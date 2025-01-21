Akkuyu Nükleer, ISO Standartlarında İlk Denetim Sürecini Tamamladı - Son Dakika
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Akkuyu Nükleer, ISO Standartlarında İlk Denetim Sürecini Tamamladı

Akkuyu Nükleer, ISO Standartlarında İlk Denetim Sürecini Tamamladı

Akkuyu Nükleer A.Ş., entegre yönetim sisteminin ISO uluslararası standartlarla uyumlu olduğunu doğrulayan ilk denetimini tamamladığını açıkladı. Denetim sonucunda herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmedi ve şirketin güçlü yönleri vurgulandı.

21.01.2025 11:44  Güncelleme: 11:46
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RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un iştiraki Akkuyu Nükleer A.Ş., entegre yönetim sisteminin, ISO uluslararası standartların gerekliliklerine uygunluğunu doğrulayan ilk denetim sürecini tamamladığını duyurdu.

Denetim, Akkuyu NGS sahasında yüz yüze, ayrıca şirketin Ankara ve Moskova'daki ofislerinde uzaktan yapıldı. Denetçiler tasarım yönetimini, inşaat ve montaj işleri yönetimini, devreye alma çalışmaları yönetimini ve Akkuyu NGS'nin yaşam döngüsü aşamalarında sahibi, lisans sahibi ve yüklenici olarak görevlerin yerine getirilmesini incelediler. Denetim sonucunda, sertifikasyon kuruluşu herhangi bir uygunsuzluk tespit etmediğini bildirdi. Akkuyu Nükleer A.Ş., entegre yönetim sistemi, uluslararası standartların gerekliliklerine uygun bulundu: ISO 9001: 2015 (Kalite Yönetim Sistemi), ISO 19443: 2018 (ISO 9001: 2015'in nükleer enerji sektörü tedarik zinciri organizasyonları tarafından nükleer güvenlik açısından önemli ürün ve hizmetlerin sağlanması için uygulanmasına yönelik özel gereklilikler (ITNS), ISO 14001: 2015 (Çevre Yönetim Sistemi) ve ISO 45001: 2018 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi).

Bağımsız Sertifikasyon denetimi, Rusya Federasyonu belgelendirme kuruluşu Uluslararası Belgelendirme Servisi ve Türk Akreditasyon Kurumu'ndan (TÜRKAK) uluslararası akreditasyona sahip Türkiye Cumhuriyeti belgelendirme kuruluşu Kalitest tarafından yapıldı. Belgelendirme kuruluşları, bir ortaklık anlaşması temelinde birbirleriyle iş birliği içinde çalışıyorlar. Denetim sonucunda denetçiler, tedarik zinciri denetimlerinin organize edilmesine yönelik çalışmaların yetkin bir şekilde yapılandırılması, mobil kriz merkezlerinin çalışmalarına üst seviyede hazırlıklı olunması, yüklenicilerin şantiyelerinde güvenlik kültürünün geliştirilmesi ve gelişmiş yangınla mücadele ile taktik ekipmanlarının en verimli şekilde kullanılması dahil olmak üzere Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin güçlü yönlerini vurguladılar. Denetçiler, şirket personelinin, entegre yönetim sisteminin gereklilikleri konusunda eğitim programına uygun olarak eğitildiğini kaydettiler. Bağımsız denetçiler, tedarikçiler için çevre güvenliği gerekliliklerinin detaylandırılmasını ve metrolojik destek için yüklenicilerle hızlı etkileşime olanak tanıyan agile panolarının kullanımını olumlu olarak değerlendirdiler.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergey Butckikh, konuyla ilgili olarak, "Gözetim denetimi sonucunda belgelendirme kuruluşundan olumlu görüş aldık. Bu, Akkuyu Nükleer'in yönetim sistemlerinin olumlu uygulamalarını kullanarak uluslararası standartların gerekliliklerini yerine getirdiğini ve nükleer güç güvenliği normlarının uygulanmasını etkin bir şekilde geliştirdiğini gösterdi" dedi.

Belgelendirme kuruluşu, entegre yönetim sisteminin ISO 9001: 2015, ISO 19443: 2018, ISO 14001: 2015 ve ISO 45001: 2018 uluslararası standartlarının gerekliliklerini karşıladığını teyit etmek amacıyla 2025 yılında Akkuyu Nükleer'de ikinci bir gözetim denetimi yapacak.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akkuyu Nükleer, ISO Standartlarında İlk Denetim Sürecini Tamamladı - Son Dakika

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