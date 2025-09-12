Alacak Meselesi Kanlı Bitti - Son Dakika
Alacak Meselesi Kanlı Bitti

12.09.2025 15:01
Başakşehir'de iş insanı Hakan Selçuk Candar, tartıştığı Erdal Özlek'i vurup intihar etti.

İstanbul Başakşehir'de alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. İki iş insanı hayatını kaybetti.

Olay, Şahintepe Mahallesi Muratdere Caddesi'ndeki İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı'nda meydana geldi. Erdal Özlek (44), alacak anlaşmazlığını görüşmek üzere iş insanı Hakan Selçuk Candar'ın (58) iş yerine gitti. Kısa süre sonra içeriden silah sesleri duyulunca polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

80 milyon TL'lik mesele 2 iş insanının sonu oldu

İKİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İş yerinde yapılan incelemede, iki kişinin silahla vurularak yaşamını yitirdiği tespit edildi. Çalışmalar sonucunda, Candar'ın Özlek'i vurduğu ve ardından aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

80 milyon TL'lik mesele 2 iş insanının sonu oldu

80 MİLYON LİRALIK ALACAK

Hayatını kaybeden iki kişinin peynircilikle uğraştıkları, aralarında ise yaklaşık 80 milyon liralık alacak meselesi bulunduğu öğrenildi. Cenazeler, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA

