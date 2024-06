Alaşehir Halk Eğitim Merkezi'nden Renkli Sergi

Güncel

Bir yıllık emeklerini sergilediler

Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden renkli sergi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılında 548 kurs açan Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 9 bin 445 kursiyer faydalandı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılında 548 kurs açan Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 9 bin 445 kursiyer faydalandı. Bir yıllık eğitimin sonunda kursiyerlerin birbirinden güzel eserleri yılsonu sergisinde büyük beğeni topladı.

Alaşehir Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri bir yıl boyunca el emeği göz nuru dökerek hazırladıkları birbirinden güzel eserlerini sergiledi. Manisa'nın Alaşehir İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kursiyerlerin hazırlamış olduğu eserlerin yer aldığı 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' sergisinin açılışı yapıldı.

"Hayat Boyu Öğrenme Etkinlikleri" dolayısıyla kursiyerlerinin hazırlamış olduğu ve Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda açılan sergide yaklaşık 400 eser sergilendi. Açılışa Alaşehir kaymakamı Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, kurum amirleri, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve işaret diliyle İstiklal Marşı'nın seslendirildiği programda Alaşehir Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki halk oyunları ekibinin gösterileri büyük beğeni topladı.

Açılışta konuşan Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Aktaş, "Bilginin her geçen gün yeni bir değer ve anlam kazandığı, öğrenme alanlarının değişerek çoğaldığı günümüzde, istihdamdaki gelişmeler, yeni öğrenme ve öğretme yaklaşımlarını beraberinde getirmiştir. Baş döndürücü bir hızla değişen, gelişen dünyamızda çağın ve yeni zamanların ihtiyaç duyduğu alanlarda iş gücü potansiyeli ancak ve ancak eğitimle karşılanabilir. Toplumun bu hıza ayak uydurabilmesi ancak eğitimle sağlanabilir. Hayat boyu öğrenme, bu yönüyle çok önemli ve değerlidir. Öğrenme hayatımızın bütün alanlarında, talep edenlerin talep ettikleri her yerde ve her yaşta vardır." dedi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılında 548 kursun açıldığı ve bu kurslarda 9 bin 445 kursiyerin hizmet aldığı bildirildi. Kişisel gelişim alanlarından el sanatlarına, çevre duyarlılığı kazandırmaktan geri dönüşüm uygulamalarına, yabancı dillerden geleneksel sanatlara kadar tüm alanlarda kursların açıldığı bilgisine ulaşıldı.

Sergiyi gezen Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör ve Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'na kursiyerlerden sürpriz birer hediye verildi. Kaymakama pullu çanta verilirken, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'na kovboy şapkası, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş'e örme sepet takımı hediye edildi. Kendisine hediye edilen kovboy şapkasını takan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu teşekkür ederek, "Çok güzel bir hediye güneşten koruyacak, hem de serin tutacak ensemizi de güneşten koruyacak, ellerinize sağlık teşekkür ediyorum" dedi.

"Başkan Öküzcüoğlu'na özel Atatürk resmi yapacağım"

Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan Özel Eğitim kursuna katılan Zehra Seçkin'in yaptığı Panç çalışmaları ise büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu sergiyi gezerken, eserleri çok beğendiğini belirtince, Zehra Seçkin, "Bu panonun daha büyüğünü yapıyorum, onu size hediye edeceğim. Kız Meslek Lisesi öğrencisiyim, yaptığım çalışmalar sergiyi gezenler tarafından çok beğenildi. Bende çok mutlu oldum, bu tablonun daha büyüğünü yapıp, Belediye Başkanımız Ahmet Ökzücüoğlu'na hediye edeceğim" dedi.

Alaşehir Belediyesi ikram aracından da sergi boyunca katılımcılara çay, su ve ikramlarda bulunuldu.