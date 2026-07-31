Allah sizi ıslah etsin! Herkesin ortasında yaptıklarına bakın - Son Dakika
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Allah sizi ıslah etsin! Herkesin ortasında yaptıklarına bakın

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Bakırköy'deki bir çocuk parkında çevreye aldırış etmeden uygunsuz hareketlerde bulunan iki kişi, bir vatandaş tarafından anbean görüntülendi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler izleyenleri çileden çıkarırken, kullanıcılar "Bu nasıl bir rezilliktir" diyerek tepki yağdırdı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki bir çocuk parkında uygunsuz davranışlarda bulunan iki kişinin o anları, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki toplarken, kullanıcılar duruma sert eleştiriler yöneltti.

Olay, Bakırköy'de bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park içerisinde bulunan iki kişi, çevreye aldırış etmeden uygunsuz davranışlarda bulundu. Kamuya açık ve çocukların oyun alanı olan bir yerde yaşanan bu ahlaka aykırı durum, çevredeki bir vatandaş tarafından fark edildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek kayıt altına alındı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Toplumun her kesiminden büyük tepki çeken olayla ilgili kullanıcılar adeta ateş püskürdü.

Paylaşımın altına gelen bazı yorumlar şu şekilde:

  • "Yüzünü net çekseydiniz rezil olsalardı"
  • "Bu nasıl bir rezilliktir, insanların ahlakı kalmamış"
  • "Eviniz, barkınız yok mu, bunu çocuk parkında nasıl yaparsınız?"
  • "Allah ıslah etsin, ortalıkta denetim kalmadı"

Daha önce de kamuya açık alanlarda yaşanan benzer skandallar yeniden tartışma yaratırken, vatandaşlar bu tür olaylara karşı yetkililerin daha sıkı önlem almasını talep etti.

Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Allah sizi ıslah etsin! Herkesin ortasında yaptıklarına bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Fahriye Dalyan Fahriye Dalyan:
    benim türbanlı bacima laf söylemeyin onunda haklari var.. 3 2 Yanıtla
  • Başka Bir Renk Başka Bir Renk:
    Oha olaya gel ?? 0 0 Yanıtla
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