Almanya Federal Meclisi'nde Gazze İçin Saygı Duruşu Talebi - Son Dakika
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Almanya Federal Meclisi'nde Gazze İçin Saygı Duruşu Talebi

BSW, Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için Federal Meclis'te saygı duruşu düzenlenmesini istedi.

11.02.2025 14:48
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Almanya'daki Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) Partisi, Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlileri anmak için Almanya Federal Meclisi'nde saygı duruşunda bulunulmasını talep etti.

Spiegel dergisinin haberine göre, BSW, Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas'a bir mektup yazdı.

Parti mektupta, Federal Meclis oturumu öncesinde Gazze'de yaşamını yitiren Filistinliler için bir dakikalık saygı duruşunda bunulmasını istedi.

BSW Federal Milletvekili Jessica Tatti tarafından kaleme alınan ve BSW Eş Genel Başkanları Sahra Wagenknecht ile Klaus Ernst'in imzaladığı mektupta, Almanya Federal Meclisi'nde Gazze'ye yönelik saldırıların masum kurbanlarının hatırlanması gerektiği ifade edildi.

BSW, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'nda hayatını kaybedenler için Federal Meclis'te 10 Ekim 2024'te düzenlenen anma törenini hatırlatarak, benzer bir saygı duruşunun Gazze'de ölen binlerce Filistinli için de yapılmasını talep etti.

Mektupta ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze sakinlerini başka yere taşıma planı ve Alman hükümetinin İsrail'e silah yasağı getirmemesi kınandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetinin uluslararası hukuku ihlal ettiği hatırlatılan mektupta, İsrail'e yönelik silah sevkiyatının durdurulması çağrısı yinelendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya Federal Meclisi'nde Gazze İçin Saygı Duruşu Talebi - Son Dakika

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