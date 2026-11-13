Almanya meclisi BND ve BfV yetkilerini artıran reformu 308 evetle kabul etti - Son Dakika
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Almanya meclisi BND ve BfV yetkilerini artıran reformu 308 evetle kabul etti

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Almanya meclisi istihbarat reformunu 308 evet ve 190 hayır oyuyla kabul etti. Reformla BfV belirli koşullarda özel konutlara gizlice girebilecek, BND ise devlet destekli hacker gruplarının sunucularını kapatabilecek.

Almanya'da meclis, ülkenin iç ve dış istihbarat servislerinin operasyonel imkanlarını önemli ölçüde artıran kapsamlı reformu kabul etti.

Mecliste yapılan oylamada hükümetin hazırladığı yasa tasarısı 308 evet, 190 hayır oyuyla kabul edilirken 71 milletvekili çekimser kaldı.

Reformla Federal İstihbarat Teşkilatı (BND) ve Anayasayı Koruma Teşkilatının (BfV) özellikle siber güvenlik, sabotaj, casusluk ve terörle mücadele alanlarındaki faaliyetlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, düzenlemeyi "yüzyılın reformu" olarak nitelendirerek demokrasinin hem içeriden hem de dışarıdan saldıranlara karşı güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Almanya'nın casusluk, sabotaj ve siber saldırılar yoluyla ülkeyi istikrarsızlaştırmayı hedefleyen hibrit tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirten Dobrindt, istihbarat servislerinin bu tehditlere karşı daha etkin hareket edebilmesi gerektiğini vurguladı.

BND ve Anayasayı Koruma Teşkilatına aktif müdahale imkanı

Yeni düzenlemeyle Anayasayı Koruma Teşkilatı, bilgi toplama ve kişileri izleme faaliyetlerinin ötesine geçerek belirli koşullarda özel konutlara gizlice girebilecek, bazı eşyalara ve bilişim sistemlerine müdahale edebilecek.

Ancak kişilerin tutuklanması ve açık arama yapılması gibi yetkiler polis teşkilatında kalmaya devam edecek.

Yurt dışındaki gelişmeleri takip etmekle görevli BND ise tehditleri tespit etmenin yanı sıra belirli durumlarda doğrudan müdahalede bulunabilecek.

Teşkilat, devlet destekli hacker gruplarının sunucularını kapatabilecek veya kullanılamaz hale getirebilecek. Ayrıca kimyasal silah laboratuvarları ve insansız hava aracı üretim tesisleri gibi hedeflerin bilişim sistemlerine sızarak üretim faaliyetlerini sabote edebilecek.

Düzenleme, istihbarat servislerinin siber saldırılarda kullanılan altyapıları incelemesine ve tehdit oluşturan aktörlerin bilişim sistemlerine yönelik teknik operasyonlar yürütmesine de yasal zemin hazırlıyor.

Yapay zeka ve biyometrik analiz kullanılabilecek

Reform, istihbarat servislerinin analiz ve veri değerlendirme imkanlarının da artırılmasını öngörüyor.

Bu kapsamda görüntüler üzerinde biyometrik karşılaştırma yapılması ve yapay zeka araçlarının kullanılması için yasal dayanak oluşturuluyor. Ayrıca BND ve Anayasayı Koruma Teşkilatı, telekomünikasyon şirketlerinde bulunan ve ileride ihtiyaç duyulabileceği değerlendirilen iletişim trafik verilerinin belirli koşullarda geçici olarak muhafaza edilmesini talep edebilecek.

Reform, Federal Mecliste muhalefet partilerinin eleştirilerine de neden oldu.

Almanya için Alternatif (AfD) partisi milletvekili Christian Wirth, düzenlemeyi "hukuk devletine yönelik totaliter özellikler taşıyan bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Sol Parti milletvekili Clara Bünger de hükümeti, demokrasiyi koruma gerekçesiyle demokrasiye zarar vermekle suçladı.

Bünger, düzenlemenin polis ile istihbarat servisleri arasındaki görev ayrımını zayıflatacağını ve kapsamlı, yapay zeka destekli bir kitlesel gözetim sisteminin önünü açacağını savundu.

Kaynak: AA
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