Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşlarıyla ilgili sözlerini eleştirdi - Son Dakika
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Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşlarıyla ilgili sözlerini eleştirdi

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bingöl'de yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşlarını temmuzda tekrar masaya yatıracağı sözlerine tepki gösterdi. Babacan, Erdoğan'a temmuzda ne yapacağını açıklaması gerektiğini belirterek, emeklilerin aldatıldığını ve istismar edildiğini ifade etti.

29.03.2024 14:43
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Emekli maaşını temmuzda tekrar masaya yatıracağız" sözlerini eleştirdi. Babacan, "Temmuzu bekleme şimdi açıkla, milyonlarca emekliyi aldatmaktan vazgeçin" dedi.

Babacan seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Bingöl'de açıklamalarda bulundu. Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilerin maaşlarını temmuz ayında tekrar masaya yatıracaklarına ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Babacan şunları söyledi :

"Temmuza zaten şurada 3 ay kalmış açıklasana ne yapacağını. Sayın Cumhurbaşkanı'na soruyorum; emeklilerle ilgili temmuzda ne yapacaksın açıkla. Eğer 3 ay sonrasının planını yapamıyorsan burnunun ucunu göremiyorsan Türkiye'yi yönetemiyorsun demektir. Yok ne yapacağını biliyorsa bugünden açıklamıyorsan emekliyi aldatıyorsun demektir. Böyle, insanlara boş umutlar verip boş vaatlerde bulunup milyonlarca emekliyi mağdur edemezsiniz. Milyonlarca emeklimizin istismarına son vermelisiniz."

Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın emekli maaşlarıyla ilgili sözlerini eleştirdi
Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Ali Babacan, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşlarıyla ilgili sözlerini eleştirdi - Son Dakika

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