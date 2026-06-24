Almanya\'da Tren Seferleri Askıya Alındı

BERLİN, 24 Haziran (Xinhua) -- Almanya'da salı akşamı tren telsiz sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle ülke genelinde tüm demiryolu seferleri askıya alındı.

Alman gazetesi Tagesspiegel'in aktardığına göre, Alman demiryolu işletmecisi Deutsche Bahn, "GSM-R dijital tren telsiz sisteminde ülke genelinde yaşanan arıza nedeniyle tüm trenler şu anda istasyonlarda bekletiliyor. Teknik ekiplerimiz sorunu gidermek için yoğun şekilde çalışıyor" açıklamasını yaptı.

Alman dijital haber portalı FOCUS Online ise, Berlin'deki Westkreuz S-Bahn istasyonunda onlarca yolcunun seferlerin durması nedeniyle istasyonda kaldığını bildirdi. FOCUS Online muhabirine konuşan bir demiryolu çalışanı, seferlerin normale dönmesinin "beş ila altı saat sürebileceğini" söyledi.

Tagesspiegel'e göre, Berlin S-Bahn ağının tamamını olumsuz etkileyen arıza nedeniyle tüm hatlarda seferler askıya alındı. Yolculara, Berlin'in toplu taşıma işletmecisi BVG tarafından işletilen hizmetleri kullanmaları tavsiye edildi.