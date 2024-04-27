Aksaray\'da Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması 7. Bölge Finali Gerçekleştirildi

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Aksaray'da, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışmasının 7. Bölge Finali gerçekleştirildi.

Aksaray Recep Tayyip Erdoğan Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğindeki bölge finallerine Konya, Antalya, Burdur, Afyonkarahisar, Isparta ile Aksaray'dan öğrenciler katıldı.

Ulu Cami'de minbere çıkıp hutbe okuyan öğrencilerden, Antalya Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ömer Faruk Böcü birinci, Afyonkarahisar Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdullah Sarıtaş ikinci, Konya Ereğli Şehit Nurullah Seçen Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa Yücel ise üçüncü oldu.

Program dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.