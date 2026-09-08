Aksu'daki orman yangını 30 saati aştı, rüzgarın etkisiyle evlere sıçradı - Son Dakika
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Aksu'daki orman yangını 30 saati aştı, rüzgarın etkisiyle evlere sıçradı

Aksu\'daki orman yangını 30 saati aştı, rüzgarın etkisiyle evlere sıçradı
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Antalya'nın Aksu ilçesinde dün başlayan orman yangını, yaklaşık 30 saattir sürüyor. Akşam saatlerinde sert rüzgarın etkisiyle alevler bazı mahallelerdeki evlere sıçradı; gece havadan müdahaleye ara verilirken, sabahın ilk ışıklarıyla helikopter ve uçaklarla yeniden müdahale edilecek.

YANGINA MÜDAHALE GECE DE SÜRÜYOR

Antalya'nın Aksu ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında başlayan orman yangını, yaklaşık 30 saattir devam ediyor. Gün içerisinde enerjisi düşürülen yangın, akşam saatlerinde başlayan sert rüzgarla tekrar alevlendi. Alevler, bazı mahallelerdeki evlere sıçradı. Ekipler, havanın kararmasıyla helikopter ve uçakla müdahaleye ara verdi. Sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye devam edileceği bildirildi. Karadan müdahalenin sürdüğü yamaçtaki yangına ulaşılamayınca, beton pompası yardımıyla yol kenarından müdahale edildi. Diğer yandan, geceyi aydınlatan alevler ise gökyüzünde dron ile görüntülendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aksu'daki orman yangını 30 saati aştı, rüzgarın etkisiyle evlere sıçradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksu'daki orman yangını 30 saati aştı, rüzgarın etkisiyle evlere sıçradı - Son Dakika
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