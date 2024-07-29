Almanya, Lübnan'daki Almanlara ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu - Son Dakika
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Almanya, Lübnan'daki Almanlara ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu

Almanya, Orta Doğu'daki gerginlik tehdidi nedeniyle Lübnan'daki tüm Almanlara ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, Berlin'de yaptığı açıklamada, Lübnan'da bulunan tüm Alman vatandaşlarının acilen ülkeyi terk etmeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca, Lufthansa Grubu'nun uçuşlarını askıya almasına rağmen Lübnan'dan Avrupa ve Türkiye'ye ticari hava trafiğinin devam ettiğine dikkat çekti. Almanya, Golan Tepeleri'nin ilhakını tanımazken, ABD'nin Almanya'ya uzun menzilli füze yerleştirme planına da caydırıcı bir karşılık olduğunu ifade etti.

29.07.2024 20:03
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Almanya, Orta Doğu'daki gerginlik tehdidi nedeniyle bir kez daha Lübnan'daki tüm Almanlara acilen ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, Berlin'de yaptığı açıklamada yaklaşık 1300 Alman vatandaşının Lübnan'da olduğunu söyledi.

Fischer, "Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a seyahat uyarısı ve ülkenin terkedilmesi çağrımız var. Lübnan'da bulunan tüm Almanlara, Lübnan'ı terk etmek için hala mevcut olan fırsatlardan yararlanmaları ve bunu acil olarak şimdi yapmaları çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Lufthansa Grubu'nun uçuşlarını askıya almasına rağmen Lübnan'dan Avrupa ve Türkiye'ye ticari hava trafiğinin devam ettiğine dikkati çeken Fischer, "Herkesi bu fırsatlardan yararlanmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Fischer, "Almanların sahadaki durumundan büyük endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Almanya Golan Tepeleri'nin ilhakını tanımıyor

Bir soru üzerine Golan Tepeleri'ndeki durumun hukuki açıdan karmaşık olduğunun altını çizen Fischer, "Bildiğiniz üzere İsrail, Golan Tepeleri'ni 1967 yılında işgal ve ardından 1981 yılında da ilhak etti. Federal Almanya Cumhuriyeti olarak biz bu ilhakı tanımıyoruz. Uluslararası hukuka göre bölge hala Suriye'ye aittir." dedi.

Fischer, bazı AB üyesi ülkelerin Şam'a yönelik stratejinin yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulunduğunun hatırlatılması üzerine, Suriye rejimiyle ilişkilerin normalleştirilmesine sıcak bakmadıklarını söyledi.

ABD'nin Almanya'ya uzun menzilli füze yerleştirme planı

Öte yandan sözcü Fischer, ABD'nin Almanya'ya uzun menzilli füze yerleştirme planıyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "Rusya yıllardır nükleer silahlarla donatılıyor ve Avrupa'da bir savaş yürütüyor. Avrupa'daki hepimizin güvenliği için buna tepki göstermeliyiz. Bu tür açıklamalar bizi korkutamaz." dedi.

Fischer, yerleştirilmesi planlanan füzelerin Almanya'ya ya da başka hedeflere karşı füze kullanılmaması için caydırıcı bir karşılık olduğunu aktardı.

Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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