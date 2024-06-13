Akıllı Ulaşım Sistemleri Türkiye'de Yaygınlaşıyor - Son Dakika
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Akıllı Ulaşım Sistemleri Türkiye'de Yaygınlaşıyor

Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Derneği Türkiye Başkanı Esma Dilek, akıllı ulaşım sistemlerinin trafik sıkışıklıklarını, seyahat sürelerini, trafik kazalarını, sera gazı emisyonlarını ve ulaşım maliyetlerini azalttığını belirtti. Yapay zeka çözümleriyle birlikte Türkiye'de de ulaşımın emniyetli, güvenli, konforlu, verimli ve etkili kullanılmasının sağlandığını ifade eden Dilek, birçok şehirde akıllı ulaşım çözümlerinin bulunduğunu söyledi. Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal AUS Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile akıllı ulaşımda inovasyonun desteklendiği ve sektörün mevzuat gereksinimlerini karşılayarak inovasyonun hızlandırıldığı belirtildi.

13.06.2024 11:03
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Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Derneği Türkiye Başkanı Esma Dilek, son dönemde yaygınlaşan akıllı ulaşım sistemlerinin trafik sıkışıklıklarını, seyahat sürelerini, trafik kazalarını, sera gazı emisyonlarını ve ulaşım maliyetlerini azalttığını belirterek, "Türkiye'de de yapay zeka çözümleri, ulaşımın emniyetli, güvenli, konforlu, verimli ve etkili kullanılmasını sağlıyor." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı da olan Dilek, AA muhabirine, teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan değişimlerin ulaştırma sektörünü de etkilediğini söyledi.

Özellikle kentlerde farklı ulaşım türleri ve sistemlerinin ortaya çıktığına dikkati çeken Dilek, gelişen teknolojiyle birlikte "akıllı şehirler" kavramının "akıllı ulaşımı" da gündeme getirdiğini bildirdi. Dilek, sürekli büyüyen ulaşım sistemlerinin etkin şekilde yönetilmesi için özellikle yapay zekanın içinde bulunduğu birçok yenilikçi teknolojinin kullanılmaya başlandığına işaret ederek, İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Konya, Kocaeli, Gaziantep, Kahramanmaraş gibi birçok şehirde, kent içi trafik yönetimi için tasarlanan akıllı ulaşım çözümlerinin bulunduğunu dile getirdi.

Bu sistemlerin sağladığı katkılara değinen Dilek, "Ülkemizde ve dünyada yaygın olarak kullanılan AUS uygulamaları, trafik sıkışıklıklarını, seyahat sürelerini, trafik kazalarını, sera gazı emisyonlarını ve ulaşım maliyetlerini azaltıyor." diye konuştu.

"Teknoloji ulaşım algılarını değiştirecek"

Bir yandan şehirlerdeki trafik sorunları büyük boyutlara ulaşırken diğer yandan yapay zeka sistemleriyle ulaşım sistemlerinin dönüştüğünü vurgulayan Dilek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yapay zeka algoritmalarından yararlanılması, trafik kazalarını ve sıkışıklığını azaltarak, yol kapasitesini artırıyor ve uzun vadede şehirlerin planlanmasında yaşanan sorunların ortadan kaldırmasına yardımcı oluyor. Türkiye'de de yapay zeka kullanılarak geliştirilen çözümler, ulaşımın emniyetli, güvenli, konforlu, verimli ve etkili kullanılmasını sağlıyor."

Teknolojinin gelecek 10 yılda şehirleri ve ulaşım algılarını değiştireceğini belirten Dilek, "Ulaşım sistemlerinin iyileştirilmesinde, yapay zeka ve makine öğrenmesi yöntemleri önemli rol üstlenecek. Yapay zeka ve dijitalleşmenin daha fazla ön plana çıkacağı akıllı kavşaklar, akıllı trafik yönetimiyle bağlantılı hareketlilik sağlayan çözümler yaygınlaşacak. Artırılmış ve sanal gerçeklik ile dijital ikiz teknolojileri, akıllı şehir dönüşümlerinde etkili olacak." ifadelerini kullandı.

Mevzuatta AUS değişimi

Dilek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal AUS Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda Türkiye için akıllı ulaşımda inovasyonu destekleyen kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin yer aldığını anlattı. Eylem Planı'nın 2024-2030 yıllarını kapsayacak şekilde taslak olarak hazırlanarak kurum görüşlerine sunulduğu bilgisini veren Dilek, planda otaya konulan çalışmalarla sektörün mevzuat gereksinimlerini karşılayarak inovasyonu hızlandırmayı hedeflediklerini anlattı. Dilek, plandaki hedefleri, Türkiye'nin gelecek vizyonuna ulaşmanın temel adımları olarak gördüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Akıllı Ulaşım Sistemleri Türkiye'de Yaygınlaşıyor - Son Dakika

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