Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsveç\'in NATO\'ya katılımına memnuniyetle karşıladı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, TBMM'nin İsveç'in NATO'ya katılımına onay vermesini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Şansölye Scholz, Slovakya Başbakanı Robert Fico ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında, TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesini değerlendirdi.

Scholz, "Türk Parlamentosu, uzun süredir beklenen bir kararı aldı. Bunun gerçekleşmiş olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Son NATO Zirvesinde de bu konuda mutabık kalmıştık. Sayın Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) orada bu konuyu bir hükümet teklifi olarak Parlamentosuna sunacağının ve Parlamentodan geçmesi için çaba sarf edeceğinin sözünü verdi. Bu açıdan önemli bir kilometre taşına ulaşıldı, sırada Macaristan'dan beklediğimiz onay var ve bu konuda da güvenim tam." dedi.

Avrupa'da çalkantılı bir dönemden geçildiğini, dış ilişkiler ve güvenlik politikası açısından büyük zorluklarla karşı karşıya olunduğunu belirten Scholz, "Bu zorlukların üstesinden ancak Avrupa olarak birlikte gelebiliriz. Avrupa'yı bu kadar güçlü ve cazip kılan da budur ve bu nedenle tüm bu alanlarda işbirliğimizi güçlendireceğimiz açıktır. Avrupa Birliği (AB) ve NATO'daki ortakların yakın koordinasyon içinde olması hiçbir zaman bugün olduğundan daha önemli olmamıştır. " diye konuştu.

Şansölye Scholz, 2 yıldır devam eden Rusya- Ukrayna Savaşı'nın Avrupa'da güvenlik politikasının temel sorunu olmaya devam ettiğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşı her an sona erdirebileceğine dikkati çeken Scholz, Ukraynalıların kendilerini savunmayı bırakması durumunda bunun Ukrayna'nın sonu olacağını söyledi.

Scholz, "Ukrayna'dan askerlerini çekerek kalıcı ve adil bir barışın önünü açmak Putin'in elindedir. Bu nedenle Rusya'ya vereceğimiz ortak mesaj, yaşamı ve egemenliğini korumak için savaşan Ukrayna'yı gerektiği sürece destekleyeceğimiz yönünde olmalıdır. Almanya'ya gelince, sadece bu yıl için 7 milyar avrodan fazla askeri yardım ayırdık. Bu nedenle AB ülkelerinden de Ukrayna'ya desteklerini artırmak için kendi başlarına neler yapabileceklerini incelemelerini istiyorum. Avrupa'nın Ukrayna'yı destekleme kararlılığının bir işaretine ihtiyacımız var ve ben bu konuda kararlıyım." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'daki çatışma askeri yollarla çözülemez

Slovakya Başbakanı Fico da Rusya-Ukrayna Savaşı'na siyasi çözüm bulunması çağrısını yineleyerek, daha fazla silahın sadece daha fazla acı ve ölüme yol açacağını vurguladı.

Robert Fico, "Slovakya olarak Ukrayna'daki çatışmanın askeri yollarla çözülebileceğine inanmıyoruz." dedi.

Fico, Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım gönderme konusundaki isteksizliğini reddederek, "Sizi temin etmek isterim ki benim çıkarlarımın merkezi Rusya değil, Ukrayna değil, ABD de değil. Benim ilgi alanımın merkezinde Slovakya, vatandaşlarımız ve onların karşı karşıya olduğu zorluklar var." diye konuştu.

Ukrayna'ya yardım etmek istediklerini ve Ukrayna'nın AB'ye katılmasından yana olduklarını dile getiren Fico, "Ancak elbette diğer taraftan Ukrayna'nın Kopenhag Kriterlerini yerine getirmesi ve hazırlıklı olması gerektiğini söylüyoruz, çünkü hazırlıksız bir ülke AB'ye faydadan çok zorluk getirebilir." ifadelerini kullandı.