz. Sizin Tayyip Erdoğan dışında sevdiğiniz bir canlı yok mu? Bu işin üzerinde bir vicdan, merhamet etmeniz lazım. Ağacı kesen, ormanları yok eden, insanları perişan eden sizsiniz. Her şeyi bitirdiniz sıra geldi köpekleri öldürmeye. Buradan bu yasayı geçirseniz de biz buna müsaa

de etmeyeceğiz. Bu işi kısa vadede çözmek vicdansızlıktır. Bu işi uzun vadeye bırakmak umursamazlıktır. Bu işi orta vadede çözmek akılcılıktır. Sizin kendinize örnek aldığınız dönemler 1910'lu dönemlerdir. 1910'sa Sivriada'ya köpekleri toplayıp götürüyorlar. 1912'de doktor Cevdet Paşa İstanbul Belediye Başkanı oluyor ve hatıratında şunlar yazıyor; 'iki sene sonra göreve geldim, İstanbul sokaklarında 30 bin köpek vardı'. Yani diyelim biz kabul ettik siz de elinizi kana buladınız, sokaklarda kalan tek tük köpeklerden yine popülasyonun artacağına emin olun.

"Bu sorunun da çözümü olduğunu bulduk"

Kiminiz diyor ki 'ben rektördüm köpek besledim', kiminiz çocukluk fotoğrafını gösteriyor, kiminiz diyor köpek besledim... Arkadaşlar bir problem var; siz bu köpekleri beslediyseniz, bu kadar hayvan seviyorsanız ve buna rağmen bu yasayı getiriyorsanız bu çok büyük bir problem. İçinizde zerre hayvan sevigisi yoksa ama bunu istismar ediyorsanız bu da bir problem. Kısırlaştırmanın bu işin bir çözümü olduğunu söyledik. Veterinerler diyor ki, 'biz bu köpeklerin yüzde 70'ini 6 ay içerisinde, tamamını bir yıl içerisinde kısırlaştırırız'. Bunu yapabilecekler neden yaptırmıyorsunuz? Bu işi sizin bulduğunuz yöntemin yarı parasına hem de hiç elinizi kana bulaştırmadan yapma imkanı var. Yine de eksik var diyorsanız bu yasadaki eksiği tamamlayalım, ama böyle değil. İnatla bu yasayı uygulayabilir misiniz? Bir; belediyelerimiz bu yasayı uygulamaz. İki; belediyelerimiz uygulasa veterinerler yapmaz. Üç; veterinerler yapmayı kabul etse hayvanseverler bu işe müsaade etmez. Bunun uygulanabilir bir yanı yok. Diğer bir sorum; siz hiç evinizde eşinizle, dostunuzla, çocuğunuzla, torununuzla, karınızla konuşmuyor musunuz? Hangisi buna onay veriyor. Bu konuyu çok çalıştık, incelemelerimizi yaptık. Bu sorunun da çözümü olduğunu bulduk. Bütçe, aşılama, kısırlaştırma seferberliği, çipleme, sahiplendirme kampanyası, bakımevleri, ithalata yasak, kontrolsüz satışa yasak, üretim çiftliklerine denetleme yapmak zorundayız. Bunları yaparsak üç sene içinde kimsenin eli kana bulanmadan bu sorunu çözeriz."

CHP Milletvekili Umut Akdoğan, sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifi görüşmelerinde konuştu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Umut Akdoğan, sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifi görüşmelerinde konuştu - Son Dakika

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