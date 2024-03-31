Ali Babacan Ankara\'da oy kullandı

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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Bilkent Emlak Bankasu Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Babacan, "Demokrasi yerelde başlar. Onun için yerel seçimde millet olarak sandıklara, demokrasimize sahip çıkalım. Asla bu büyük ve güzel ülkeden umudumuzu kesmeyelim" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün Ankara'da Bilkent Emlak Bankası Ortaokulu'nda 4624 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Eşi Ülkü Zeynep Babacan ile birlikte oy kullanmaya gelen Babacan'a DEVA Partililer ve partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Celal Mümtaz Akıncı da eşlik etti. Ardından oy kullandığı okulun önünde seçimlere ilişkin değerlendirme yapan Babacan, şunları dile getirdi:

"BİR OYLA ÇOK ŞEY DEĞİŞİR"

"Bugün gerçekten Türkiye için güzel bir gün. Demokrasimizin işlediği, böylesine zor bir coğrafyada vatandaşlarımızın sandığa yoğun ilgi gösterdiği bir ülkeyiz. Bu da bizi gerçekten mutlu ediyor. Bu seçimlerde özellikle sahada illeri, ilçeleri dolaşırken umutsuz vatandaşımızın sayısının çok olduğunu gördüm. Türkiye büyük ve güzel bir ülke. Bu büyük ve güzel ülkenin çok daha güzel yönetilmesi mümkün. Dürüst ve ehil kadrolar tarafından yönetildiğinde Türkiye'nin bütün sorunlarını aşması mümkün. Ülkemizden asla umudu kesmeyelim. Demokrasimize sahip çıkalım. Demokrasimize sahip çıkmanın en önemli yolu da sandıkta irademizi millet olarak ortaya koymak. Yani bir oyla ne değişecek ki demeyelim? Bir oyla çok şey değişir.

"AMACIMIZ DEVA'NIN TÜM SEÇİM BÖLGELERİNDEN MÜMKÜN OLAN EN YÜKSEK BAŞARIYLA ÇIKMASI"

DEVA Partisi olarak hem İstanbul'da hem de Ankara'da kendi adaylarımızla seçime girdik. ve kendi adaylarımızın seçilmesi için yoğun bir gayret içerisinde olduk. Bizim umudumuz tabii ki adaylarımızın mümkün olan en iyi başarıyla bu seçimlerden çıkması. Diğer partilerin adayları konusunda yorum yapmam herhalde bugün çok uygun değil. Ankara da İstanbul da tabii bizim göz bebeğimiz, en büyük şehirlerimiz. Bu şehirler çok iyi, düzgün yönetilsin, temiz yönetilsin isteriz. Sandıktan çıkan sonucu göreceğiz. Bizim amacımız ve beklentimiz DEVA Partisi'nin tüm seçim bölgelerinde bu seçimlerde mümkün olan en yüksek başarıyla çıkması."

"BU SEÇİM SANDIĞINDAN BİR MESAJ ÇIKACAK"

Türkiye'de bir çok kesimin ekonomik sıkıntılar yaşadığına işaret eden Babacan, "Yerel seçim yani belediye başkanları, meclis üyeleriyle, muhtarlarımızla ilgili seçimler ama bu seçim sandığından da bir mesaj çıkacak. Sandıktan çıkacak sonuç bir bakıma hükümet açısından bir güven oylaması niteliği de taşıyacak" dedi.

Sorunların çözümünün demokratik siyasetle olacağını ifade eden Babacan, "Demokrasi yerelde başlar. Onun için yerel seçimde millet olarak sandıklara, demokrasimize sahip çıkalım. Asla bu büyük ve güzel ülkeden umudumuzu kesmeyelim" diye konuştu.