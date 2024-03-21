AKP\'li Adayın Beşiktaş ve Fenerbahçe\'ye Saldırısı Tepkilere Yol Açtı

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Geçtiğimiz pazar günü Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayların ardından AKP'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç'in Beşiktaş ve Fenerbahçe spor klüplerini hedef alması tepkilere neden oldu. Fenerbahçe YDK Başkanı Uğur Dündar, Yargıtay kararıyla kesinleşmiş bir FETÖ kumpasına karşı Genç'in bu sözlerle suç işlediğini söyledi. Trabzonspor'un 1. Lig'e yükseldiği dönemde tarihi bir fotoğrafa ver verdi. Beşiktaş Klübü'nden yapılan açıklamada ise "Biz Beşiktaşız! 121 yıldır şerefimizle oynar hakkımızla kazanırız" ifadelerine yer verildi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da "Ucuz siyasetiniz için şanlı Beşiktaş'ımızı ağzınıza bile almayınız" dedi.

Geçtiğimiz Pazar günü Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayların ardından AKP'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, "UEFA'nın sitesinde güncel olarak hala Beşiktaş ve Fenerbahçe şikeci kulüp olarak duruyorken utanmadan bu iki kulüp 2011'in Süper Kupası'nı oynamaya kalkıyor" dedi.

"121 YILDIR ŞEREFİMİZLE OYNAR HAKKIMIZLA KAZANIRIZ"

AKP'li Genç'in sözlerinin basına yansımasının ardından ilk tepki Beşiktaş klübünden geldi. "Biz Beşiktaşız!" denilerek bir açıklama yapıldı. "Siyasi ikballeri doğrultusunda kulübümüzü tehlikeli polemiklere çekmeye çalışanlara bu fırsatı tanımayacağız" sözlerinin yer aldığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Biz Beşiktaşız! 121 yıldır Şerefimizle Oynar Hakkımızla Kazanırız. Müzemizde tek bir haram kupa yoktur. Beşiktaş JK olarak siyasetle aramıza hep mesafe koyarak tüm siyasi partilere eşit durmayı başarmış onurlu bir geçmişe sahibiz. Siyasi ikballeri doğrultusunda kulübümüzü tehlikeli polemiklere çekmeye çalışanlara bu fırsatı tanımayacağız. Kulübümüzle ilgili yapılan isnadın hiçbir maddi ve hukuki dayanağı yoktur. Önemine binaen belirtmek isteriz ki bu söyleme sebebiyet verenler yapmış oldukları kumpasın bedelini yüce Türk yargısı önünde sanık sıfatıyla yargılanmak suretiyle ödemektedirler. Bu yargılama neticesinde alacakları cezalarla şanlı tarihimizi lekelemek isteyenleri kamuoyu, tüm çıplaklığı ile öğrenecektir. Esasen kulübümüzü siyasete alet ederek isnatta bulunulması bir suç olup, bu haksız ve hukuka aykırı isnatlar sebebiyle her türlü hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır. Bir kez daha belirtmek isteriz ki, yıllardır beklediğimiz 2010-2011 Sezonu Süper Kupa final maçını oynamak Beşiktaş'ın hakkıdır. Herkes bilmelidir ki, o kupayı almak için sahaya çıkıp her zaman olduğu gibi şerefimizle mücadele vereceğiz"

"UCUZ SİYASETİNİZ İÇİN ŞANLI BEŞİKTAŞIMIZI AĞZINIZA BİLE ALMAYINIZ"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da AKP'li Genç'e şu sözlerle tepki gösterdi:

"Ucuz siyasetiniz için şanlı Beşiktaş'ımızı ağzınıza bile almayınız. Siyasi ikbali uğruna toplumu kutuplaştıran bir dil kullanmaktan çekinmeyen, Beşiktaş'ın adını ağzına alabilen AKP Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç'e başka gündemleri öneririm. Keza siz bizimle baş edemezsiniz, bizi hayal bile edemezsiniz"

"AHMET METİN GENÇ SUÇ İŞLİYOR"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Başkanı Uğur Dündar da Yargıtay kararıyla kesinleşmiş bir FETÖ kumpasına karşı Genç'in bu sözlerle suç işlediğini söyledi. Dündar Fenerbahçe-Trabzonspor dostluğunun sembolü olarak tarihi bir fotoğrafı "Fenerbahçe Trabzonspor'un 1.Lige çıkmasını kutlayan ilk kulüptür... İşte belgesi..." sözleri ile paylaştı. Uğur Dündar, Trabzon'da yaşanan olaylar için amaç "Seçim gerginliğinin yaşandığı ülkede kaos ortamı yaratmak mıydı?" sorusunu yöneltti. Dündar şu sözleri paylaştı:

"Pazar akşamı yaşanan vahşet asla tüm Trabzonspor seyircisine maledilemez. Ancak çok sayıda kişi niçin yüzleri maskeli olarak maçı izler? Bu kişiler sürekli olarak neden diğer seyircileri tahrik eder, su şişesiyle para fırlatır ve sahaya meşale atar? ve niçin maskeyle sahaya iner? Acaba niyet bir faciaya sebep olup, seçim gerginliğinin yaşandığı ülkede kaos ortamı yaratmak mıydı? Yani o vahşet planlı mıydı? Soruşturmanın "terör" soruşturması olması gerekmez mi?.."