Akşener: Oylarınızı toparlayın, Ahmet Tural gelsin - Son Dakika
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Akşener: Oylarınızı toparlayın, Ahmet Tural gelsin

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Isparta'daki iftar programında konuşarak sistemi eleştirdi ve Ahmet Tural'ı desteklediğini belirtti.

27.03.2024 21:40  Güncelleme: 22:15
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Isparta'daki iftar programında konuştu, sistemi eleştirdi... Akşener, "Birisi parmağını sallıyor, 'Oy bölerseniz Ak Parti gelir' ya da öbürü parmağını sallıyor diyor ki; 'Oyunuzu bölerseniz orada CHP gelir.' Ben de diyorum ki; 'Oylarınızı toparlayın, Ahmet Tural gelsin'" ifadelerini kullandı..

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Isparta'daki iftar programında konuştu. 3 yıldır Türkiye'nin dört bir yanında esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiğini belirten Akşener, bu ziyaretlerde çok şey öğrendiğine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Esnaf gezerken 87 puan almış çocuğunun mülakatta elendiğini ama buna karşılık 73 puan almış birinin atandığı bir mülakat sisteminden ağlayan gençler, anne-babalar gördüm. Eczanelerin veresiye defteri olduğunu öğrendim. Güneydoğu'daki özelleştirilen elektrik şirketlerinin çiftçimize nasıl zulüm ettiğini öğrendim. Ne yemek pişireceğini kara kara düşünen kadınlarımızı gördüm, onlardan açlığı öğrendim."

Oy bölme tartışmalarına ilişkin de konuşan Akşener, şunları dile getirdi:

"İKİNCİ BİR DEMİREL VAKASI"

"Bu ucube sistemin getirdiği tek adam sisteminden dolayı çok rahat bir hayat var. Mesela Isparta özelinden konuşalım. Birisi parmağını sallıyor, 'Oy bölerseniz Ak Parti gelir' ya da öbürü parmağını sallıyor diyor ki; 'Oyunuzu bölerseniz orada CHP gelir.' Ben de diyorum ki; 'Oylarınızı toparlayın, getirin, Ahmet Tural gelsin.' Herkesle birlikte ikinci bir Demirel vakasını burada yaşayalım. Rahmetlinin izinden yol yürüyen bir kardeşimizi ve hiçbir siyasi parti mensubuna ayrımcılık yapmayan, Isparta'ya hizmet edecek olan, Isparta'nın derdi için gidip herhangi bir bakanın kapısının önüne sandalyeyi koyup o işi çözünceye kadar oradan kalkmayacak birisini seçin diyorum."

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Akşener, İYİ Parti Isparta Belediye Başkan adayı Ahmet Tural'ın Isparta'nın ihtiyacı olan kentsel dönüşümü vatandaşlardan para almadan tamamlayacağını söyleyerek; "Kentsel dönüşüme ihtiyaç var ama insanlar onun parasını ödeyecek imkana sahip değil. Bulmuş problemi, çözmüş. Cebinizden bir kuruş çıkmadan kentsel dönüşüm yapabileceğini söyledi. Şimdi bütün bunların neticesinde çalmayan çaldırmayan Ispartalı'ya hizmet edecek olan ve Demirel ekolünden ve esnafın derdini, tarımla meşgul olan insanın derdini, gencin derdini bilen bir kardeşimizi hem Ak Partililerin hem CHP'lilerin hem Milliyetçi Hareket Partililerin hem ne kadar siyasi partiden burada bulunan insan varsa Isparta'da hepsinin oyunu ben Ahmet Tural'a istiyorum ve hiçbirini mahcup etmeyeceğine de kefilim" ifadelerini kullandı.

Akşener: Oylarınızı toparlayın, Ahmet Tural gelsin
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Akşener: Oylarınızı toparlayın, Ahmet Tural gelsin - Son Dakika

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