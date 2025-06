Aksaray'da Kurbanlık Satışları Düşük

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'da kurban pazarında kurbanlık satıcıları, satışlarının iyi gitmediğini söyledi. Besici Muhammet Demir, "Kimse kurban alamıyor, kesemiyor. Hayvanlar pahalı, yemin torbası bin TL. Biz ucuz veremiyoruz, denge yok" dedi.

Kurban Bayramı öncesi kurban pazarlarında kurbanlıklarını satan besiciler, fiyatların geçtiğimiz yıla kıyasla artan girdi maliyetleri ile yükseldiğini belirtti. Pazardaki yüksek fiyat vatandaşı zorlarken, satıcılar ise hedefledikleri satışları gerçekleştiremedikleri için bu yıl hayal kırıklığı yaşıyor.

Aksaray'ın tamamına yetecek kadar kurbanlığın mevcut olduğunu ifade eden Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, "Evlerinde sattıkları gibi bugün de gördüğünüz gibi pazara kurbanlıkları indirmişler. Dolayısıyla en kaliteli kurbanlıklar şehrimizin hizmetinde, hem büyükbaş hem küçükbaş kurban sorunumuz yok. Bu yıl herkes kurbanını rahatlıkla alıp kesebilecek düzeyde fiyatlar gerçekleşmekte. Küçükbaşta 15 bin ile 20 bin TL civarında, büyükbaşta da büyüklüğüne ve et oranına göre 100 bin TL'den başlayıp 220 bin TL arasında fiyatlar gerçekleşmektedir. Bunun da her bütçenin kaldırabileceği bir fiyat olduğunu düşünüyorum" dedi.

Hayvan pazarında satış yapan satıcı Hatice Gök ise "İki kanser hastası çocuğum var. 1-2 hayvanım var, satmaya getirdim. Yol parası yapmak için hayvan pazarına geldim. Mücadeleye devam. Küçükbaş kurbanlık satıyorum. Fiyatları 13-14-15 bin TL arasında değişiyor. Kilosuna göre değişiyor. Dün 2-3 tane sattım. İnşallah hayırlı satışlar olur. Evlatlarım için mücadele ediyorum ve ayakta durmaya devam" diye konuştu.

"Adam '5 bin TL'ye Afrika'ya gönderirim kurbanlık, 15 bin TL'ye tatile giderim' diyor"

Besicilik yaptığını söyleyen satıcı Muhammet Demir ise pazarın hiç tadının tuzunun olmadığını ifade ederek, "Kimse kurban alamıyor, kesemiyor. Hayvanlar pahalı, yemin torbası bin TL. Biz ucuz veremiyoruz, denge yok. Bu şekilde gördüğünüz gibi 500 kurban getirdik, 100 tane satabildik. Diğer hayvanlarımız mandırada bekliyor. Durum ne olacak? Böyle giderse iflas edecek herkes birer birer. Adam, 'Afrika'ya 5 bin TL'ye gönderirim kurbanlık, burada 20 bin TL'ye alacağıma. 15 bin TL'ye de tatile giderim' diyor. Ama elinin değmediği kurban, kurban olmaz" diye konuştu.

Mevcut hayvanların yüzde 90'ının elde kalacağını, vatandaşın kurbanlık alıp kesemediğini belirten Demir, "Adam 22 bin TL asgari ücret alıyor, 20 bin TL'ye nasıl kurban kessin? Ev kiraları zaten 15 bin TL, yetiştiremiyor. Memur kısmı da zaten çok nadir alıyor. Fiyatlar geçen yıla göre yüksek. Geçen yıla göre arada 5- 6 bin TL oynuyor. Geçen sene 10- 11 bin TL'ye gittiyse bu sene 18- 20 bin TL. Üretici de veremiyor. Nasıl vereceksin, yemin torbası bin TL olmuş. 3 aydır bakıyoruz biz. Küçükbaş 3-4 bin TL'lik yem yedi. Bize 15 TL'ye mal oldu" ifadelerini kullandı.

"Maaşım 14 bin 500 TL, hayvan alayım desem ne yiyeceğim başka?"

Pazara kurbanlık almak için gelen alıcı Zeki Demir ise hayvanların çok pahalı olmadığını ancak maaşının 14 bin 500 TL olduğunu söyleyerek, "Şimdi ben bir hayvan alayım desem iki maaşımı vereceğim. Ne yiyeceğim başka? İki maaşımı vereceğim, bir de hasta eşim var, ona bakıyorum. Mecbur alacağız ama bakalım, yarın geleceğiz kısmet olursa. Eşim demans hastası her şeyi benden bekliyor. Şu an az bir birikmişim olmasa alamam. Nasıl alayım 14 buçuğa? Bayram şekeri mi alayım, kurban mı alayım, nasıl alayım? Sorumlular görüyor, söylememize gerek var mı? 30 sene Bağ-Kur yatır en üst tavandan 14 bin TL maaş al" dedi.

Satıcı Kahraman Selen ise kurbanlık alırken dikkat edilmesi gerekenler ve fiyatlara değinerek, "İnsanlar kurban alırken öncelikle malın sağlığına dikkat etmesi lazım. Ağzına bakması lazım, dişlerini kontrol etmesi lazım. Sağlıksız kurban satan da oluyor. Geneline dikkat etmesi lazım. Bu sene geçen senekiyle çok bir fark yok. Yem fiyatları 300 TL zam gördü, kurban fiyatlarının arasında çok bir fark yok. Mesela şu anda 4 kişilik kurbanlık alacak olursak 110-120 bin TL'ye düve alırsın. Şu anda pek alıcı yok ama yarını bekliyorum. Eğer mal az olursa fiyat yükselir millet geçen seneki gibi perişan olur. Biz şu anda dokuz kurbanlık getirdik. Daha siftah etmedik. Vatandaştan 100 bin TL de istesek yine çok diyor" diye ifade etti.

"Ben 10 tane kurbanlıkla geldim şu an hiç satamadım"

Satıcı Rayif Vural ise "Ben Gazi mezunuyum, çalışıyorum zaten tasarımcıyım. Alternatif iş buldum ve çalışıyorum. Bunlar bayağı özenli büyütüldüğü için 30'dan başlıyor 27'ye de var, piyasanın normal halinden daha iyi bakılmış. Bir de yaylımlı bunlar zaten ben on tanesiyle geldim ve şu an hiç satamadım. İnsanlara fiyatlar daha yüksek geliyor. Daha düşük bütçeli arıyorlar. Benimkilerin fiyatı yüksek olduğu için, büyük olduğu için onlara fazla geliyor. Çünkü onlar gün sonunda cebine bakıyor. Onlara hak veriyorum, bütçesi ona uygun olmadığı için sorun yaşıyoruz. Umarım biraz daha düzelir piyasalar, çünkü üretiyoruz, emek veriyorum ben ama günün sonunda karşılığını almak isterim" diye konuştu.

"Vatandaş alamadığı için geziyor, kuru kalabalık"

Emekli olduğunu ifade eden alıcı Hasan Çelen, "Bu fiyatlara ben kurban nasıl alacağım? Fiyatlar normal ama vatandaşta para yok. Ben memur emeklisiyim 20 bin TL alıyorum. Ben nasıl alayım? Herkes haklı, vatandaş da haklı, besici de haklı herkes haklı. Bir haksızı bulamadık. Yem pahalı, üretim yok ve vatandaşa ne diyeceksin? Üretici de perişan vatandaş da alamadığı için ne yapacak geziyor, kuru kalabalık" dedi.

Alıcı Güven Öz ise fiyatların 120-140 bin bandında olduğunu ancak yüksek olduğunu belirterek, "Şimdi ekonomi şartları farklı olduğu için geçtiğimiz yıl da bu yılın arasında 30-50 bin lira oynuyor. Biz normalde 5 kişi keseceğiz, bütçemiz 110-120'ye kadar var ama hoşumuza giden de olmadı, yüksek fiyatlar çünkü. Hayvan çok az, bence insanlar artık güvenemiyor çiftçilere de hayvancılığa da. Ben İstanbul Avcılar'da oturuyorum, burada misafirim kurban için buraya geliyoruz. Bir ay filan kalıyoruz kurbanımızı kesip gidiyoruz" şeklinde konuştu.

Eskil'den hayvan pazarına kurbanlık satışı için geldiğini söyleyen Muhammet Ermiş ise "Aşağı yukarı sekiz yıldır bu işi yapıyoruz. Şu an 150-160 bin TL düvelerimiz, danalarımız 200-230 bin TL o civarda değişiyor. 16 hayvanla geldik. Şu an yedisini sattık. Ekonomik krizden herhalde sarstı. Fiyatlara geçen yıla göre çok pahalı diyorlar da maliyetler de bize göre çok yüksek. Geçen yıla göre yem ikiye katladı. Biz buraya 16 mal getirdik de zaten köyde sattığımız mallar var her yıl köyde 6-7'sinde müşterilerimiz geliyor, burada da doğru düzgün satış yok, para yok millette" diye konuştu.