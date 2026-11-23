(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TESK Genel Başkanı Mehmet Yiğiner'i ziyaret etti. Babacan, "Esnaflık demek alın teri demek. Helal kazanç demek. Üretim demek. Ancak maalesef şu anda ülkemizin geldiği noktada gerçekten alın teriyle helal kazanç peşinde olan insanların durumunun son derece sıkıntılı olduğunu görüyoruz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Merkezi'nde, Genel Başkan Mehmet Yiğiner'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Babacan ve Yiğiner, basın açıklaması yaptı. Yiğiner, şunları söyledi:

"Hayırlı olsun ziyareti için Genel Başkanımız bizleri ziyaret ettiler. Ayaklarına sağlık. Tabii ülkemizin içinde bulunduğu durumu biliyoruz. Ekonomik bir daralma var. Hem esnaf sanatkarın durumlarını hem de ülke ekonomisiyle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Bizler sivil toplum kuruluşlarıyız. Sadece esnafın problemlerini ve sıkıntılarını hükümetimize ve siyasi partilere aktarıyoruz. Çözüm önerilerimizi söylüyoruz. Onu da detaylı bir şekilde Genel Başkanımızla konuştuk.

Özellikle esnaf ve sanatkarın prim borçları var. Vergi borçları var. Bu süreçte bayağı bir vergi denetmenleri esnaflarımızı denetledi. Kasada oturdular. Bayağı bir esnaflarımız sıkıntı yaşadı işin Türkçesi. Özellikle Maliye Bakanımız sağ olsun, esnafın üzerine düştüğü, gösterdiği hassasiyeti yakın çevresindeki insanlara gösterseydi zaten ülke bu durumda olmazdı. Özellikle biz Maliye Bakanlığımıza şunu söylemek istiyoruz: Esnaf ve sanatkar gerçekten sıkıntılı bir durumda; artık bu denetimleri küçük esnafın üzerinden çekmesini istiyoruz. Artı bir de 10-20 bin liralık vergi borcu olan, SSK borcu olan esnafımızın diğer işlemlerinde çekine çekine el koyuluyor, bankada döndürmüyorlar, haciz işlemleri oluyor. Belki bunlar kendine iletilmiyordur ama alttan bürokratlar çok ciddi anlamda esnafı yoruyorlar. Yeniden bir yapılanma lazım bu vergi borçlarının ödenmesi için, SSK borçlarının ödenmesi için; bu yapılandırma olduğu zaman da Bağ-Kur'da olduğu gibi olmamalı. Bu hassas dönemde esnafları yaşatmamız lazım."

"ESNAFLIK DEMEK TOPLUMUN VİCDANI DEMEK"

Babacan ise şöyle konuştu:

"Gerçekten esnaflık yaşanmayınca dışarıdan bilinecek, anlaşılacak bir meslek değil. Esnaflık demek toplumun vicdanı demek. Esnaflık demek mahallenin ortak aklı demek. Esnaflık demek yeri gelince veresiye defterine alacak kaydedip vatandaşa ihtiyacını parası olmasa da sağlayabilmek demek. Esnaflık demek alın teri demek. Helal kazanç demek. Üretim demek. Ancak maalesef şu anda ülkemizin geldiği noktada gerçekten alın teriyle helal kazanç peşinde olan insanların durumunun son derece sıkıntılı olduğunu görüyoruz.

Esnafımız, çiftçimiz, KOBİ'lerimiz, sanayicilerimiz sıkıntılı. Koca koca fabrikalar kapanıyor şu anda Türkiye'nin her yerinde. Çünkü şu anda uygulanan politikalar üretimi, alın terini teşvik eden politikalar değil. Paraya para kazandırmayı teşvik eden politikalar. Ülkemizde son 3,5 yıldır çok çok yüksek bir faiz uygulanıyor maalesef. Ve bu kadar yüksek faize bu kadar uzun süre dayanmak hiçbir ülkede mümkün olmaz. Bu yüksek faiz yıkıcıdır.

Maliye geliyor saatlerce esnafın kasasının yanında oturuyor. Orada 3 bin lira, 5 bin lira fiş kesiyor mu kesmiyor mu diye ama öbür taraftan yüz milyarlarca lirayı birileri çarpıp geçiyor. Denetleyen yok, bakan yok. Bu adalet değil yani. Belli ki bu dolandırıcılık, fon dolandırıcılığı tam 4 yıldır devam etmiş. En azından 2 yıl önce Adalet Bakanı diyor ki 'bize geldi bu' diyor. 1 yıl önce Hazine ve Maliye Bakanı uyarıyor, 'burada manipülasyon var, farkındayız, var' diyor. Yani bir küçük esnafın yazar kasasının başında oturan devlet ve o devleti yönetenler yüz milyarlarca dolandırıcılığı nasıl oluyorsa görmüyor, fark etmiyor. Üstelik her şey kayıtta.

"PARAYLA PARA KAZANDIRARAK EKONOMİ AYAKTA DURMAZ"

Yazıktır, günahtır. 2,5 milyon esnafımız bunların en az yüzde 80'i, 90'ı işinden memnun değilken ve maliye bunların yakasına yapışmışken öbür tarafta dünkü yetmeler vurup geçiyor milletin parasını. Bu adalet de değil, devlet yönetmek de değil. Sorunlar çok büyük. Bunların hepsinin farkındayız ama şunu söyleyeyim: Parayla para kazandırarak bir ekonomi ayakta duramaz. Faizle bir ekonomi ayakta duramaz. Ekonominin ayakta durması ancak üretimle, alın teriyle olur. Birileri çalışacak, üretecek. Başka olmaz. Sanayici, çiftçimiz, KOBİ'ler üretecek, esnafımız çalışacak, mal üretecek, hizmet üretecek ki ülkenin ekonomisi olsun, ekonomi büyüsün. Başka türlü her şey hayaldir, her şey köpüktür."

"TOPLUMUN VİCDANININ BEKLEYECEK SABRI YOK"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Babacan, eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun istifasına ilişkin şunları kaydetti:

"Genelde bizim eskiden beri hazinede usul, böyle idari bir karar olmasın da altı sağlam bir evrağa bağlansın istenir. Dolayısıyla bir ön inceleme süreci olduğunu anlıyoruz. Usulde de bu vardır ama bu işin çok uzatılmaması lazım. Çünkü toplumun vicdanının bekleyecek sabrı yok. Yani ortadaki iddialara bakacak olursak tabii basına yansıdığı kadarını biliyoruz. Biz başka bilmiyoruz ama ortadaki iddialar, verilen ifadelere baktığımızda çok ciddi iddialar var. Yani ciddi sorunlar var. Yani bir an önce usulü de yerine getirip bu ön inceleme usulünün bir an önce soruşturma izni verilmesinde ben de fayda görürüm. Çünkü devleti yönetenlerin her an hesap vermeye hazır olması lazım. Yani devlet yönetmek şeffaflıktır. Ama aynı zamanda da her daim hesap vermeye hazır olmaktır. Yani kimsenin hesap vermekten kaçmaması lazım.

Bir de bu o kadar büyük bir olay ki eğer bütün detaylarla açıklığa kavuşturulmazsa, gerçek suçlular bulunup hak ettikleri en ağır cezayla karşı karşıya kalmazlarsa sermaye piyasalarında bir daha güveni oluşturmak mümkün olmaz. Çünkü eğer çalanın yanına kalıyorsa, dolandıranın yanına kalıyorsa 'ben dolandırırım, çalarım, kimse de bir şey bana yapmıyor' gibi bir tablo ortaya çıkarsa ileride de dolandırıcılık korkusuyla kimse kolay kolay para getirmez.

Zamanında büyük emek verdiğimiz sermaye piyasalarının böyle büyük bir darbe alması, yani bütün dünyada milletin diline düşmesi, bu kadar cumhuriyet tarihi en büyük dolandırıcılığının sermaye piyasalarında olması gerçekten çok yaralayıcı. Bir an önce bunu düzeltmek lazım. Düzeltmenin yolu da bütün her şeyi açıklığa kavuşturmak ve suçlunun hak ettiği cezayla karşı karşıya kalmasını sağlamaktır."

"FON KRİZİNDEN SONRA EMEKLİLER AKILLARINA DÜŞTÜ"

Asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin konuşan Babacan, şunları kaydetti:

"Sanırım hükümetin önceliği şu anda emekli maaşları. Ama bu fon krizinden sonra emekliler akıllarına düştü. Emekliler akıllarına düştüğüne göre de ben daha önce de söyledim. Seçim yakındır demektir. Yani 3,5 yıldır emekliyi hatırlamayan, emekliyi düşünmeyen iktidar eğer bugün emekli aklına düşüyorsa demek ki seçim yakın. Dolayısıyla bütün hani siyasi partilerin de bunu dikkate alması lazım.

Emekliye verilecek bir refah payından bahsediyorlar. Ne olacağını bilmiyoruz. Özellikle 2018-2023 arasındaki 5 yıllık dönemde TÜİK'in enflasyon ölçümlerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Çünkü o dönemde, özellikle 2018-2023 arasında gerçek hayat pahalılığıyla, gerçek fiyat artışlarıyla TÜİK'in açıkladığı enflasyon arasında büyük bir makas olduğunu biz gözlemledik. Sadece biz değil, çarşıya pazara çıkan herkes bunu gözlemledi.

"EMEKLİMİZİN İKTİDARDAN TAM 5 YILLIK ALACAĞI VAR"

Esnafımıza soruyorsunuz: 'Geçen sene aldığın malı bu sene kaça alıyorsun, geçen sene sattığını kaça satıyorsun' diye. Esnafımızın söylediği fiyat artışları var. Bir de TÜİK'in açıkladığı enflasyon var. Şimdi orada büyük bir fark var. Dolayısıyla yani ileriye doğru refah payından bahsetmeden önce iktidarın dönüp o 5 yıllık borcunu önce bir emekliye ödemesi lazım. Yani bizim emeklimizin iktidardan tam 5 yıllık alacağı var. Hangi alacak bu? Gerçek enflasyonla TÜİK'in açıkladığı enflasyon arasındaki fark.

'Bir an önce emeklimizin o 5 yıldır birikmiş alacağını bir ödeyin' diyorum iktidara. Madem 'büyüdük' diyorlar. Önce emeklimize o geçmişten birikmiş alacağını ödemeleri lazım. Emeklilerimiz de bunun gayet iyi farkında. Yani diyorlar ya 'biz 6-7 sene önce farklı bir hayat yaşıyorduk. Bugün yaşadığımız hayat farklı. Niye bu kadar farklı?' Ya kardeşim, enflasyon kadar farkı ödemiş olsanız hayat bu kadar farklı olmaz yani. Demek ki gerçek enflasyon kadar maaşlar artmamış ki emeklimiz daha zor bir duruma düşmüş. Eğer emeklimiz bugün bir emekli maaşıyla kira bile ödeyemeyecek hale düştüyse demek ki birikmiş alacağı var. Önce şu birikmiş alacağını ödeyin."