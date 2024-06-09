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Aksaray Bilim Festivali'nde Alper Gezeravcı rüzgarı

AKSARAY - Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in önderliğinde bu yıl 3.'sü düzenlenen Bilim Festivali büyük bir coşkuyla 3 gündür devam ederken festivale bugün Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı damgasını vurdu.

Aksaray Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 3.'sü gerçekleştirilen Bilim Festivali coşkuyla devam ediyor. Festivalin bugünkü konuğu Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı oldu. Tacin Mahallesi Bilim Merkezi arkasındaki alanda gerçekleştirilen festivalde Aksaraylılarla buluşan Gezeravcı Türkiye'nin uzay yolundaki adımları ve gelişmeleri hakkında bilgiler vererek uzaydaki yaşantıyı ve uzay eğitimlerini, deneylerini aktardı.

Binlerce insanın katıldığı söyleşide konuşan Alper Gezeravcı, " Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin güçlü iradesi ile 100 yıldır adım atmadığımız bir alanda bugün burada genç kardeşlerimizin, çocuklarımızın gelecekte hayallerine sınır koymalarını gerektirmeyecek şekilde ilham alacakları bir hikayenin sadece başlangıç noktasını yaptık. Bugün burada duyacaklarınız ilerleyen süreçte altına sizlerin de imzanızı atacağınız bir yolun sadece başlangıç noktası, bir yere varış hikayesi değil. Geçtiğimiz 15 - 20 yıllık süreçte zaten havacılık ve uzay alanında yaptığımız işler dünyada ses getirmeye başlamıştı. Uzay alanına uzak bir ülke değiliz biz. Aslında uzay alanında yapmış oluğumuz uydular yıllardır dünyanın farklı yörüngelerinde uçmaya ve ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Bizim eksik olduğumuz sadece insanlı uzay görevi alanıydı. Buna yönelik olarak da Ocak ayında attığımız ilk adımın ardından belki haberlerden takip etme imkanı bulanınız vardır, 2. adımı da dün yörünge altı araştırma uçuşuyla yaptık. Israrla vurguluyorum, bu sadece bir hikaye bir heves değildi. Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış hikayesi değildi. Dolayısı ile çıktığımız bu yolda bundan sonra devletimizin iradesiyle varlık göstermeye devam edeceğiz. Bundan sonra bu işlerin devamı niteliğinde daha birçok haberi duymaya devam edeceksiniz. Bulunduğumuz coğrafyada uzay alanında faaliyet gösteren ülkelerin içerisinde uzay ajansı en genç, en az tecrübeye sahip olan ülkeyiz. 2018 yılının Aralık ayında ülkemizin uzay alanında yapmış olduğu faaliyetleri tek bir çatı altında bir araya getirmek için Türkiye uzay ajansı kuruldu. Tecrübe eksikliğine ve bu alanda kurulmuş en son, en genç uzay ajansı olmasına rağmen sadece 2 yıllık bir hazırlığın ardından uzay ajansımız tarafından 2021 yılının Şubat ayında sahnede gördüğünüz bu 10 hedef belirlendi. Bugün burada bu 10 hedeften sadece 1 tanesinin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Önümüzdeki süreçte bu listede gördüğünüz kendi planlamaları dahilinde devam eden daha nice gururları yaşıyor olacaksınız" dedi.

"Aya kendi yapmış olduğumuz roketle araştırma modül görevi planlaması yapılıyor"

2026-2028 yılları arasında aya araştırma modülü görevi planlandığına dikkat çeken Gezeravcı, "Ay araştırma programı kapsamında ülkemiz 2026 ile 2028 aralığında aya kendi yapmış olduğu bir roketin kendi motoruyla ulaştırıp önce sert iniş, yani çarptırma, ardından da buradan elde edilen tecrübe ile ikinci seferde üzerinde bir araştırma modülü ile görev planlaması yapılıyor. Bundan uzak değiliz. Türkiye Cumhuriyeti'nin hali hazırda zaten uzayın yasal limiti olan 100 kilometreyi geçen roketleri var. Savunma alanında hakikaten ileri bir noktaya erişmiş durumdayız. Bizim bu savunma alanındaki roketlerimizi test etmek ilerleyen süreçte uzaya erişim noktasında yeni projelerimizi hayata geçirmek için artık kendi kontrolümüzde olan başka topraklarda ya da kendi ülkemizin içerisinde bu süreçleri yürütebileceğimiz alanlara ihtiyacımız var. Sadece bizim ihtiyaçlarımızı karşılamak için değil, başka ülkelerin ihtiyacını da karşılayıp artık bu yaptığımız yatırımlardan artık katma değer elde etmeye başlayacağız" diye konuştu.

"100 yerli ve milli Türk uydusunu Amerika Birleşik Devletlerine doğru yola çıktı"

8 Temmuz haftasında TÜRKSAT 6A'nın uzaya fırlatıldığına değinen Gezeravcı, "84 yılından bu yana uzay alanında, uydu yapımı alanında elde edilen tecrübelerle bilsat, rasat, göktürk ve imece uydularının yapım aşamalarında Türk mühendislerinin edinmiş olduğu tecrübenin neticesinde nihayet en sonunda yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla, kendi mühendislerimizin elinden yapılmış bir Türk uydusunu fırlatmak için Amerika Birleşik Devletlerine doğru yola çıktı ve ulaştı. 8 Temmuz haftasında kısmet olursa, yüzde 100 kendi mühendislerimizin elinden çıkmış olan haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı uzaya fırlatıyor olacağız. Yaklaşım 36 bin kilometre irtifaya" şeklinde konuştu. Gezeravcı, uzaya çıkmak için aldığı eğitimlerden uzayda yaptığı deney ve tüm faaliyetlere kadar Aksaraylılara anlattı. Daha sonra vatandaşların merak ettiği soruları da bir bir yanıtlayan Gezeravcı, Türkiye'nin uzay yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydetti.

"Çok önemli bir tecrübe, çok önemli bir vizyon"

Ardından sahneye çıkan Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Alper Gezeravcı'ya buraya geldikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir tecrübe, çok önemli bir vizyon. Sayın Cumhurbaşkanımızın çıkmış olduğu hedef doğrultusunda Türk Milleti adına, Türk insanı adına uzay yolculuğu yapmış ilk insanımız tarihe ismini altın harflerle yazdırmış ve bugün de siz gençlerimizi, vatandaşlarımızı motive eden çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyor kendisi. Bu yönüyle kendisini bir kez daha tebrik ediyoruz. Allah razı olsun, Cenabı Allah sayılarını artırsın inşallah. Gezeravcı zaten uzay yolculuğunu yaptığında bu vizyonu ülkemizin gençliğine çok güzel şekilde çizdiler. Bu yönüyle de çalışmalarımız ilerleyerek devam ediyor. Bilim merkezimizde, bilim festivalimizde bu vizyon çerçevesinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İnşallah içimizden gençlerimiz, çocuklarımızdan Alper Gezeravcı'yı örnek alarak ilerleyen zamanlarda inşallah iyi adımlarla devam etmelerini umut ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer tarafından Gezeravcı'ya plaket verildi. Gezeravcı, pdotokol üyeleriyle birlikte bilim festivali stantlarını da gezerek vatandaşlarla görüştü.