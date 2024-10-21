Alkolün Faturasını Ödedi: Düşerek Yaralandı - Son Dakika
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Alkolün Faturasını Ödedi: Düşerek Yaralandı

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Adana'da alkol alan genç, dengesini kaybederek 30 metre yükseklikten düştü ve yaralandı.

21.10.2024 02:19
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ADANA'da Seyhan Baraj Gölü kenarında arkadaşlarıyla alkol alırken dengesini kaybeden Çağrı D., yaklaşık 30 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Adana'nın Karslılar Mahallesi Seyhan Baraj Gölü kenarında meydana geldi. İddiaya göre baraj gölü kenarında arkadaşlarıyla alkol alan Çağrı D., kayalıkların üzerinde dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten düştü. Çağrı D.nin düştüğünü gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, CANKUR ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olduğu anlaşılan Çağrı D., ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çağrı D., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Alkolün Faturasını Ödedi: Düşerek Yaralandı
Kaynak: DHA

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