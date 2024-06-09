AKP'nin 'etki ajanlığı' düzenlemesi TBMM'ye sunulacak - Son Dakika
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AKP'nin 'etki ajanlığı' düzenlemesi TBMM'ye sunulacak

AKP'nin 'etki ajanlığı' düzenlemesini içeren ve '9. Yargı Paketi' olarak adlandırılan kanun teklifi, bu hafta TBMM'ye sunulacak. Taslakta, 'yeni tip casusluk suçu' oluşturarak pek çok gazeteci ve araştırmacıyı zan altında bırakma riski barındıran 'etki ajanlığı' maddesinde değişiklikler yapıldığı öğrenildi. Ayrıca, Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Teklifi de bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

09.06.2024 12:49
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(TBMM)- AKP'nin 'etki ajanlığı' düzenlemesini de içeren ve "9. Yargı Paketi" olarak nitelendirilen kanun teklifini bu hafta TBMM'ye sunması bekleniyor. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı taslağa göre, "yeni tip casusluk suçu" oluşturarak pek çok gazeteci ve araştırmacıyı zan altında bırakma riski barındıran 'etki ajanlığı' maddesinde bazı ifadelerin değiştirildiği öğrenildi. Ayrıca, Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Teklifi'nin de bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulacağı dile getiriliyor.

TBMM, bu hafta da yoğun mesaisine devam edecek. TBMM Genel Kurul'da, bu hafta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı 9. Yargı Paketi taslağının bu hafta TBMM'ye sunulacağı öğrenildi. Taslağa göre, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda Türk vatandaşları veya kurum ve kuruluşları ya da Türkiye'de bulunan yabancılar hakkında araştırma yapan veya yaptıranlar hapis cezası ile cezalandırılacak. "Yeni tip casusluk suçu" oluşturarak pek çok STK, gazeteci ve araştırmacıyı zan altında bırakma riski barındıran 'etki ajanlığı' maddesinde bazı ifadelerin değiştirildiği öğrenildi.

Kamu Denetçiliği Kurumu 2023 Yıllık Raporu görüşülecek

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, salı günü toplanacak. Komisyonda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, komisyon üyelerine bilgilendirme yapacak.

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, salı günü toplanacak. Komisyon, Gümüşhane Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Selçuk Alemdağ, Prof. Dr. Ferkan Sipahi; Gümüşhane Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Nafiz Maden, Gümüşhane Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Çavuşoğlu'nu dinleyecek.

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon da salı günü toplanacak. Komisyonda başkanlık sunuşunun ardından "Kamu Denetçiliği Kurumu 2023 Yıllık Raporu" görüşülecek.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, çarşamba günü toplanacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Hapis Cezasının İnfazının Hastalık Nedeni ile Ertelenmesi" kurumu ile ilgili komisyonu bilgilendirecek.

Erdoğan- Özel görüşmesi nedeniyle CHP grup toplantısını yapmayacak

TBMM'de salı ve çarşamba günleri de partilerin grup toplantıları yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve  CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi nedeniyle CHP'nin grup toplantısı bu hafta salı günü yapılmayacak.

Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'te...

AKP'nin Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Teklifi'ni de bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunması bekleniyor. ANKA'nın ulaştığı taslağa göre; öğretmen adaylarına akademi öncesi güvenlik soruşturması ve arşiv taraması yapılacak. Öğretmen adayları, akademide eğitim gördükleri süre boyunca aylık ücret alacak, sigortaları bakanlık tarafından karşılanacak.

Yasa dışı örgüt ve oluşumların siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda propaganda yapmak, eylem düzenlemek, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak; bu örgüt ve oluşumlara üye olmak, üye kaydetmek, bağışta bulunmak, para toplamak veya kişileri bağışta bulunmaya zorlamak, akademiden çıkarılmayı gerektiren davranışlar arasında yer alacak.

Uygulamalı derslerde başarısız olan öğretmen adaylarının akademiyle ilişiği kesilecek. Öğretmenler, can güvenliği ve sağlık mazereti hariç, 3 yıl süreyle başka yere atanamayacak.

Eğitim çalışanlarının şiddetten korunması için bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilere karşı görevleri sebebiyle işlenen kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında ilgili maddelere göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılacak.

Kaynak: ANKA

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