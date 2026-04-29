Alacağına karşılık verilen dükkan ipotekli çıkınca, kavgada öldürülmüş

29.04.2026 10:33  Güncelleme: 10:34
ADANA'da restoran işletmecisi eski polis Ergün Karakaya'nın (40) öldüğü kavgaya karıştığı belirlenen 16 şüpheli, gözaltına alındı.

ADANA'da restoran işletmecisi eski polis Ergün Karakaya'nın (40) öldüğü kavgaya karıştığı belirlenen 16 şüpheli, gözaltına alındı. Karakaya'nın, alacaklı olduğu Fırat Bozkır'ın (30) borcuna karşılık verdiği dükkanın ipotekli olduğu, kavganın ise bu nedenle yaşandığı ortaya çıktı. Bozkır ile Gaziantep'e kaçarken yakalanan cinayet şüphelisi Şaban Bozkurttan'ın (39) aralarında olduğu 9 şüpheli tutuklandı, diğer 7 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, 5 Nisan'da saat 01.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi Ahmet Güven Kaypak Caddesi'ndeki oto kiralama dükkanında meydana geldi. Restoran işletmecisi eski polis Ergün Karakaya, kardeşi Eray Karakaya (32) ve kuzeni Tuğrul Karakaya (27) ile kendisine borçlu olan Fırat Bozkır'ın yanına gitti. Ergün Karakaya ile Bozkır anlaşamayınca, ikili arasında tartışma çıktı. Karakaya'nın yakınları ve Bozkır'ın tanıdığı 12 kişinin de karışmasıyla tartışma, kavgaya dönüştü. Bozkır'ın yanındaki Şaban Bozkurttan'ın tabancayla ateş etmesi üzerine Karakaya'nın da karşılık vermesiyle taraflar arasında çatışma çıktı. Göğsünden vurulan Ergün Karakaya hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

YOLDA YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Silahı kullanan şüpheli Şaban Bozkurttan ise yurt dışına kaçmak üzere Gaziantep'e giderken, otoyolda yakalandı. Yapılan soruşturmada Fırat Bozkır'ın, borcuna karşılık Seyhan ilçesindeki bir dükkanını Ergün Karakaya'nın üzerine devrettiği belirlendi. Söz konusu iş yerinin ipotekli olması üzerine taraflar arasında husumetin başladığı ortaya çıktı.

'KENDİMİZİ KORUMAK İÇİN ATEŞ ETTİM'

Emniyete götürülen şüphelilerden Fırat Bozkır, sorgusunda, borcuna karşılık iş yerini devrettiğini, ipoteği kaldıracağını söylemesine rağmen Ergün Karakaya'nın kendisine baskı yaptığını öne sürdü. Cinayet şüphelisi Şaban Bozkurttan ise, "İş yerinde otururken Ergün bağırıp, tabancasını çıkardı. Ben de kendimizi korumak için rastgele ateş ettim" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, aralarında Eray ve Tuğrul Karakaya ile Şaban Bozkurttan ve Fırat Bozkır'ın da bulunduğu 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, Bozkurttan'ın çatışmada yaralanan kardeşi Remzi B.'nin de aralarında olduğu diğer 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

