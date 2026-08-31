Almanya Başbakanı, İsrail ile uzlaşmanın "başardıkları en muhteşem şeylerden biri" olduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya Başbakanı, İsrail ile uzlaşmanın "başardıkları en muhteşem şeylerden biri" olduğunu söyledi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail ile uzlaşmayı, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başardıkları en muhteşem şeylerden biri olarak nitelendirdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail ile uzlaşmayı, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başardıkları en muhteşem şeylerden biri olarak nitelendirdi.

Başbakan Merz, Alman kamu yayıncısı ARD'ye yaptığı açıklamada, ülkesinin İsrail'e verdiği destekle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Merz, "Almanya ile İsrail arasındaki uzlaşma, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başardığımız en muhteşem şeylerden biri. Orada yaşanan korkunç olayların ardından İsrail'in Almanya'ya el uzatması, hiç de kendiliğinden gelen bir şey değildi." dedi.

Bu yüzden bugün İsrail'in var olma hakkını daha da fazla savunmaları gerektiğini söyleyen Merz, "Bu konuda bir milimetre bile geri adım atmayacağım." diye konuştu.

"İsrail'in gerçekleştirdiği eylemlerin tamamı meşru müdafaa değil"

???????İsrail'in Gazze'de son aylarda ve yıllarda gerçekleştirdiği eylemlerin tamamının "meşru müdafaa" kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorulan Merz, buna açık şekilde "Hayır." yanıtını verdi.

İsrail'in Doğu Kudüs ile Batı Şeria'yı birbirinden ayırmayı amaçlayan yasa dışı E1 yerleşim projesini de sert dille eleştirdiklerini belirten Merz, "Orada yaşananlar uluslararası hukuka aykırıdır ve biz bunu da çok net ve açık bir şekilde dile getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Merz, ayrıca Almanya'nın İsrail'e desteğinin koşulsuz olmadığını vurgulayarak, geçen yıl ağustos ayında bu ülkeye yönelik aldığı silah tedariki kısıtlaması kararını hatırlattı.

Kaynak: AA

Berlin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı, İsrail ile uzlaşmanın 'başardıkları en muhteşem şeylerden biri' olduğunu söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rosenheim’da bıçaklı saldırı: İngiliz kadın hayatını kaybetti Rosenheim'da bıçaklı saldırı: İngiliz kadın hayatını kaybetti
Girne’deki gemi kazası için Türkiye’de hazırlık: Ekipler teyakkuzda Girne'deki gemi kazası için Türkiye'de hazırlık: Ekipler teyakkuzda
Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı Kalp krizi böyle gelmiş Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı! Kalp krizi böyle gelmiş
Fatih’te emekli polis dehşeti: 3 ölü Fatih'te emekli polis dehşeti: 3 ölü
Siyaset dünyası Anıtkabir’de buluştu tüm liderler aynı karede Siyaset dünyası Anıtkabir’de buluştu; tüm liderler aynı karede
Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti

11:44
Milli yıldızmız ABD’ye 16 valizle döndü Görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Milli yıldızmız ABD'ye 16 valizle döndü! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi
11:28
“Haksız yere ihraç edildim“ diyen eski hakimin dosyasından skandallar çıktı: Usulsüz tahliye, rüşvet, tehdit...
"Haksız yere ihraç edildim" diyen eski hakimin dosyasından skandallar çıktı: Usulsüz tahliye, rüşvet, tehdit...
11:22
KKTC’de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...
KKTC'de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...
10:55
Girne’deki gemi faciası sonrası acı bekleyiş: Çocuklarım can yeleksiz gitti
Girne'deki gemi faciası sonrası acı bekleyiş: Çocuklarım can yeleksiz gitti
10:52
Uygun fiyatlı Togg geliyor İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi
Uygun fiyatlı Togg geliyor! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi
10:41
Kimseye satamıyor 8 yıldır bindiği Mercedes’le ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
Kimseye satamıyor! 8 yıldır bindiği Mercedes'le ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 12:01:50. #.0.2#
SON DAKİKA: Almanya Başbakanı, İsrail ile uzlaşmanın "başardıkları en muhteşem şeylerden biri" olduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement