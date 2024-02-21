Almanya Dışişleri Bakanı Ukrayna\'nın Yanında Duracak

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, halkı yeniden özgürlük içinde yaşayana kadar Ukrayna'nın yanında duracaklarını belirtti.

Annalena Baerbock, Brezilya'da düzenlenecek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi yaptığı yazılı açıklamada, " (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin Ukrayna'ya ölçülemez acılar çektirmeye devam ediyor ve kelimenin tam anlamıyla oradaki insanların kafasına silah dayıyor. Putin, 2 yıl sonra dünyanın Ukrayna'daki savaştan ve bunun dramatik küresel sonuçlarından kimin sorumlu olduğunu unutacağını düşünüyorsa yanılıyor. BM'nin temel ilkelerinden asla vazgeçmeyeceğiz ve gerektiği sürece ve halkı yeniden barış ve özgürlük içinde yaşayana kadar Ukrayna'nın yanında duracağız." ifadelerini kullandı.

Baerbock, Rus hükümeti gibi sadece en güçlü olanın haklarıyla ilgilenen dünya aktörlerinin acımasızlığına, uluslararası hukuka bağlılıklarıyla karşı durduklarını vurguladı.

Alman Bakan ayrıca Dünya Bankasının yetki alanının artık iklimin korunmasını da içermesi ve Afrika Birliğinin G20'ye katılmasının gecikmiş ama önemli adımlar olduğunu kaydetti.

Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve Orta Doğu'daki gerilim G20 toplantısında önemli konular arasında bulunuyor.

G20'de Türkiye, Almanya, Fransa ve ABD'nin yanı sıra Rusya ve Çin de yer alıyor.

G20 ülkeleri küresel ekonomik gücün yaklaşık yüzde 80'ini oluşturuyor.

Dünya nüfusunun yüzde 60'ını G20 ülkeleri bünyesinde bulunduruyor.