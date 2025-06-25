Almanya Başbakanı Merz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya Savaşı'nda nüfuzunu kullanmasını istedi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Rusya üzerinde nüfuzunu kullanarak Ukrayna-Rusya Savaşı'nın barışçıl çözüme ulaşabilmesini sağlamasını istediğini söyledi.

Başbakan Merz, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü belirtti.

Alman Şansölye, "Ukrayna'daki 3,5 yıllık bu korkunç savaş ve kanlı olaylardan sonra nihayet barışçıl bir çözüm bulunabilmesi adına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Rusya üzerinde nüfuzunu kullanarak Rusya Devlet Başkanı'nı müzakere masasına getirmesini istedim." ifadelerini kullandı.

Merz, ayrıca Ukrayna ile Rusya arasında olası müzakereler için Türkiye'nin arabuluculuk rolünü üstlenmeye, İstanbul veya Ankara'yı bu tür bir toplantı için mekan olarak sunmaya hazır olması dolayısıyla da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiğini kaydetti.

"Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanması yönündeki acil isteğimizi yineledim"

Zirvede ABD Başkanı Donald Trump??????? ile görüşme fırsatı da bulduğunu aktaran Merz, "Ukrayna'daki durumla ilgili olarak, Amerikan tarafının Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım uygulaması yönündeki acil isteğimizi yineledim." diye konuştu.

Bu ihtilafın askeri çözümü olmayacağını savunan Merz, Moskova yönetimine ekonomik baskının artırılması gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) 18. yaptırım paketini kabul edileceğini aktaran Merz, "Ancak bu tek başına yeterli olmayacak. Bu tür yaptırımlara ABD'nin daha güçlü bir şekilde katılmasına ihtiyacımız var." dedi.

Ülkeler arasında Rusya'yla ilgili farklı değerlendirmelerin olduğunun bilindiğini ifade eden Merz, bu konuda Macaristan dışında AB'ye üye en az bir ülkenin daha bulunduğunu söyledi.

Merz, "Rusya'nın NATO'ya bir bütün olarak saldıracak kadar güçlü olmadığını biliyoruz. Ancak bir gün savunma hazırlığımızı test edip etmeyeceklerini bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

İstihbarat alanında işbirliği teklifi

Başbakan Merz, AB ve NATO'daki tüm ortaklara, bulguları paylaşmak için istihbarat servisleri arasında daha yakın işbirliği yapılmasını teklif ettiğini belirterek "Her şeyi paralel olarak ve kendi başımıza yapabileceğimiz zamanlar geride kaldı. Bu nedenle bu kadar yoğun ikili görüşmeler gerçekleştiriyorum. Burada başka işbirliği biçimleri bulmamız gerekiyor ve bu özellikle bu alan için de geçerli." diye konuştu.

Paranın tek başına sorunları çözmediğini vurgulayan Merz, "Elbette daha fazla mali kaynağa ihtiyacımız var ancak aynı zamanda personele de ihtiyacımız var. Bu sadece para ile sağlanamaz ve çok daha yakın teknolojik işbirliğine ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

"Yatırımları, kendi güvenliğimiz için yapıyoruz"

Merz, bu NATO zirvesinin, ittifakın tarihinde yer alacak unutulmaz bir gün olduğunu belirtti.

Bu tarihi zirvede 32 müttefikin savunma harcamalarını Gayrisafi Yurt İçi Hasılasının (GSYH) yüzde 5'ine çıkarma kararı alındığını aktaran Merz, "Bu büyük yatırımları kimseye iyilik yapmak için yapmıyoruz. Aksine, bu yatırımları harcamak istediğimiz için, harcamak zorunda olduğumuz için, kendi güvenliğimiz için yapıyoruz. Bunları kendi çıkarlarımız için yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

"5. madde geçerlidir"

Merz, NATO'nun birlikte durduğunu ifade ederek, "Birbirimizden birine saldırılması durumunda birbirimizin yanında duracağımızı yeniden teyit ettik. NATO Antlaşması'nın 5. maddesi geçerlidir. Bu, potansiyel tüm düşmanlara karşı gücümüzün işaretidir." diye konuştu.