Alkollü sürücü kimlik isteyen şube müdürüne tekme attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Alkollü sürücü kimlik isteyen şube müdürüne tekme attı

Haberin Videosunu İzleyin
30.10.2025 00:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Alkollü sürücü kimlik isteyen şube müdürüne tekme attı
Haber Videosu

Aksaray'da kaza yapan alkollü sürücü, 2 yakınıyla birlikte kimlik isteyen polis ekiplerine saldırdı. Sürücü, polis müdürüne tekme atarken, 3 şüpheli polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Sürücünün kanında 2.60 promil alkol çıktı.

Aksaray'da maddi hasarlı kaza yapan alkolü sürücü, 2 yakınıyla birlikte kimlik isteyen polis ekiplerine direndi. Sürücü Sait S., Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Gürsoy Yalvaç'a tekme attı. 3 şüpheli, polis tarafından etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAZA YAPTI

Olay, saat 20.30 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi Kurtuluş kavşağında meydana geldi. Serkan S. yönetimindeki 68 ACL398 plakalı hafif ticari araç, Ümmet Eğritaş (33) yöntemindeki 40 DL 670 plakalı otomobile arkadan çarptı. Serkan S. araçtan inip olay yerinden kaçtı. Çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Trafik polisleri kaza yerinde incele yaparken, Serkan S. ile yakınları Sait S. ve Rahmi S. kaza yerine geldi.

Alkollü sürücü kimlik isteyen şube müdürüne tekme attı

POLİSE TEKME ATIP SALDIRDI

Polis ekipleri şüphelilerden kimlik istedi. Kimlik vermek istemeyen 3 kişiden Sait S., bu sırada kaza yerinde bulunan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Gürsoy Yalvaç'a tekme attı. Polis ekipleri biber gazı kullandığı 3 kişiyi etkisiz hale getirip, gözaltına aldı. Sürücü Serkan S.'nin yapılan alkol kontrolünde 2.60 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Gürsoy Yalvaç, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinden tedavi edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Aksaray, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, trafik, Hukuk, Polis, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alkollü sürücü kimlik isteyen şube müdürüne tekme attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı Tek bir nedeni var Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Brezilya’da tarihin en büyük operasyonu 4’ü polis 60 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti
İsrail’in kanlı Gazze saldırı sonrası Trump’tan ilk mesaj İsrail'in kanlı Gazze saldırı sonrası Trump'tan ilk mesaj
Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında
Gebze’de 5 katlı bina çöktü Enkaz altında kalanlar var Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Gebze’de çöken binanın eski hali ortaya çıktı Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı
Belediye başkanından çöken binayla ilgili vahim iddia Belediye başkanından çöken binayla ilgili vahim iddia
PFDK’ya sevk edilen 152 hakem ne ceza alacak Merak edilen soru yanıt buldu PFDK'ya sevk edilen 152 hakem ne ceza alacak? Merak edilen soru yanıt buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 29 Ekim mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
Gebze’de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi’ni zora sokan çıkış Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

22:54
Beyoğlu’nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi
Beyoğlu'nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi
22:50
Ali Babacan ve Mehmet Şimşek, 29 Ekim resepsiyonunda yan yana
Ali Babacan ve Mehmet Şimşek, 29 Ekim resepsiyonunda yan yana
22:20
Gebze’den güzel haber hala gelmedi ’’Bilir’’ çifti için zamanla yarış
Gebze'den güzel haber hala gelmedi! ''Bilir'' çifti için zamanla yarış
21:04
FED, faiz kararını açıkladı
FED, faiz kararını açıkladı
20:34
Ali Babacan’dan AK Parti’ye dönüş sorusuna net yanıt
Ali Babacan'dan AK Parti'ye dönüş sorusuna net yanıt
20:18
Beştepe’deki 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken detay Bahçeli katılmadı
Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken detay! Bahçeli katılmadı
20:00
David Beckham ve Hande Erçel, aynı reklam filminde
David Beckham ve Hande Erçel, aynı reklam filminde
19:30
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi Kullandığı ifadeler de skandal
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal
19:23
Tüm gözlerin çevrildiği yere Davutoğlu ve Babacan da geldi
Tüm gözlerin çevrildiği yere Davutoğlu ve Babacan da geldi
19:16
Dünya Bankası’ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek
19:02
Faciaya anbean şahit oldu Söyledikleri kan donduran cinsten
Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2025 00:22:48. #7.12#
SON DAKİKA: Alkollü sürücü kimlik isteyen şube müdürüne tekme attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.