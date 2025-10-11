Genç kızın "Babam hakim" diyerek tehdit ettiği polislerden haber var - Son Dakika
Genç kızın "Babam hakim" diyerek tehdit ettiği polislerden haber var

11.10.2025 13:19
Aksaray'da polisin durdurduğu alkollü sürücü Yusuf K. ve yanındaki Döne D., işlem yapılmaması için "Valiyi arayacağım" ve "Benim babam hakim" diyerek tehditte bulundu. 2.47 promil alkollü çıkan sürücü ile arkadaşı tutuklanırken, olaya rağmen görevini soğukkanlılıkla sürdüren polisler Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu tarafından başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Aksaray'da 2 gün önce polis tarafından durdurulup, yapılan kontrolünde 2.47 promil alkollü olduğu belirlenen ve "Valiyi arayacağım" diye tehditte bulunan Yusuf K.'ye (46) işlem yapan polisler, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Olay, geçen perşembe akşamı, Aratol Bahçeli Mahallesi Şehit Ali Er Caddesi'nde Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi yakınında meydana geldi. Merkezde görevli polisler, şüpheli olduğu değerlendirmesiyle 68 ADR 707 plakalı aracı durdurdu. Sürücü Yusuf K.'nin alkollü olduğunun anlaşılması üzerine, test yapılması için olay yerine trafik ve asayiş polis ekipleri çağrıldı. Sürücü alkolmetreyi üflemek istemedi. Bu sırada gazetecilerin kendilerini çektiğini fark eden sürücü Yusuf K. ve yanındaki Döne D., küfredip, saldırmak istedi.

"BENİM BABAM HAKİM" DİYEREK TEHDİT ETTİ

Polislere zor anlar yaşatan ikiliden sürücü Yusuf K. "Valiyi arayacağım" diye tehdit ederken, Döne D. ise "Babam hakim" diyerek işlem yapılmasını engellemeye çalıştı. Gözaltına alınan Yusuf K. ve Döne D., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Burada yapılan kontrolde Yusuf K.'nin 2.47 promil alkollü olduğu tespit edildi. İncelemede Yusuf K.'nin ehliyetine 'Alkollü araç kullanmak' suçundan el konulduğu ortaya çıktı. Yusuf K.'nin bu kez ehliyetine 4 yıl süreyle el konulurken, 39 bin 197 TL idari para cezası uygulandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Yusuf K. ve Döne D., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklandı.

VALİ KUMBUZOĞLU'NDA POLİSLERİ TEBRİK

Olayın ardından Aksaray Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret eden Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Emniyet Müdürü Bekir Demir, Emniyet Müdür yardımcıları Zafer Öztürk, Ayhan Ataman Çelik, Asayiş Şube Müdürü Serkan Özbaş, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Gürsoy Yalvaç ile olayda görev yapan polis memurlarına başarı belgesi takdim etti. Vali Kumbuzoğlu, yaptığı konuşmada, "Bu olayda kendilerine gösterilen mukavemet ve çirkin ifadelere rağmen ekiplerimizin gösterdiği sabır ve sağduyulu yaklaşım takdire şayandır. Polislik çok zor bir görevdir. Hem kanunları yönetmelikleri uygulayacaklar hem de taşkın hallerde, saldırgan durumlarda, ağırbaşlılıklarını korumak gerçekten çok zor bir durumdur. Bunu başardıkları için kendilerini kutluyorum. Bu tavırlarıyla Anadolu'nun özünü temsil eden Aksaray'ımıza ve ülkemize örnek oldukları için kendilerini kutluyorum, tebrik ediyorum" dedi.

İşte o geceden kareler;

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 72352049:
    şimdi çok şey yazarimda neyse 1 0 Yanıtla
  • tytkcmjqny:
    Babası olası durumlar için kızını eğitememiş gözüküyor polis de haklı olarak plaketini almış 0 0 Yanıtla
  • 2009kilic:
    İyi ki babam Sedat Peker dememiş deseydi polisler altına yapmamak için mevzi arayışına girerlerdi. Çok korkunç bir durum oluşurdu. 0 0 Yanıtla
  • Yahya Gültekin:
    Senin babanın nasıl bir palyaço olduğu seni yetiştirme tarzından belli 0 0 Yanıtla
  • Keskin_1 20:
    ???????????????????????? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
