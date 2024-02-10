Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail ve Filistin arasında iki devletli çözüm için çaba gösterecek

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail ile Filistin arasında iki devletli bir çözümün bulunması konusunda ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını açıkladı.

Scholz, ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'daki görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, İsrail ile Filistin devleti arasında barış içinde bir arada yaşamayı mümkün kılacak iki devletli bir çözüm bulunmasının önemini vurguladı.

Başbakan Scholz, iki devletli çözüm konusunda ABD ve Almanya ile diğer pek çok ülkenin hemfikir olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"(İki devletli çözümü) Biz de böyle bir gelişmeyi mümkün kılmak için elimizden gelen her şeyi aktif olarak yapacağız. Bu aynı zamanda bölgede bir gelecek için İsrail ile Arap komşuları arasında ihtiyaç duyulan iyi işbirliğinin temelini oluşturması açısından önemlidir. Ayrıca bu İran'ın tüm bölgede hegemonik güç haline gelmemesini sağlamanın temelini oluşturması açısından da önemlidir."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun orduya Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesine saldırı emri vermesi konusunda İsrail'e uluslararası hukuka uyma çağrısında bulunan Scholz, "Savaş türünün, İsrail'in kendisinden talep ettiği ve uluslararası hukukun da gerektirdiği taleplere uygun olması gerektiğini çok net bir şekilde ifade ettim" dedi.

Aşılması gereken zorluklardan en büyüğü Rusya- Ukrayna Savaşı

Dünyada aşılması gereken büyük zorluklar olduğunu ve büyük krizlerin aşılması gerektiğini belirten Scholz, bu zorluklardan en büyüğünün Rusya-Ukrayna Savaşı olduğunu söyledi.

Olaf Scholz bu savaşın sadece Avrupa'da değil, tüm dünyada güvenlik ve barış açısından sonuçları olacağına işaret ederek, şöyle konuştu:

"(Rusya Devlet Başkanı) Putin'in Rusya'sının sınırların zorla değiştirilemeyeceği anlayışından vazgeçmesi barış ve güvenliğe yönelik bir tehdittir. İşte bu nedenle şu anda Ukrayna'nın kendi ülkesini savunmasına yardımcı olmak için gerekli tüm kararları almamız zorunludur."

Alman Şansölye, bu nedenle Avrupa'daki tüm devletlerin Ukrayna'ya silah ve mühimmat konusunda daha fazla desteği seferber etmek için güçlerini toplaması gerektiğinin vurguladı.

Scholz, ABD Başkanı Biden ile kongreden Ukrayna'ya daha fazla destek sağlanması kararı çıkmaması durumunda bunun Ukrayna'nın kendisini savunmasına yönelik bir tehdit olacağı konusunda hemfikir olduklarını da aktardı.

Ukrayna'nın kendi ülkesini savunup savunamayacağı sorusu söz konusu olduğunda "lafın dolandırılmaması" gerektiğini kaydeden Scholz, ABD'nin bu konudaki desteğini vazgeçilmez olarak niteledi.

"İkizimi tekrar görmek harika"

Öte yandan Başbakan Scholz'un, ABD ziyaretinde kendisine çok benzeyen senatör Chris Coons ile çektiği fotoğrafı paylaşması sosyal medyada ilgi gördü.

Scholz'un, X sosyal medya platformundan yaptığı "Kopyamı (İkizimi) tekrar görmek harika" paylaşımı 1 milyondan fazla etkileşim aldı.

Paylaşımı alıntılayarak yanıtlayan Demokrat Parti'nin Delaware eyaletinden senatör olan Coons ise "Kim kimdir?" diyerek Scholz ile benzerliğine dikkati çekti.