Ali Babacan: Enflasyonu üreten hükümet, dışarıdan etkilenmiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ali Babacan: Enflasyonu üreten hükümet, dışarıdan etkilenmiyor

Geniş Video İzle

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bu enflasyon dipsiz kuyu gibi. Ne versek yetmiyor' sözlerini eleştirerek, 'Enflasyonu üreten şu anda hükümetin kendisi. Enflasyonun sebebi hükümet. Enflasyon gelip de dışarıdan Türkiye'yi etkileyen bir şey değil. Dipsiz kuyuyu kazanlar, ülkeyi yönetenlerin kendisi' dedi.

27.03.2024 19:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bu enflasyon dipsiz kuyu gibi. Ne versek yetmiyor' sözlerini eleştirerek, "Enflasyonu üreten şu anda hükümetin kendisi. Enflasyonun sebebi hükümet. Enflasyon gelip de dışarıdan Türkiye'yi etkileyen bir şey değil. Dipsiz kuyuyu kazanlar, ülkeyi yönetenlerin kendisi" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aksaray mitinginde, "Yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor. Önce enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor" şeklindeki sözlerini eleştirdi. Babacan, seçim çalışmaları için bulunduğu Gümüşhane'de şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan, geçenlerde 'Bu enflasyon dipsiz kuyu gibi. Ne versek yetmiyor' dedi. Ama atladığı bir şey var. Enflasyonu üreten şu anda hükümetin kendisi. Enflasyonun sebebi hükümet. Enflasyon gelip de dışarıdan Türkiye'yi etkileyen bir şey değil. Biz zamanında enflasyonu tek haneye indirdik, yıllarca da tek hanede gitti. Sonuçta, şu anda enflasyon tekrar patlamış durumda. Bunun da sebebi kötü yönetimdir, Merkez Bankası'nın karşılıksız para basmasıdır. Merkez Bankası şu anda harıl harıl karşılıksız para basıyor. Harıl harıl karşılıksız para basılan bir ülkede de enflasyonun düşmesi söz konusu olmadı, olmayacak. Dipsiz kuyuyu kazanlar, gittikçe o kuyuyu derinleştirenler şu anda ülkeyi yönetenler. Bu dipsiz kuyu, karşılıksız para basarak kazılıyor. Sürekli karşılıksız para basıldığında, sürekli o kuyu derinleşiyor. Dolayısıyla bu dışarıdan üretilmiş bir şey değil. Dipsiz kuyuyu kazanlar ülkeyi yönetenlerin kendisi."

Ali Babacan: Enflasyonu üreten hükümet, dışarıdan etkilenmiyor
Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası, Deva Partisi, Ali Babacan, Hükümet, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Babacan: Enflasyonu üreten hükümet, dışarıdan etkilenmiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yarı finale yükseldi
    20:03 Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yarı finale yükseldi

    Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Finali 3. maçında İzmit Belediyespor, sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 78-75 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar yarı finale yükseldi.

  • Emine Erdoğan'ın liderliğindeki sıfır atık çabaları BM'de övgü aldı
    19:57 Emine Erdoğan'ın liderliğindeki sıfır atık çabaları BM'de övgü aldı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın liderliğinde sıfır atık alanında oynadığı öncü rol ve çabaları, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü' etkinliğinde damga vurdu. Etkinlikte, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis gibi önemli isimler de sıfır atık konusunda bilinçlendirmeye yönelik mesajlar verdi.

  • Turgut Altınok, Gölbaşı ve Mamak'ta seçim otobüsünden vatandaşları selamladı
    19:57 Turgut Altınok, Gölbaşı ve Mamak'ta seçim otobüsünden vatandaşları selamladı

    Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında Gölbaşı ve Mamak ilçelerinde seçim otobüsüyle vatandaşları selamladı. Altınok, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhur İttifakı Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan ile birlikte Gölbaşı ilçesini turladıktan sonra Mamak ilçesine geçerek AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ile birlikte vatandaşları selamladı ve hediye dağıttı. Altınok, programlarının ardından Altındağ ilçesine hareket etti.


18:53 CHP’nin kalesi İzmir’de AK Parti adayı Hamza Dağ, TKP’li gencin sözleri karşısında şaşkınlık yaşadı CHP'nin kalesi İzmir'de AK Parti adayı Hamza Dağ, TKP'li gencin sözleri karşısında şaşkınlık yaşadı
18:48 Ali Koç: Ligden çekilmek için onay aldık, başka lig olabilir Ali Koç: Ligden çekilmek için onay aldık, başka lig olabilir
18:09 Kur’an-ı Kerim yakma provokatörü Salwan Momika Norveç’e iltica etti Kur'an-ı Kerim yakma provokatörü Salwan Momika Norveç'e iltica etti
17:18 Çakarlı araçla şov yapan muhtar adayı için gereken yapıldı Çakarlı araçla şov yapan muhtar adayı için gereken yapıldı
17:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek üzerinden emeklilere mesaj verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek üzerinden emeklilere mesaj verdi
19:24 Galatasaray, Fatih Portakal hakkında işlem başlattı Galatasaray, Fatih Portakal hakkında işlem başlattı
17:38 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek AK Parti Batman mitinginde Kürtçe konuştu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek AK Parti Batman mitinginde Kürtçe konuştu
17:24 Olaylı maçtan ses seda çıkmadı PFDK sevkleri açıklandı Olaylı maçtan ses seda çıkmadı! PFDK sevkleri açıklandı
16:40 Takımı ligden çekecekler mi Ali Koç’tan 2 Nisan çağrısı Takımı ligden çekecekler mi? Ali Koç'tan 2 Nisan çağrısı
16:19 Devlet Bahçeli: DEM’lenmiş CHP’nin perdesi 31 Mart’ta kapanmalıdır Devlet Bahçeli: DEM'lenmiş CHP'nin perdesi 31 Mart'ta kapanmalıdır
15:30 Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer: Yanımda çulsuz birini istemem Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer: Yanımda çulsuz birini istemem
15:14 Sevim Emre, eşi Orhan Gencebay için ’İktidar yanlısı’ eleştirilerine tepki gösterdi: İstese Cumhurbaşkanı olurdu Sevim Emre, eşi Orhan Gencebay için 'İktidar yanlısı' eleştirilerine tepki gösterdi: İstese Cumhurbaşkanı olurdu
14:50 Muhtar adayından gövde gösterisi Mahalleyi dev konvoyla gezdiği görüntü tartışma yarattı Muhtar adayından gövde gösterisi! Mahalleyi dev konvoyla gezdiği görüntü tartışma yarattı
14:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt kardeşlerimizin iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt kardeşlerimizin iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atmasını bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2024 20:00:54. #1.13#
SON DAKİKA: Ali Babacan: Enflasyonu üreten hükümet, dışarıdan etkilenmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement