Alanya Uluslararası Caz Festivali\'nde Unutulmaz Akşam

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(ANTALYA)- Alanya Belediyesi'nin düzenlediği Alanya Uluslararası Caz Festivali'nin üçüncü akşamında, Dilek Sert Erdoğan ve Kimberly Nichole sahneye çıktı. Tarihi Kızılkule manzarası eşliğindeki müzik ziyafeti, izleyenlerden tam not aldı.

19'uncu Alanya Uluslararası Caz Festivali devam ediyor. 26 Eylül'de başlayan Caz Festivali'nin üçüncü gününde de cazseverler, unutulmaz bir akşam yaşadı. Tarihi Kızılkule Meydanı'ndaki etkinliğe, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Danışmanları Abdurrahman Açıkalın ve Faruk Konukçu, meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

"Hayal kurmaktan çekinmeyin. Bu ülkenin sizlere ihtiyacı var"

Sahneye çıkan sanatçı Dilek Sert Erdoğan, verdiği mesajla da büyük beğeni topladı. Erdoğan, "Kız kardeşlerim ve onların yanında duran erkek kardeşlerim için söylüyorum. Hayal kurmaktan çekinmeyin. Bu ülkenin sizlere ihtiyacı var. Kadın olmanın zor olmadığı güzel bir ülkede hep böyle güzel şarkılar söyleyelim. Çünkü sanat çok güzeldir" dedi. Sanatçının performansı ve sözleri ayakta alkışlandı. Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, konserin ardından sanatçı Erdoğan ile ekibine, çiçek ve plaket takdim etti.

Kimberly Nichole sahne aldı

İlerleyen saatlerde sahneye Kimberly Nichole çıktı. Renkli kıyafeti ve pozitif enerjisiyle coşkulu bir konsere imza atan Nichole sahneden inerek, kendisini dinleyenlerin arasına geldi ve hem şarkılarını söyledi hem de dans etti. Nichole, konserin ardından uzun süre ayakta alkışlandı.

Vatandaşların yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği festivalin kapanışı, 29 Eylül Pazar akşamı (bugün) yapılacak. Festivalin son gnü, saat 20.30'da sanatçı Barış Doğukan Yazıcı Quartet "Resonance" konseri ile başlayacak. Finali ise saat 22.00'de sanatçı Monica Molina yapacak.