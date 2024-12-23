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(ANTALYA)- Şile Belediyesi ve Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) iş birliğiyle düzenlenen 21'inci İstanbul Uluslararası Gastronomi Festivali'nde Alanya Belediyesi Mutfak Kültürü Evi, "En İyi Gastronomi Evi Ödülü"nü aldı.

Şile Belediyesi Türkiye Aşçılar ve Şefler Derneği (TAŞFED) iş birliğiyle düzenlenen 21'inci İstanbul Uluslararası Gastronomi Festivali kapsamında gerçekleştirilen Dr. Nevin Halıcı Yemek ve Mutfak Kültürü Ödül Töreni, İstanbul Şile Kültür Merkezi'nde yoğun bir katılımla yapıldı. Türk mutfak kültürüne ve gastronomi alanına katkı sağlayan isimler ile kurumların ödüllendirildiği törende, Alanya Belediyesi Mutfak Kültürü Evi, "En İyi Gastronomi Evi Ödülü"nü aldı

Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik adına, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa ödülü, TAŞFED Başkanı Bayram Özrek ve İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen'den aldı.