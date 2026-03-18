Aktif Yaşlanma Merkezi: Sosyal Hayatın Yeni Noktası - Son Dakika
Aktif Yaşlanma Merkezi: Sosyal Hayatın Yeni Noktası

18.03.2026 11:38
Kocaeli'deki Saygınlar Kulübü, 65 yaş üstü bireyler için sosyal etkileşim ve etkinlik sunuyor.

Kocaeli'deki Saygınlar Kulübü Aktif Yaşlanma Merkezi, 65 yaş üstündekilerin sosyal hayata aktif katılımlarını sağlayan buluşma noktası haline geldi.

Büyükşehir Belediyesince Kemalpaşa Mahallesi'nde kurulan İzmit Körfezi manzaralı merkezde bir araya gelenler, kültür, sanat, sağlık ve spor gibi alanlarda düzenlenen çeşitli etkinliklerle hem keyifli vakit geçiriyor hem de yeni dostluklar kurma imkanı buluyor.

Hizmete geçen yıl nisanda açılan "Saygınlar Kulübü", 2 bin 114 kayıtlı üyesiyle 65 yaş üstündekilerin sosyal yaşamına katkı sağlayan önemli merkezlerden biri oldu.

Merkezde bir araya gelenler, satranç oynuyor, kitap okuyor, sohbet ederek vakit geçiriyor.

Kulüpte oluşturulan "Akademi Topluluğu", "Yeşil Sevenler Topluluğu", "Sağlıklı Yaşam Topluluğu", "Kültür Sanat Topluluğu", "Torun Topluluğu" ve "Beş Çayı Topluluğu" gibi gruplar aracılığıyla üyeler farklı etkinliklerde bir araya geliyor.

Merkezde üyelerin günlük şeker ve tansiyon kontrolleri yapılırken diyetisyenler tarafından beslenme eğitimi veriliyor, psikologlarca da psikolojik destek sağlanıyor.

"Evlerinde oturmasınlar, tanışıp güzel dostluklar kursunlar"

Merkezin sorumlusu Veysel Oti, AA muhabirine, merkezin 7 gün boyunca açık olduğunu, haftalık 20 etkinlikle üyelerin aktif yaş almalarına destek olduklarını söyledi.

Merkeze gelen üyelerin tansiyon ve şeker ölçümünün ardından bahçede spor yaparak güne başladığını anlatan Oti, "Günlük belirlenen programa göre ilerleniyor. Diyetisyenlerimiz doğru beslenmeyle alakalı eğitim veriyor. Psikoloğumuz, geriatri psikolojisi üzerine destek eğitimleri veriyor. İstiyoruz ki yaşlılarımız mobilize olsunlar, evlerinde oturmasınlar, tanışıp güzel dostluklar kursunlar. Pazar günleri torunlarıyla geliyorlar. Torunlarıyla kuşaklar arası iletişimi güçlendiriyorlar." diye konuştu.

Oti, yaşlıların sosyal hayatlarını destekleyecek tavsiyelerde bulunduklarını belirterek, üyelerin kendi aralarında 10-15 kişilik gruplar oluşturarak gezi taleplerinde bulunduğunu, kendilerinin de bu konuda yardımcı olduklarını kaydetti.

"Buraya babamın evi gibi geliyorum"

Merkezin üyelerinden 73 yaşındaki Nazife Ercan da merkezde kitap okuduklarını, spor yaptıklarını ve gezilere katıldıklarını dile getirdi.

Daha önce Kocaeli'de görmediği yerleri merkez sayesinde görme şansını yakaladığını belirten Ercan, "Buradaki personel çok iyi. Gezmeyi bilmem, normalde bir yere de gitmem ama buraya babamın evi gibi geliyorum." dedi.

Ercan, satranç oynamayı çok sevdiği ifade ederek, "Oyun hastasıyım. Burada satranç oynandığını duyunca koşarak geldim. Oynayacak kimseyi bulamıyordum. Burası bana iyi geliyor. Hiç topluma çıkmadım. Yıllarca evde kendi kendime dikiş yaptım. Burada aktifim, oyun oynuyorum, arkadaşlarımla sohbet ediyorum. Koşarak geliyorum, burayı çok seviyorum." diye konuştu.

66 yaşındaki Sabiha Bozgeyik ise eşiyle geldiği merkezde çeşitli etkinliklere katılarak sosyalleştiğini, buranın kendisine iyi geldiğini kaydetti.

"Buraya gelmeden yapamıyoruz"

66 yaşındaki Hava Malkoç, Saygınlar Kulübü'nde cimnastik yaptıklarını, satranç oynadıklarını, diyetisyenlerden sağlıklı beslenme konusunda bilgi edindiklerini ve psikologlardan da destek aldıklarını anlattı.

Tiyatroya gidip tarihi mekanları gezme fırsatı yakaladıklarını dile getiren Malkoç, "Buradan çok memnunuz, severek geliyoruz. Alışkanlık oldu, buraya gelmeden yapamıyoruz. Kurduğumuz arkadaşlıklar çok önemli. Yalnız kalmaktansa arkadaşlarla satranç oynuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aktif Yaşlanma Merkezi: Sosyal Hayatın Yeni Noktası - Son Dakika

SON DAKİKA: Aktif Yaşlanma Merkezi: Sosyal Hayatın Yeni Noktası - Son Dakika
