Aksaray\'da Trafik Kazası Sonrası Kavga: 7 Yaralı

AKSARAY'da trafik kazası sonrası çıkan silahlı ve sopalı kavgada 2'si tabancayla 7 kişi yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 5310 Sokak'ta meydana geldi. Ümit Dikmen'in (19) kontrolünü yitirdiği 68 AN 219 plakalı otomobil, Fadimana Öztürk'e (69) ait park halindeki AFK 854 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören Öztürk ile Dikmen arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Ümit Dikmen'in yakında oturan akrabası İhsan Solak (33), Berat Dikmen (18) ve Halil Dikmen (45) ile Fadimana Öztürk'ün oğulları Mustafa Tunçbeden (37) ve Murat Tunçbeden (41) kavgaya dahil oldu. Kavgada, Tunçbeden kardeşler, Dikmen'i sağ bacağından, Solak'ı ise sol bacağından tabancayla yaraladı. Öztürk, Mustafa ve kardeşi Murat Tunçbeden darp sonucu, Berat Dikmen ile Halil Dikmen de başlarına aldıkları sopa darbeleriyle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, tabancalı ve sopalı kavgayı güçlükle ayırdı. Yaralılar ambulansla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 7 yaralanın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayı gören inşaat bekçisi Ramazan Dağdaş, "Mavi araç hızla sokağa girince, sürücü aracın hakimiyetini kaybedip park halindeki beyaz otomobile çarptı. Karşı binadan bir kişi sürücüye küfretti. Kavga çıktı. Sonradan gelen beyaz araç sürücüsü ise silahla ateş etti. Ondan sonra birbirlerine girdiler. Birisi balta çekti. 2 kişi silahla vuruldu" dedi.

Polis ekipleri, tabancayı Tunçbeden kardeşlerden hangisinin kullandığını tespit etmek için çalışma başlattı.