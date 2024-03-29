Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın emekli maaşlarıyla ilgili sözlerini eleştirdi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Emekli maaşını temmuzda tekrar masaya yatıracağız" sözlerini eleştirdi. Babacan, "Temmuzu bekleme şimdi açıkla, milyonlarca emekliyi aldatmaktan vazgeçin" dedi.
Babacan seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Bingöl'de açıklamalarda bulundu. Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilerin maaşlarını temmuz ayında tekrar masaya yatıracaklarına ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Babacan şunları söyledi :
"Temmuza zaten şurada 3 ay kalmış açıklasana ne yapacağını. Sayın Cumhurbaşkanı'na soruyorum; emeklilerle ilgili temmuzda ne yapacaksın açıkla. Eğer 3 ay sonrasının planını yapamıyorsan burnunun ucunu göremiyorsan Türkiye'yi yönetemiyorsun demektir. Yok ne yapacağını biliyorsa bugünden açıklamıyorsan emekliyi aldatıyorsun demektir. Böyle, insanlara boş umutlar verip boş vaatlerde bulunup milyonlarca emekliyi mağdur edemezsiniz. Milyonlarca emeklimizin istismarına son vermelisiniz."
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehir halkına hizmet için tahsis edilen kaynakları yağmalayıp başka amaçlar için deste deste savurmak bu şehri üzer. İstanbul'u üzmemek gerekir.
Manisa'da yapılan operasyonda durdurulan bir hafif ticari araçta 50 kilogram sentetik ecza hammaddesi ve 200 bin sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca, suç geliri olduğu değerlendirilen 7 bin 500 lira da ele geçirildi. Operasyon sonucunda uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sultanbeyli Kent Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'de Başbakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımız döneminde bizim kadar çok il gezisi yapan, program gerçekleştiren siyasetçi bulamazsınız. Bizim motivasyon kaynağımız milletimizin sevgisi, coşkusu ve kalpten gelen duasıdır dedi.
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