Almanya Başbakanı Merz'den Gazze'ye Acil Yardım Çağrısı - Son Dakika
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Almanya Başbakanı Merz'den Gazze'ye Acil Yardım Çağrısı

22.07.2025 21:23
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Friedrich Merz, İsrail'e bombardımanı durdurma ve insani yardıma izin verme çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail hükümetine Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun bombardımanlara derhal son ve insani yardımın girişine izin vermesi çağrısında bulundu.

Merz'in askeri törenle karşıladığı Çekya Başbakanı Petr Fiala ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"Almanya ve Çekya, 20'si Avrupa Birliği (AB) üyesi olmak üzere 28 ülkenin Gazze Savaşı'na ilişkin açıklamasına katılmadı. Neden böyle karar verdiniz ve AB'nin böylesine önemli bir dış politika meselesinde bölünmüş olmasını bir sorun olarak görmüyor musunuz? Bu konu, koalisyon içinde de ihtilaf konusu olarak etkisini gösterdi. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grubu açıklamaya katılmaya çağırdı. Katılacak mısınız?" şeklindeki soru üzerine Başbakan Merz, söz konusu 28 ülkenin açıklamasında dile getirilen içeriğin AB Konseyinin ortak açıklamasıyla hemen hemen aynı olduğunu söyledi.

Almanya'da da Gazze'deki koşulların artık kabul edilemez olduğunu çok açık bir şekilde söyleyen ilk kişilerden olduğunu savunan Merz, bunu bir hafta önce açık ve net şekilde ifade ettiğini dile getirdi.

Merz, "Bunu burada tekrarlamak istiyorum. İsrail hükümetine de yoğun askeri müdahaleleri durdurmaya, ateşkese imkan sağlamasına ve özellikle insani yardımın halka ulaşmasına izin vermek için gerçekten güçlü bir şekilde çağrıda bulunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Almanya'daki hükümet koalisyonu içinde görüş ayrılıklarının bulunmadığını ve bu konuda tamamen hemfikir olduklarını savunan Merz, bu açıklamanın Avrupa'nın değil bazı AB ülkelerinin ve başkalarının girişimi olduğunu söyledi.

Başbakan Merz, AB Konseyinde çok önceden tam da bu tutumu sergilediklerini belirterek, "Birkaç hafta önce Brüksel'deki AB Konseyinde kabul ettiğimiz metnin hazırlanmasına aktif şekilde katıldım." diye konuştu.

Bu nedenle konu hakkında ve sürece ilişkin herhangi bir görüş ayrılığının bulunmadığını savunan Merz, "Aksine İsrail hükümetine, Gazze Şeridi'ne yönelik bu yoğun bombardımanlara derhal son vermesi ve insani yardıma izin vermesi çağrısı, Berlin'deki koalisyonun ortak politikasıdır." dedi.

Çekya Başbakanı Fiala

Çekya Başbakanı Fiala da ülkesinin İsrail'i desteklemekle bilindiğini belirterek, AB'de alınan tüm kararların ve tüm tutumların dengeli olmasına her zaman özen gösterdiklerini söyledi.

Hamas gibi örgütlerin yönetmesiyle Gazze halkına onurlu bir yaşam sağlanabileceğinin düşünülmesinin hayalcilik olacağını savunan Fiala, diğer taraftan "uluslararası kuralları dikkate alması ve Gazze'deki insani durumu yansıtması için İsrail üzerinde baskı oluşturulmasının gerektiğini" ifade etti.

İngiltere, Fransa, Kanada ve AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib'in de aralarında olduğu 25'ten fazla ortak dün, işgal edilen Filistin topraklarına ilişkin yazılı açıklama yaparak İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye "yardımların damla damla verilmesini ve sivillerin insanlık dışı şekilde öldürülmesini" kınamıştı.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki savaşın artık sona ermesi gerektiği vurgulanmış ve Gazze'deki sivillerin çektiği acıların yeni boyutlara ulaştığına işaret edilmişti.

Almanya'da hükümetin küçük ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD), Almanya'nın bu açıklamaya katılmasını istemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı Merz'den Gazze'ye Acil Yardım Çağrısı - Son Dakika

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