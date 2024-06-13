İçişleri Bakanı: Bir Yılda 585 Organize Suç Örgütü Çökertildi

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 Haziran 2023 - 3 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen bir yıllık operasyon verilerini paylaştı. Bakan Yerlikaya, son bir yılda 585 organize suç örgütünün çökertildiğini, 106 milyar lira değerinde mal varlığına el konulduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Yerlikaya, toplantıda 4 Haziran 2023 - 3 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen bir yıllık operasyon verilerini açıkladı.

Yılın 365 günü durmadan, duraksamadan operasyon yaptıklarını belirten Yerlikaya, içeride İçişleri Bakanlığı, dışarıda Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı olmak üzere, nefes aldıkları yerde teröristlerin tepelerine çöktüklerini kaydetti. Yerlikaya, 2016'nın sonunda yerli ve milli teknoloji ürünlerinin envanterlerine katılmasıyla güçlerine güç kattıklarını, İHA, SİHA, İKU gibi hava unsurlarıyla 46 bin 678 saat uçuş gerçekleştirildiğini ve bu sayede teröristlerin gökyüzüne bakamaz hale geldiklerini ifade etti.

PKK/KCK terör örgütü'ne katılımın 2023'te 56'ya düştüğünü ifade eden Bakan Yerlikaya, terör örgütüne yönelik bir yılda 27 bin 335'i kırsalda, 4 bin 659 şehirde olmak üzere, toplam 31 bin 994 operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi. Bu operasyonlarda, 63'ü ölü olmak üzere 1022 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

FETÖ/DAEŞ/SOL terör örgütlerine yönelik operasyonlar

Bakan Yerlikaya, FETÖ terör örgütüne yönelik 5 bin 543 operasyon düzenlendiğini, operasyonlar kapsamında 8 bin 892'sinin gözaltın alındığını, 1595'inin tutuklandığını, bin 891'ine ise adli kontrol uygulandığını ifade etti. DAEŞ terör örgütünene yönelik düzenlenen 1607 operasyonda, 3 bin 560'ının gözaltına alındığını, bunların 903'ünün tutuklandığını söyledi. Yerlikaya sol terör örgütlerine yönelik 614 operasyon düzenlendiğini, bu operasyonlarda gözaltına alınan 980 kişiden 152'sinin tutuklandığını bildirdi.

Organize suçlarla mücadele

Bakan Yerlikaya, organise suç örgütlerine yönelik, bin 451 operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonlarda 3 bin 891 üyenin tutuklandığını ifade etti. Düzenlenen operasyonlar kapsamında; 585 çetenin çökertildiğini açıklayan Yerlikaya, bu örgütlerin 106 milyar lira değerindeki mal varlığına el konulduğunu duyurdu.

Terör örgütlerinin ardından önem verdikleri bir diğer konunun organize suç örgütleri olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle şehir eşkiyaları. Şehir eşkiyalarının sokaklarımızda, mahallemizde, caddelerimizde, özür dileyerek söylüyorum, aziz milletimize şekil yapmasına, onların iradesinin üzerinde tahakküm kurmasına, helal kazançlarının üstüne söz söylemesine fırsat veremeyiz. Suç işlemekte sözüm ona kibirlenen bu yapılanmaların da kararlılıkla üzerlerine gidiyoruz. Planlı, projeli, fiziki, teknik takip gibi çok büyük bir organizasyonla, birden fazla iradenin bir araya gelerek kolektif bir ruhla hareket ediyoruz. Nasıl; İçişleri Bakanlığı, yani güvenlik birimlerimiz, yani jandarmam, emniyetim, savcılarımız, yani Adalet Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız, yani MASAK. Beraber çalışıyoruz. Adliyede tutuklama, adli kontrol oranlarının da ciddi manada yukarıya çıktığını sizlere ifade etmek isterim. Bir yılda çökertilen organize suç örgütü sayısı 585. MASAK, Hazine ve Maliye, kolektif ruh dedik. 106 milyar liralık maddi değeri olan mal varlığına el koyduk" dedi.

Uyuşturucuyla mücadele

Uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik 44 bin 937 operasyon düzenlendiğini bildiren Yerlikaya, operasyonlarda 31 bin 792 kişinin tutuklandığını açıkladı. Yerlikaya, "Zehir tacirlerinin küçüğü büyüğü diye bakmıyoruz. Zehir tacirlerinin nefesini kesmek, gençlerimizi kimsenin zehirleyemeyeceği hale getiremek bizim en büyük hedefimiz. Ton esaslı olarak 128 ton, adet esaslı olarak 63 milyon adet, kök esaslı olarak 162.5 milyon kök uyuşturucu ele geçirildi" dedi.

"10 önemli suçta aydınlatma oranımız yüzde 97,2"

108 bin 320 ruhsatsız yaklandığını belirten Bakan Yerlikaya, asayiş alanındaki operasyonlara ilişkin de şunları söyledi:

"Kişilere karşı işlenen suçlar bir yıl önceye göre yüzde 3,8 azaldı. Mal varlığına karşı işlenen suçları da 14,6 azalttık. Bizim görevimiz suçu önlemek ve suçluyu yakalamak. Bu kapsamda kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta aydınlatma oranımız yüzde 97,2."

Siber suçlarla mücadele

Siber suçlarla mücadelede de bir yılda 209 bin 414 sosyal medya hesabının incelendiğini belirten Yerlikaya, "39 bin 671 hesabın terörle iltisaklı olduğu tespit edildi, bunlardan 297'si tutuklandı" dedi.

"1 yılda 191 bin 450 kaçak göçmenin sınırdan geçişinin engellendi"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, son bir yılda 103 bin 45 Suriyelinin gönüllü şekilde ülkesine döndüğünü, 2016-2024 arasında dönüş yapanların sayısının toplam 658 bin 463 olduğunu bildirdi. Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 7 bin 599 operasyon yapıldığını, 4 bin 493 kişinin de tutuklandığını söyledi.

Bir yılda 191 bin 450 kaçak göçmenin sınırdan geçişinin engellendiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, Türkiye'de 3 milyon 114 bin 99 geçici koruma altında Suriyeli, 1 milyon 125 bin 623 ikamet izni, 234 bin 528 uluslararası koruma altında olmak üzere toplam 4 milyon 474 bin 250 yasal kalış hakkı olan yabancı bulunduğunu söyledi.

Kurban Kayramı tedbirleri

Kurban Bayramı tatili boyunca günlük 37 bin 810 olmak üzere, toplam 66 bin 92 personelin görev yapacağını açıklayan Yerlikaya, "Bin 63 radar, 290 ortalama hız ihlal tespit sistemi, 318 elekronik denetim sistemi 24 saat esaslı çalışacak" dedi.