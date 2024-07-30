Bursa Büyükşehir Belediyesi, 4,5 milyar lira SGK borcuyla zor durumda

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Haber: Çağatan AKYOL

(İSTANBUL) - Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, belediyesinin 4,5 milyar lira SGK borcu olduğunu belirterek, kısa sürede tahsilat ısrarının sadece kendilerini değil, bölgedeki AKP'li belediyeleri de maaş dahi ödeyemeyecek hale getirebileceğini vurguladı. "Böyle bir uygulama durumunda bütün belediyelerimiz çok zor duruma düşecek ve zorunlu olan çöp toplama ve genel hizmetler gibi hizmetleri dahi yerine getiremeyecektir" diyen Bozbey, vergi ve sigorta yapılandırması talep ettiklerini dile getirdi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen hafta partisinin grup toplantısında CHP'yi hedef alarak "Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz SGK'ya olan birikmiş borçlarını ödesinler. Belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız, kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır. Öyle 25 kuruşa simit yok" şeklindeki açıklamasıyla başlayan tartışmalar devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "mali darbe" olarak nitelediği Erdoğan'ın açıklamasının ardından belediyelere haciz işlemleri başlatıldı. SGK borçları konusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi çarpıcı bir örnek oluşturuyor. Büyükşehir olduğu 1989 yılından bu yana Bursa, ilk kez bu yıl CHP'ye geçti. 2004'ten itibaren CHP'ye geçinceye kadar AKP'nin yönettiği Bursa, en çok SGK borcu olan büyükşehirlerden biri olmasıyla gündeme geldi. Belediyenin toplam 30 milyar, SGK'ya da 4,5 milyar lira borcu bulunuyor.

"Toplam borcumuz 900 milyon dolar civarında"

Görevi AKP yönetiminden 4 ay önce toplam 30 milyar lira borçla devralan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Bozbey, ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Mustafa Bozbey, halkın verdiği destekle 31 Mart'ta göreve geldiklerini anımsatarak, şunları söyledi:

"Şimdi sıra hizmetlere geldi. Hizmetlerimizi de bir bir yerine getirmek mücadelesi içerisindeyken böyle bir söylemin belediyelerimizi zor duruma sokacağını, üstelik de bu borçların hemen hemen tamamının bizlere ait olmadığını da belirterek bunu ifade etmek istiyorum. Çünkü 31 Mart'ta göreve geldikten sonra yapmış olduğumuz tespitlerde sadece vergi ve sigorta olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 4,5 milyarın üzerinde borcu olduğunu tespit ettik. Aslında bu borç, bize ait bir borç değil. Bu borç, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ama geçmiş dönemde yapılan bir borç veya uzun zamandır da ödenmeyen sigorta ve vergi borçlarından ibaret olan borç. Bunun yanında toplam borcumuz ise yaklaşık 900 milyon dolar civarında. Biz borçtan çekinmiyoruz. Çünkü hemen gelirken daha mali disiplin politikasını uygulayarak ve birçok yerde tasarrufu gündemimize alarak elbette ki hem hizmet üretmek hem tasarruf etmek, aynı zamanda yapılacak olan işlerle, hizmetlerle ilgili de hem kaliteli hem nitelikli hem insana yakışan, insana değer veren hizmetleri yapıp aynı zamanda da ekonomik mal etme yönünde de adımlar attık."

"Borcumuzu azaltıp hizmetlerimizi yerine getireceğiz"

Borçlarına karşın hizmetlerini aksatmayacaklarını dile getiren Bozbey, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu borca rağmen hem borcumuzu azaltacağız önümüzdeki süreçte, aynı zamanda önemli hizmetlerimizi de bir bir yerine getireceğiz. Nasıl bugüne kadar 3,5 ayda getirmişsek bunları, bundan sonra da daha büyük hizmetleri sunmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda bir taraftan da Marmara Bölgesi'nde bulunan Marmara Belediye Birliği Başkanı olarak da gerçekten tüm belediyeler adına da üzüldüğümü belirtmek istiyorum. Marmara'da 206 belediye var. Bu belediyelerin 197'si Marmara Belediye Birliği'ne üye. Belediyelerimiz özellikle sigorta ve vergi konusunda böyle bir adım atılması sonucunda son derece zora girecektir. Daha önceki dönemde AK Parti'de olan ve daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmiş olan belediyeler de dahil olmak üzere tüm belediyeler önemli bir şekilde yara alacak ve belediyeleri hizmetleri üretememe, hatta personel maaşını dahi ödeyememe durumuna getirecektir. İnanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız, bu konuyu yine arkadaşlarıyla, Bakanlıkla konuşacaktır, bu konuda olumlu bir adım atacaktır diye düşünüyorum. Böyle bir uygulama, bütün belediyelerimiz çok zor duruma düşecek ve zorunlu olan çöp toplama ve genel hizmetler gibi hizmetleri dahi, parkların bakımları gibi, personel ödemeleri gibi, bunları dahi ödeyemeyecek duruma gelecektir"

"Bakanlığa yazı gönderdik"

Tekirdağ'da yaptıkları Marmara Belediyeler Birliği toplantısına değinen Bozbey, şöyle konuştu:

"Bizim hükümete de Bakanlığa da gönderdiğimiz bir talebimiz vardı. Bu talebimiz şuydu, önümüzdeki süreçte vergi ve sigorta konusunda bir yapılandırma beklediğimizi, aynı zamanda yine ödemelerden, İlbank ödemelerinden, İller Bankası payından ve Hazine'den gelen paylardaki ödemelerden kaynaklı kesintilerin yapılmaması.... Bu süreçte zaten gelirlerimizin çok düştüğünü, belediye gelirlerinin çok azaldığını biliyoruz. Bu konuda da net bilgilere sahibiz. Bu anlamda biz Marmara Belediyeler Birliği olarak Bakanlığımızdan bu talebimizin yerine getirilmesini istedik. Bu konuda Bakanlığa da yazı gönderdik. Bunun üzerine böyle bir söylemin olmuş olması bizleri hakikaten çok zora sokacak. Tüm belediyeler açısından söylüyorum, Marmara Belediyeler Birliği Başkanı olarak da Marmara'daki tüm belediyeler adına da tekrar söylemek istiyorum, bu karar doğru bir karar değil. Belediyelerimizin genel hizmetlerini dahi yerine getiremeyeceği bir karara dönüşebilir. Onun için belediyelerimizin bırakın ilave hizmet etmeyi, genel hizmetlerini yürütebilmesi için ve en azından bu hizmetleri sağlıklı ve nitelikli yürütebilmesi için vergi ve sigorta yapılandırılmasını talep ediyoruz. Aynı zamanda da kesintilerin uzun bir süre yapılmamasını talep ediyoruz."