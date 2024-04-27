Aksaray'da Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması 7. Bölge Finali Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Aksaray'da Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması 7. Bölge Finali Gerçekleştirildi

Aksaray\'da Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması 7. Bölge Finali Gerçekleştirildi

Aksaray'da, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışmasının 7. Bölge Finali, Aksaray Recep Tayyip Erdoğan Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bölge finallerine Konya, Antalya, Burdur, Afyonkarahisar, Isparta ile Aksaray'dan öğrenciler katıldı. Yarışmada birinci olan öğrenci Antalya Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Ömer Faruk Böcü oldu.

27.04.2024 11:18
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Aksaray'da, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışmasının 7. Bölge Finali gerçekleştirildi.

Aksaray Recep Tayyip Erdoğan Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğindeki bölge finallerine Konya, Antalya, Burdur, Afyonkarahisar, Isparta ile Aksaray'dan öğrenciler katıldı.

Ulu Cami'de minbere çıkıp hutbe okuyan öğrencilerden, Antalya Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ömer Faruk Böcü birinci, Afyonkarahisar Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdullah Sarıtaş ikinci, Konya Ereğli Şehit Nurullah Seçen Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa Yücel ise üçüncü oldu.

Program dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Antalya, Isparta, Aksaray, Kumluca, Burdur, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması 7. Bölge Finali Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması 7. Bölge Finali Gerçekleştirildi - Son Dakika
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