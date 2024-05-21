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(ANTALYA)- Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) 'Geleneksel Mayıs Ayı Buluşması', Manavgat'ta yapıldı. Buluşmaya katılan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Tarımın, turizmin başkenti olarak gördüğümüz Manavgat'ta, hep beraber çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum" dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin düzenlediği 'Geleneksel Mayıs Ayı Buluşması'nda turizm sektör temsilcileri, Manavgat'ta bir araya geldi. Turizm ve turizmin geleceğinin değerlendirildiği yemeğe, Antalya Valisi Hulusi Şahin, CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara AKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kavaloğlu, AKTOB üyeleri, oda başkanları, STK temsilcileri, basın mensupları ve turizmciler katıldı.

AKTOB Başkanı Kavaloğlu sürdürülebilir turizme dikkati çekti

AKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kavaloğlu, Geleneksel Mayıs Ayı Buluşması'nda sürdürülebilir turizm kavramına dikkati çekti. Kavaloğlu, "Geçtiğimiz günlerde Akdeniz Serbest Mimarlar Derneği ile birlikte bir konferans gerçekleştirdik. Burada mimari projelerde sürdürülebilirlik kavramı üzerine bir toplantı yaptık. Bugüne kadar yaptığımız otel yatırımlarımızın çok değerli olduğunu biliyoruz. Bundan sonra yapılacaklar için de mimarlarımıza çok büyük görevler düşüyor. Sürdürülebilir yapılar tasarlamak artık bizlerin görevi haline geldi. Artan maliyetlerle birlikte enerji tasarrufu çok önemli. Son dönemlerde yapılan araştırmalarda tatile gelenlerin büyük çoğunluğunun sürdürülebilir bir bölgede bulunmayı tercih ettiklerini görüyoruz" diye konuştu.

"Hedefimiz 60 milyar dolar"

Buluşmada konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin,"Ülke olarak hedefimiz bu sene içerisinde 60 milyar dolar turizm gelirine ulaşmak. Çok kısa bir süre içerisinde de 80 milyar dolar seviyesini yakalamak. Bu turizm gelirinin en az üçte biri Antalya'da oluyor. Antalya'nın Türk turizminin bir nevi skor yükünü çektiğini söylememiz yanlış olmaz. Daveti için sevgili AKTOB ailesine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Kara'dan beraberlik vurgusu

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, sorunlara tüm paydaşlarla beraber çözüm üreteceklerini belirterek, "Türkiye ekonomisinin can damarı Antalya'mıza, Antalya'nın da kalbi Manavgat'a hoş geldiniz. Sizleri burada görmekten, sizlerle bir arada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Tarımın, turizmin başkenti olarak gördüğümüz Manavgat'ta, hep beraber çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Sizler konuşacaksınız biz dinleyeceğiz, beraber çözüm üreteceğiz. Bu toplantılarımızın Manavgat'ımıza, Antalya'mıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.