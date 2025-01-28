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TÜRKİYE- Azerbeycan ilişkilerine katkılarından dolayı Marmara Grubu Vakfı Başkanı Akkan Suver'e, 'Haydar Aliyev 100 Yıllık Madalyası' takdim edildi.

Marmara Grubu Vakfı Başkanı Akkan Suver'e, Türkiye- Azerbeycan ilişkilerine katkılarından dolayı Azerbeycan Büyükelçiliği'nde düzenlenen törende, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararnamesi ile 'Haydar Aliyev 100 Yıllık Madalyası' takdim edildi. Burada konuşan Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Memmedov, "Ulu önderimiz Haydar Aliyev'in yakın dostu olan onunla uzun yıllar çok sık ilişkileri geliştiren Marmara grubu başkanı Akkan Suver Beyin madalya almasına bağlı tören gerçekleştiriliyor. Akkan Suver Bey uzun yıllardır kendi faaliyeti ve kendi çalışmasıyla ve Azerbaycan-Türk iş çevrelerinin son yıllarda düzenlediği sayısız tören ve etkinlikle Azerbaycan-Türk milletini tek millete yakınlaştırmış ve ekonomilerimizi daha da geliştirmiştir" dedi.

'BU MADALYA BANA SORUMLULUK DA GETİRMEKTEDİR'

Törende bir konuşma yapan Marmara Grubu Vakfı Başkanı Akkan Suver ise "Azerbaycan Devleti 28 yıldır tertiplemekte olduğumuz Avrasya Ekonomi Zirvelerinin açılışlarında önceleri Azerbaycan Milli Lideri Haydar Aliyev'in, ebediyete intikalinden sonra da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in mesajları ile açma zarafetini bizden esirgememiştir. Marmara Grubu Vakfı'nın; medeniyetleri ve kültürleri barışçıl bir uyum içinde, halktan halka aktarma çalışmalarını oluşturan Avrasya Ekonomi Zirveleri gerçekte kalıcı bir refahın ve barışın teminine hizmetten başka bir gaye ve bir inanç taşımamaktadır. Bu inançla insanlar arasında diyalogun rehberliğinde düşünce alışverişi sağlandığında, barışa daha doğrusu insanca yaşamaya ulaşabiliriz. Aldığım bu madalyayı bir paye olarak görmemekteyim. Bu madalya bana aynı zamanda sorumluluk da getirmektedir. Bu sorumluluk insanlığa hizmet alanında daha çok çalışmak, daha verimli projelere imza atmaktır. Dolayısıyla bugün bizleri buraya toplayan sorumluluk, kültürün ve medeniyetin dünden bugüne intikal eden verasetidir. Bu veraset, Türkiye ile Azerbaycan arasında bugün yeni bir merhale daha kat etmektedir. İnanıyorum ki, bugün burada benim şahsıma verilen bu madalya; Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni birlikteliklere, yeni beraberliklere olanak taşıyacaktır. Bu arada büyük bir mutlulukla belirtmek isterim ki, bu madalya Türkiye'de iki kişiye verilmiştir. Öteki madalya ise geçen hafta Sayın Şamil Ayrım'a sunulmuştu. Onu da tebrik ediyorum ve gururla belirtiyorum ki Şamil Ayrım Milletvekilidir. Ama aynı zamanda Marmara Grubu Vakfı'nın 'da üyesidir. İki madalyanın da Marmara Grubu Vakfı'na verilmiş olması bize ayrı bir gurur verdiği kadar sorumluluk yüklemektedir. Bir defa daha Azerbaycan Devleti'ne ve ev sahibimiz Ekselansları Reşad Memmedov'a teşekkürlerimi arz ediyorum" ifadelerini kullandı.